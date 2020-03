Bon plan : le casque Bose QC 35 II en forte baisse sur Cdiscount 🔥

A l’occasion de son opĂ©ration 15 jours imbattables, Cdiscount casse le prix sur de nombreux articles Ă©lectroniques. C’est le cas par exemple du casque Bose QC 35 II, qui est une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© et qui perd 40% par rapport Ă son prix d’origine. C’est le bon moment pour Ă©conomiser 150€ sur cet excellent casque Bluetooth, en l’obtenant Ă seulement 229€ via cette promo flash.

Voir l’offre sur Cdiscount

Par dĂ©faut, le prix du casque Bose QuietComfort 35 II est de 379€. Depuis quelques mois, on le retrouve toutefois ponctuellement en promotion – comme c’est le cas en ce moment chez Cdiscount. Le marchand est cependant bien plus gĂ©nĂ©reux que les rivaux qui ont mis en avant le produit dans les derniers mois. A 229€, c’est tout simplement la meilleure offre qui n’ait jamais Ă©tĂ© constatĂ©e. C’est aussi l’une des meilleures ventes de l’opĂ©ration 15 jours imbattables que Cdiscount met en avant depuis le dĂ©but du mois.

Le casque Bose QC 35 II en promo flash

Quand on voit 40% de rĂ©duction sur un produit aussi populaire, il ne faut pas s’attendre Ă ce qu’il reste très longtemps en ligne. Cdiscount organise ce matin une vente flash, et seuls les premiers seront servis. MĂŞme si vous achetez un peu trop vite le produit et que finalement vous ĂŞtes déçu de ce dernier, le cyber-marchand vous propose un remboursement sous 15 jours suivant la date de livraison. C’est un bon moyen de tester le casque Bose QC 35 II, mĂŞme achetĂ© en promotion.

Pour en venir maintenant au produit en lui-mĂŞme, le casque Bluetooth Bose QC 35 II offre non seulement un son d’excellente qualitĂ© – mais il intègre aussi un très bon système de rĂ©duction de bruit. Vous pouvez ainsi vous enfermer complètement de votre environnement et profiter au mieux de la musique ou d’un film. MalgrĂ© son style et son poids (309 grammes), le casque se laisse facilement oublier. Pour ceux qui prennent les transports en commun rĂ©gulièrement et pour ceux qui voyagent souvent, le casque Bluetooth QC 35 II est un excellent choix.

Le meilleur compromis du moment ?

Avec ce prix-là , le casque Bose QuietComfort 35 II est probablement le meilleur compromis du marché « haut de gamme ». Si le géant américain Bose a officialisé un nouveau casque il y a quelques mois (le Headphones 700), ce dernier ne rencontre pas le même succès que le QC 35 II.

Si vous voulez vous Ă©quiper avec le casque Bose QC 35 II, c’est le moment d’y aller. Ce stock peut disparaitre Ă tout moment sur Cdiscount, il faut donc ĂŞtre rapide. Sur le prix, vous n’aurez aucun risque d’avoir des frais cachĂ©s puisque les frais de ports sont gratuits. Le casque sans fil est donc Ă 229€ seulement, et livrĂ© chez vous sous quelques jours.

Pour voir l’offre sur le Bose QC 35 II, c’est ici :

Voir l’offre sur Cdiscount