Bon plan : le casque Bose QC 35 en chute libre sur Fnac

A l’occasion de son opération « 6 jours pour concrétiser vos projets », le site Fnac organise une série de ventes flash sur les produits les plus populaires du moment. Le casque Bose QuietComfort 35 II (QC 35) est l’une des grandes attentes de cet événement puisqu’il voit son prix baisser de plus de 35% par rapport à son prix d’origine. Véritable référence sur le marché du casque sans fil, cet appareil perd 130€ via cette offre éclair.

Casque Bose QC 35 II à 249€ au lieu de 379€

Pour découvrir le bon plan Bose QC 35 II, c'est ici :

Le tarif affiché sur le site de Fnac est l’un des plus compétitifs (sinon le plus compétitif) que l’on ait jamais vu jusqu’à présent. Le casque Bose QC 35 II est un vrai poids lourd du marché, il est extrêmement populaire. Inutile de préciser qu’à ce prix-là, les exemplaires risquent fort de partir à toute vitesse. Si vous ne voulez pas manquer une belle opportunité de faire de belles économies sur un très bon casque Bluetooth, il faut y foncer maintenant.

Pourquoi prendre un casque Bose QC 35 II ?

Le casque Bose QC 35 II est sorti depuis plusieurs années, mais il n’a toujours pas d’égal. Même l’appareil plus récent de Bose qui visait à le remplacer (Headphones 700) ne connait pas la même popularité que lui. Pourquoi est-il autant apprécié ? Parce qu’il offre un son d’excellente qualité avec un système de réduction de bruit efficace qui permet de se couper vraiment totalement de son environnement. C’est pratique notamment dans les transports en commun.

Ce casque sans fil bénéficie d’une autonomie de 20 heures, ce qui permet de faire de longs voyages sans devoir se soucier de sa batterie. Il se recharge par câble avec une prise jack 3,5 mm que l’on retrouve sur l’un des côtés. En quelques minutes, il retrouve toute son autonomie, ce qui est vraiment super. Pour l’utiliser de manière quasi-quotidienne (que ce soit au travail ou dans les transports en commun), ce casque Bluetooth Bose QC 35 II est vraiment idéal. Malgré sa taille qui peut paraître assez imposante, il ne se laisse pas sentir sur les oreilles.

Fnac baisse les prix sur tout Bose

Si le casque Bose QC 35 II enregistre la plus forte baisse (-35%), Fnac a décidé d’offrir des mini prix sur toute la gamme du spécialiste américain de l’audio. On retrouve ainsi environ 15% de réduction sur tous ses produits, que ce soient des casques ou écouteurs sans fil et des enceintes fixes ou portables. Nous vous invitons à faire un tour sur le site du marchand pour découvrir tous les bons plans de cette première journée de ces « 6 jours pour concrétiser vos projets ».

Cette opération débute officiellement ce mercredi matin, il ne faut donc pas s’attendre à ce que les pièces les plus populaires – comme ce casque Bose QC 35 II – soient en promotion très longtemps. Il faudra donc être très vif pour saisir les quelques unités mises en vente à un prix aussi bas. Pour vous donner un exemple, ce casque sans fil et à réduction de bruit coûte moins cher que les derniers AirPods Pro (279€) qui viennent de sortir fin 2019. Ils ne sont toutefois pas vraiment comparables puisque ces derniers sont des écouteurs intra-auriculaires. Pour quelqu’un qui veut profiter du son immersif, le casque Bluetooth Bose est la meilleure solution.

En achetant ce casque Bose QC 35 II chez Fnac, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Tout d’abord, vous avez le droit de retourner votre achat sous 15 jours (la date de livraison faisant foi) si vous n’êtes pas satisfait par le produit. L’e-commerçant français s’engage alors à vous rembourser tout votre achat. Le deuxième avantage est que vous recevrez aussi 4 mois offerts à Deezer Premium. Autrement dit, avec ce casque sans fil, vous recevrez le parfait complément pour profiter de musique en illimité (y compris hors-ligne).

Enfin, le dernier avantage est encore une fois le prix, puisque vous pouvez économiser 35% sur ce casque Bose QC 35 II. Le rapport qualité prix devient juste imbattable, c’est vraiment une opportunité extra que de pouvoir l’obtenir pour un prix de 249€ seulement. Encore une fois, il faudra être très vif, et il ne serait pas surprenant de voir le stock arriver à bout après seulement quelques heures.

Pour découvrir le bon plan Bose sur Fnac, c'est ici :

