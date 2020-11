Bon plan : l’aspirateur Dreame V11 chute de -50% au Black Friday 🔥

Cette annĂ©e, AliExpress a dĂ©cidĂ© de renommer le Black Friday en « Hottes Days » sur le marchĂ© français. Jusqu’au 27 novembre, le marchand dĂ©voile des remises inĂ©dites sur des produits très demandĂ©s. C’est le cas par exemple du nouvel aspirateur sans fil Dreame V11, qui voit son prix chuter de 50%. Lui qui est sorti en juillet dernier, c’est une vraie (belle) surprise.

Pour profiter de ce prix cassĂ© sur l’excellent Dreame V11, il faudra suivre la procĂ©dure suivante. Il faudra d’abord aller sur la page du produit, dont le prix est affichĂ© Ă 255€ au lieu de 387€ (prix de sortie). En plus de cette remise, vous pouvez rajouter un coupon (affichĂ© dans l’encadrĂ© rouge sous le prix) qui vous permet d’avoir 6,89€ de remise par tranche de 129,06€ d’achat. Enfin, il faudra valider ce coupon de 25,82€ pour obtenir la touche finale. En dernier lieu, le code BFRAPIDE28 que vous entrerez lors de la finalisation de la commande vous enlèvera encore 28€.

Pour voir l’offre, c’est ici :

Voir l’offre Dreame V11

Ci-dessous, un résumé des 4 étapes à suivre pour en profiter.

Procédure pour obtenir le Dreame V11 à 195€ :

Aller sur cette page : Dreame V11 à 255€ au lieu de 387€

Valider le coupon de 6,89€ sur la page en cliquant sur l’encadrĂ© rouge

Utiliser le coupon du fabricant de 25,82€ ici

Entrer le code promo BFRAPIDE28 pour obtenir -28€

Le Dreame V11, un carton mondial

S’il n’est pas aussi connu que les aspirateurs Dyson, le modèle Dreame V11 est au niveau de son rival britannique. S’ils sont très proches au niveau des caractĂ©ristiques techniques (et du design), cet appareil est bien moins cher. Avec la rĂ©duction affichĂ©e chez AliExpress, vous pouvez l’obtenir Ă la moitiĂ© de son prix de sortie.

Au niveau de la technique, l’aspirateur sans fil Dreame V11 est Ă©quipĂ© d’un moteur très puissant (pour un nettoyage optimal) et d’une autonomie de 90 minutes en mode standard. Il est aussi puissant que l’aspirateur Dyson V10, alors que son prix est deux fois moindre. Selon votre sol, le Dreame V11 peut s’adapter Ă toutes les surfaces. Dans la boite par dĂ©faut, vous aurez Ă©galement 4 brosses diffĂ©rentes, un tube souple et un tube long.

Dreame n’a pas nĂ©gligĂ© la technologie dans ce dernier appareil. On retrouve un Ă©cran OLED sur le haut qui permet de suivre l’autonomie et de changer les modes de nettoyage. C’est ce qu’on retrouve aussi sur le Dyson V11 (avec un Ă©cran plus basique, LCD). Au final, le Dreame V11 est un excellent produit Ă tous les niveaux, et son rapport qualitĂ© prix lui permettent de se placer comme l’un des meilleurs produits sur le marchĂ©.

AliExpress et le « Hottes Days »

En tant que cinquième plus grand e-commerçant en France, AliExpress s’est fait une place de choix. Depuis le Singles Day (11 novembre), il se montre hyper actif sur le crĂ©neau des promotions. Si le Black Friday est renommĂ© en « Hottes Days », les promotions sont toujours aussi gĂ©nĂ©reuses. Si vous cherchez des produits de marques asiatiques premium, il est fort probable qu’AliExpress soit (loin) devant ses rivaux français.

Sachez par ailleurs que cet aspirateur Dreame V11 est expĂ©diĂ© depuis un entrepĂ´t français : vous n’avez donc aucun souci Ă vous faire sur la TVA. Par ailleurs, le marchand vous donne 15 jours pour retourner votre achat (après livraison). Cela vous permet de tester le produit et vous assurer qu’il est Ă la hauteur de vos attentes. S’il ne vous plait pas, le marchand le rĂ©cupère et procĂ©dera au remboursement intĂ©gral.

Clairement, il faut ĂŞtre efficace sur ce deal Dreame V11. En effet, il y a plusieurs coupons Ă valider pour profiter du prix le plus bas. Entre le coupon du fabricant et le coupon AliExpress (BFRAPIDE28), ils peuvent tous deux arriver Ă expiration Ă tout instant. Si vous cherchiez un aspirateur sans fil premium, c’est vraiment le moment de foncer. Vous ne trouverez pas mieux.

Pour voir l’offre sur le Dreame V11, c’est par ici :

Voir l’offre Dreame V11