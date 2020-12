Bon plan : le casque Bose QC 35 II en chute de 51% sur Cdiscount 🔥

Cdiscount a lancĂ© sa Black Week et le marchand français enchaine dĂ©jĂ les gĂ©nĂ©reuses promotions. Il vient d’annoncer ce mardi une offre Ă©clair sur le populaire casque Bose QC 35 II. Cet appareil Bluetooth sans fil avec un système de rĂ©duction active voit son prix chuter Ă 189€ au lieu de 379€, soit 51% de remise. Ces derniers temps, le modèle Ă©tait plutĂ´t disponible entre 250€ et 300€ sur internet.

Le casque Bluetooth de Bose sera probablement l’un des produits les plus populaires sous le sapin de NoĂ«l cette annĂ©e. C’est toujours un cadeau utile – aussi bien dans une utilisation professionnelle que personnelle. Avec la rĂ©duction inĂ©dite affichĂ©e par le marchand Cdiscount, vous pouvez faire quasiment 200€ de rĂ©duction sur le prix initial du casque Bose QC 35 II.

Il est clair qu’Ă ce prix-lĂ , le casque Bose devrait partir Ă toute vitesse. Il faudra donc ĂŞtre très rĂ©actif ce mardi pour ne pas manquer l’opportunitĂ©. Il est d’ailleurs peu probable qu’on retrouve la mĂŞme offre d’ici au Black Friday (et d’ici Ă NoĂ«l). Si vous voulez absolument acheter un casque Bose QC 35 II, mieux vaut le prendre dès maintenant.

Pourquoi choisir ce casque Bose QC 35 II ?

Le casque Bose QC 35 II reste aujourd’hui la rĂ©fĂ©rence pour ceux qui veulent un casque sans fil de qualitĂ©. La marque amĂ©ricaine est rĂ©putĂ©e pour tous ses produits, et ce modèle est toujours plus populaire que le rĂ©cent Headphones 700. Si ce dernier a pris la suite du QC 35 II, il est toutefois plus cher et le public privilĂ©gie toujours le rapport qualitĂ© prix du QC 35 II.

Au niveau des fonctionnalitĂ©s disponibles, le casque Bose QC 35 II en promotion sur Cdiscount est complet. Il possède un système de rĂ©duction de bruit qui permet de couper tous les sons environnants. En parallèle, les coussins au niveau des Ă©couteurs sont très confortables, ce qui permet d’oublier le casque au quotidien. Ce dernier pèse 309 grammes, mais il ne gène pas.

Au niveau du son, rien Ă dire. Bose est connu pour ĂŞtre un spĂ©cialiste sur ces produits, et il le vĂ©rifie aussi avec ce casque QC 35 II. Par rapport au QC 35 classique, cette version numĂ©ro 2 a rajoutĂ© un assistant vocal. En l’occurrence, il s’agit ici de l’assistant vocal de Google (Google Assistant) qui vous permettra de contrĂ´ler des choses par la voix.

En matière de connexion, le casque Bose communique avec un appareil (ou tout autre appareil compatible) avec le Bluetooth. La distance pour assurer une bonne qualitĂ© de connexion est de 9 mètres au maximum. Cela dit, c’est largement suffisant pour ne jamais ĂŞtre dĂ©connectĂ© si vous ĂŞtes dans une pièce fermĂ©e. Pour l’utiliser au quotidien, cette limite n’est jamais une barrière.

Le casque Bose QC 35 II vient aussi avec un microphone intĂ©grĂ©. Vous pouvez donc passer vos appels directement avec le casque – sans avoir Ă parler dans le tĂ©lĂ©phone. C’est très confortable – d’ailleurs bien plus confortable que de passer un appel via des Ă©couteurs intra-auriculaires. Avec le casque Bose, le correspondant vous entendra très bien – aucune gène sur les bruits environnants.

Enfin, on rappellera que le casque Bose QC 35 II vient aussi avec une autonomie très consĂ©quente. Une charge complète vous permet de tenir jusqu’Ă 20 heures en autonomie avec le casque. Vous pouvez donc largement l’oublier sur plusieurs jours – sans avoir Ă vous soucier de la batterie. Pour faire une charge complète, il vous faudra environ 2h – 2h30. Cela dit, il suffit de recharger l’appareil pendant 15 minutes pour rĂ©cupĂ©rer une bonne partie de la batterie.

En prenant ce casque Bose QC 35 II chez Cdiscount, il vous sera livrĂ© dans un rangement. Ce dernier est assez pratique puisqu’il permet de transporter le casque partout, sans avoir peur de l’abimer. Le casque se replie sur lui-mĂŞme pour se ranger plus facilement. Cela permet d’Ă©viter d’avoir une forme critique qui pourrait se briser lors d’une chute / transport indĂ©licat.

Cdiscount a lancé sa Black Week

Depuis quelques heures, Cdiscount s’est lancĂ© dans sa Black Week. Le Black Friday qui se tiendra ce vendredi 4 dĂ©cembre sera le point d’orgue de son opĂ©ration. Cela dit, pour Ă©viter un pic de ventes sur cette journĂ©e de vendredi, il a dĂ©jĂ dĂ©cidĂ© de publier des promotions dès ce jour. Vous pouvez donc retrouver des centaines d’offres flash – qui ne seront plus (forcĂ©ment) disponibles pour le Black Friday.

En effet, les stocks sont toujours limitĂ©s sur des produits populaires. C’est le cas bien Ă©videmment sur ce casque Bose QC 35 II qui est très apprĂ©ciĂ©. Avec la promotion affichĂ©e sur le site marchand, inutile de prĂ©ciser que le stock va partir en très peu de temps. Il faudra vraiment ĂŞtre très rapide pour ne pas manquer cette opportunitĂ©. A ce prix-lĂ , vous ne pouvez pas vous tromper. Sur le site Cdiscount, il est notĂ© 4,8/5 pour sa qualitĂ© par les clients.

Si vous aviez l’intention d’acheter ce casque sans fil Bose et qu’il ne vous plait pas ensuite, vous pouvez toujours le rendre. Le marchand vous permet de retourner votre achat dans les 14 jours suivant la livraison. Cela vous donne une seconde chance si finalement il ne vous convenait pas. Dans tous les cas, compte tenu de la qualitĂ© du prix – et pour ce prix-lĂ , vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs.

Outre le casque Bose QC 35 II, Cdiscount propose des bons plans sur bien d’autres marques prestigieuses. Ce mardi, on peut voir par exemple un MacBook Air 13″ Ă seulement 899€ (au lieu de 1 199€) ou encore un Mi 10T Lite Ă 249€ au lieu de 399€. Si vous voulez vous Ă©quiper en Ă©lectromĂ©nager, on retrouve aussi un excellent Dyson V10 Animal Ă moins de 400€. Toutes ces offres Ă©clair sont limitĂ©es, cela peut partir très vite.

