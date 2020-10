Bon plan : l’aspirateur iRobot Roomba 981 en réduction de 40%

Amazon casse le prix de tous les aspirateurs robots de la marque iRobot. Si vous voulez acheter un Roomba moins cher, vous avez une très belle opportunité de le faire en ce mardi. Ci-dessous, nous avons sélectionné les trois modèles qui ressortent du lot. Faites vite, le stock peut disparaitre à tout instant.

iRobot Braava 390t à 149 € au lieu de 349 €

iRobot Roomba 960 à 349 € au lieu de 649 €

iRobot Roomba 981 au prix de 399 € au lieu de 639 €

C’est l’une des promotions les plus importantes de notre liste. Le Roomba 981 propose des fonctionnalités très intéressantes surtout avec un prix défiant toutes concurrences. D’ailleurs, ce iRobot Roomba 981 fait partie des modèles haut de gamme de la marque. Il possède des capteurs de dernières générations pour analyser le taux de salubrité de la pièce où il se trouve.

Cela permet au robot aspirateur d’adapter sa puissance et sa méthode de travail en fonction des analyses réalisées en amont. Il est disponible sur Amazon pendant ces deux jours de Prime Day au prix de 399 € au lieu de 639 € soit une réduction (complètement folle) de 600 € soit 60 % d’économie !

Contrôlez-le à distance !

Ce iRobot Roomba 981 possède une application dédiée pour le contrôler à distance en lui mettant des limites à ne pas franchir. La possibilité de créer des murs « virtuels » est une fonction pratique. En plus de ça, vous pourrez retrouver le niveau de saleté que l’aspirateur a récupéré. D’ailleurs, vous pourrez également recevoir une alerte lorsque son réservoir sera rempli. L’assistant vocal Amazon Alexa vous permettra également de le contrôler à distance, à condition d’avoir une enceinte compatible.

En bref, vous en aurez pour votre argent et en plus de ça vous serez heureux d’arriver chez vous avec un sol propre en toutes circonstances. Il est peut-être combiné avec l’iRobot Braava 390t pour un ménage parfait. Pour rappel, le Roomba 981 est disponible à prix réduit sur Amazon pendant ces deux jours de fortes promotions. Vous vous souvenez du prix ?! Non ? Il est à 399 € au lieu de 999 € soit 600 € de réduction immédiate pendant le Prime Day.

