Bon plan : le casque Bose en forte chute (50%) sur Amazon 🔥

Amazon s’attaque dĂ©jĂ aux excellents produits Bose avec des promotions irrĂ©sistibles. Il dĂ©voile de fortes remises sur son casque phare, mais aussi sur les enceintes et sa barre de son. Ci-dessous, nous avons fait la liste des pĂ©pites Ă saisir aujourd’hui, dont le casque Bose QC 35 II.

Pour voir tous les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon

Si le casque Bose QC 35 II profite d’une belle rĂ©duction, c’est aussi cas du Headphones 700. Pour ceux qui sont en recherche d’un nouveau casque sans fil et que vous attendiez les offres avant de passer Ă l’action, c’est le moment de craquer. Les deux appareils sont des produits premium dont la rĂ©putation n’est plus Ă faire, ils remportent tous deux un franc succès sur le marchĂ©.

Les casques Bose QC35 II et le Headphones 700 se positionnement comme les deux modèles les plus rĂ©cents de le marque. Tous deux bĂ©nĂ©ficient de la rĂ©duction de bruit active, une technologie qui permet de s’immerger dans l’Ă©coute de vos playlists ou dans un appel. Grâce Ă ce système, vous n’ĂŞtes plus dĂ©rangĂ© par les bruits extĂ©rieurs. Cela trouve son intĂ©rĂŞt lorsque vous travaillez ou que vous prenez les transports en commun.

Les casques Bose QC35 II, le best-seller

Les deux casques Bose ont beaucoup de similitudes, mais aussi quelques petites diffĂ©rences. Du cĂ´tĂ© des points communs, on note d’abord qu’ils sont tous les deux en promotion sur Amazon aujourd’hui. Sinon, le Bose Headphones 700 a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© en 2019 tandis que le QC 35 II a Ă©tĂ© officialisĂ© deux ans plus tĂ´t. Ce dernier est sensiblement moins cher, et c’est le meilleur rapport qualitĂ© prix.

Que ce soit le Bose QC35 II et Headphones 700, les deux casques affichent une autonomie qui vous permettra d’Ă©couter vos meilleurs sons et de passer des appels pendant 20 heures. Autre avantage, vous pouvez le mettre Ă charger pendant 15 minutes et rĂ©cupĂ©rer environ deux heures d’autonomie. C’est parfait pour les personnes pressĂ©es ou un peu Ă©tourdies. Les deux modèles affichent un design basique qui fait largement le job.

Outre ces avantages techniques, les casques Bose QC35 II et Headphones 700 ont tous les deux droits Ă la prĂ©sence des assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, vous pouvez choisir entre les deux. Pour activer celui que vous avez choisi, vous n’avez qu’Ă dire « Alexa… » ou « Hey Google... » puis passer votre commande. Les assistants intelligents peuvent vous permettre de lancer une playlist, poser une question, consulter votre agenda, le tout sans avoir Ă sortir votre tĂ©lĂ©phone. Vous pouvez rĂ©gler les paramètres comme vous le souhaitez l’application (iOS ou Android).

Le casque Bose QC35 II est des rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ© des casques audio premium. La qualitĂ© sonore est Ă la hauteur des attentes du public, ils se veulent simples d’utilisation en plus d’ĂŞtre efficaces et de tenir dans le temps. Ă€ l’achat, le constructeur fournit une hausse de rangement rigide qui vous permet de transporter le casque partout sans risquer de le casser.

La gamme Bose en forte promotion

Si Amazon fait chuter les prix du casque Bose QC 35 II, le marchand propose aussi des deals flash sur les enceintes de la marque audio amĂ©ricaine. Dans la liste des appareils en promo, on retrouve la SoundLink Mini II, une belle enceinte qui embarque un haut-parleur Ă 360 degrĂ©s. Comme les casques, elle se positionne sur un crĂ©neau haut de gamme en raison de sa qualitĂ© sonore et de ses fonctionnalitĂ©s techniques premium. Il va de mĂŞme pour l’excellent barre Solo 5.

En plus de ces prix barrĂ©s sur les casques Bose et les autres appareils audio de la marque, le marchand a dĂ©cidĂ© de repousser son dĂ©lai de retour au 31 janvier 2021. PlutĂ´t que de se cantonner aux 30 jours habituels, vous avez jusqu’Ă cette date pour renvoyer un produit s’il ne vous convient pas. C’est parfait pour commencer Ă sĂ©curiser ses cadeaux de NoĂ«l de suite tout en profitant des promotions en cours.

En comparaison avec Amazon on note que les marchands français comme Cdiscount, Fnac ou encore Darty proposent un dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours suite Ă la livraison, c’est la limite lĂ©gale en France. Ce n’est pas très pratique dans le cas oĂą vous souhaitez prendre un casque Bose QC35 II et l’offrir Ă un de votre proche pendant les fĂŞtes. On note aussi que ces marchands ne proposent pas de deals aussi fous sur les produits de Bose.

Lors de ce Black Friday anticipĂ©, Amazon met la barre haute en cassant les prix de tonnes de produits de marques premium. On retrouve des deals sur Bose, mais aussi sur Apple, Huawei, Samsung ou encore Sony. MĂŞme sur des rĂ©fĂ©rences rĂ©centes dĂ©voilĂ©es sur le marchĂ© il y a quelques mois Ă peine, les remises peuvent atteindre les -30% ou -40%. C’est une opportunitĂ© parfaite pour commencer Ă faire ses cadeaux de NoĂ«l ou tout simplement se faire plaisir.

Depuis le dĂ©but de la semaine, les promotions sont vite arrivĂ©es au bout du stock. On voit aussi que les dates de livraison se rallongent vite. En allant sur chaque produit sur le site Amazon, vous pourrez voir la date d’expĂ©dition. Sur le casque Bose QC 35 II, la livraison est très rapide. Ça n’est pas le cas d’autres produits, dont les dates d’expĂ©dition sont repoussĂ©es autour du 10 dĂ©cembre.

