Bon plan : l’aspirateur iRobot Roomba à prix cassé chez Amazon (-50%) 🔥

Amazon n’a pas attendu le Black Friday pour casser le prix des aspirateurs robots iRobot Roomba. Le marchand propose ce samedi des offres éclair sur trois modèles populaires. On retrouve des réductions généreuses sur le Roomba 671, le 960 ou encore le 981. Attention, à tout moment, le stock peut arriver au bout.

Black Friday sur Amazon est décalé cette année. C’est loin d’empêcher le marchand de casser les prix de milliers de produits ce week-end. C’est surtout une vraie surprise de retrouver de telles remises sur les aspirateurs iRobot Roomba. Ces références sont peu en promotion et quand c’est le cas, elles ne sont pas d’un tel niveau sur le site marchand. C’est parfait pour réaliser des économies de suite.

Les trois aspirateurs robots iRobot Roomba actuellement en promo sur Amazon affichent de belles performances. Ils sont réputés pour leur simplicité d’utilisation —en plus d’être robuste et performant. Par contre, les stocks sont très limités et ces prix minis vont attirer du monde. Si vous voulez choisir un des modèles en promo, c’est le moment.

Pourquoi prendre cet aspirateur iRobot Roomba ?

Quelques aspirateurs iRobot Roomba ont droit à des remises sur Amazon aujourd’hui. Par contre, il s’agit d’offres flash —des deals contraints par le temps et la limite des stocks disponibles. Elles ont pour habitude de durer quelques heures car elles plaisent beaucoup avec les fortes réductions mises en avant. Il faut être rapide pour repartir avec le modèle de votre choix.

Dans les deals poussés par Amazon, on retrouve l’excellent aspirateur robot iRobot Roomba 981. Il se place comme un des modèles les plus appréciés de la gamme dévoilée par la marque premium. Cette déclinaison affiche de belles performances, en plus du fait qu’il peut être contrôlé depuis l’application mobile dédiée ou depuis l’appareil en direct. Vous pouvez également le contrôler via la voix avec l’assistant Amazon Alexa.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba 981 est équipé d’un système de détection capable d’analyser plus de 240 000 données par seconde. Ce dispositif lui permet de cartographier les pièces de votre logement et d’éviter les risques de collision avec les objets au sol. Ainsi, il passe dans tous les coins sans oublier d’espace. Ce modèle peut couvrir une surface de 185m² en un seul passage.

Mis en avant par Amazon, l’aspirateur robot iRobot Roomba 981 affiche une belle autonomie de 120 minutes, ce qui devrait être largement suffisant pour rendre propre la totalité de votre habitation. Parmi ses compétences, on note aussi une excellente qualité d’aspiration, vous êtes assuré de ne pas retrouver une fine couche de poussière —comme cela peut être le cas avec des modèles rivaux. Il passe partout et vous assure de ne pas devoir repasser derrière lui.

En termes de design, la majorité des aspirateurs iRobot Roomba sont ronds. Ils sont dotés de petites brosses qui se chargent de capturer toute la poussière installée dans les coins des pièces de votre logement. Les appareils profitent du système d’aspiration AeroForce qui se base sur l’utilisation d’une brosse latérale et de deux brosses contrarotatives.

Amazon en avance sur les promotions

Tous les modèles des aspirateurs iRobot Roomba ont droit à de belles performances. Si vous hésitez encore, sachez que c’est l’assurance de prendre un modèle qui durera dans le temps sans dégrader la qualité au fil du temps. C’est un bel investissement qui vous évitera de faire vous-même une partie de votre ménage. De quoi gagner du temps et de l’énergie que vous pourrez utiliser ailleurs.

En fonction du modèle que vous choisissez, vous avez la possibilité de mettre en place des départs différés depuis l’application mobile disponible sur iOS et Android. C’est aussi un bon avantage qui vous permet de ne plus penser à cette tache et plus de ne plus avoir à la faire vous-même. Avec les promotions en cours sur Amazon, vous réalisez de belles économies sur un produit durable.

Amazon a profité de la période pour rallonger son délai de rétractation. Désormais, vous avez jusqu’au 31 janvier pour faire des retours plutôt que de devoir se cantonner aux 30 jours habituels. C’est idéal pour cette période de l’année, car cela veut dire que vous pouvez bénéficier des deals en cours pour prendre de l’avance sur les cadeaux des fêtes de fin d’année.

Vous avez la possibilité de prendre un aspirateur iRobot Roomba ou tout autre produit et de le donner à Noël. Si le destinataire n’est pas convaincu, vous avez tous le mois de janvier pour faire le retour plutôt que de devoir revendre l’appareil sur une autre plateforme et de perdre de l’argent au passage.

Si le délai du marchand Amazon est habituellement de 30 jours, il est de 14 jours chez Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount. C’est le délai légal en France, il n’a pas été modifié en cette période de l’année. Il faut préciser que la plateforme en ligne américaine propose en ce moment les meilleurs prix sur les aspirateurs iRobot Roomba, c’est le moment de passer le cap.

Pour ce Black Friday en avance, Amazon affiche des tonnes de deals sur des marques premium, au delà des iRobot Roomba. On retrouve déjà des offres de choix sur Apple, Sony, Bose, Samsung et autres. Même les références récentes ont droit à des réductions qui peuvent vite atteindre les 20% voire 30%.

