Bon plan : casque Bose QC 35 II chute brutalement de -40% 🔥

La deuxième démarque des soldes démarre à grande vitesse avec notamment un casque Bose QC 35 II qui passe à 229€ au lieu de 379€. C’est du côté de chez Cdiscount qu’il faut aller pour obtenir 40% de remise sur cet excellent produit. Depuis tôt ce matin, une vente flash organisée permet donc d’économiser pas moins de 150€ sur ce casque audio sans fil. C’est le prix le plus bas jamais constaté depuis sa sortie.

Voir l’offre sur Cdiscount

Ce mercredi matin, Cdiscount ne fait pas dans la dentelle et dévoile quelques précieuses nouvelles promotions. Outre ce casque Bose QC 35 II qui est en soldes, il y a également une autre promotion magistrale sur les excellents iPhone XS.

Pour ceux qui veulent économiser pour ce début de mois de janvier, c’est le moment de faire ses courses avec les soldes sur Amazon ou Cdiscount. Pour rappel, avec des prix aussi bas, le casque Bose QuietComfort 35 II à prix réduit ne devrait pas rester très longtemps en ligne. Le stock est probablement très limité à ce prix-là .

Le casque Bose QC 35 II au plus bas jamais atteint

Pour l’utiliser quotidiennement, je peux vous assurer que le casque Bose QC 35 II est un excellent produit. Ce casque audio Bluetooth offre non seulement un son de très bonne qualité, mais il a également un système de réduction de bruit qui s’avère excellent dans les transports en commun. Avec lui, vous pouvez facilement oublier votre environnement pour vous concentrer sur autre chose. Au niveau de l’autonomie, il peut être utilisée une journée complète sans aucun souci.

Aujourd’hui, le casque Bose QC 35 II est probablement le casque audio premium le plus populaire du marché en ce moment. Cette version inclut l’assistant vocal Google Assistant qui permet de contrôler un certain nombre de choses par la voix. C’est la version évoluée du précédent QC 35 qui n’offrait pas cette fonctionnalité. Si le nouveau casque Bose Headphones 700 est sorti il y a quelques mois, il a cependant du mal à s’imposer et convaincre face au mastodonte QuietComfort 35 II.

Pour ces soldes, Cdiscount montre son plus beau visage depuis quelques jours. Avec cette promotion sur le casque audio Bose QC 35 II, il se positionne en force sur un produit qui est très populaire. Cela rappelle son offre flash de la fin de la semaine dernière sur les iPhone 11, AirPods Pro et autres iPad Pro. Il est loin devant Amazon au niveau du prix puisque ce dernier propose une remise à 279€ sur le casque Bluetooth – soit 50€ de plus.

Comment profiter de l’offre Cdiscount ?

Si vous avez un peu de temps ce mercredi matin, nous vous invitons à vous dépêcher pour profiter de cet excellent casque Bose QC 35 II. C’est le moment pour faire une économie gigantesque sur cet excellent appareil électronique. Dans tous les cas, même si vous regrettez ensuite votre achat de casque, Cdiscount vous offre un droit de rétractation de 15 jours. Vous pouvez ainsi retourner votre casque Bose QuietComfort 35 II et obtenir un remboursement complet sur votre achat.

Encore une fois, le défi ce matin sera de saisir ce casque Bose QuietComfort 35 II au meilleur prix. Jusqu’à présent, aucune promotion n’a été aussi généreuse sur cet appareil – pas même au Black Friday. Si vous voulez être sûrs de faire une bonne affaire sur ce casque sans fil, c’est vraiment maintenant qu’il faut saisir cette occasion spéciale. Pour découvrir l’offre sur Cdiscount, c’est ici :

