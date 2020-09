Bon Plan : le casque Bose QC35 II en chute flash de 41% 🔥

Alors que les French Days battent leur plein, plusieurs marchands dĂ©voilent d’excellentes offres flash dans le cadre de cette opĂ©ration. C’est le cas des acteurs Amazon, Cdiscount et Fnac qui font chuter les prix de nombreux produits Bose. On retrouve des tarifs avantageux sur des appareils comme les casques Bose QC 35 II et Headphones 700. Les enceintes comme les SoundSport et SoundLink sont aussi concernĂ©es, c’est le temps parfait pour faire des Ă©conomies.

Dans le cas oĂą vous avez attendu pour choisir votre futur casque Bose, les French Days sont le moment parfait pour passer Ă l’acte. Sur Amazon, Cdiscount et Fnac, vous avez l’assurance de trouvez votre bonheur avec des tarifs agressifs. On le sait, les produits Bose sont populaires en raison de leur qualitĂ© sonore qui font d’eux des produits premium.

Les Bose QuietComfort 35 II et le Headphones 700 sont les deux modèles de casques les plus récents et les plus appréciés de la marque américaine. Ils ont tous deux droit à la réduction de bruit qui vous permettra de bénéficier de votre musique dans tous les lieux, que ce soit lors de déplacements ou pendant que vous travaillez.

Pour voir les offres sur les casques Bose, c’est ici :

Comment bien choisir le casque Bose ?

Plus besoin de le rappeler, les produits Bose sont excellents. Avec ces promos pour les French Days, Amazon, Cdiscount et Fnac amĂ©liorent encore le rapport qualitĂ©-prix des appareils de la marque. DĂ©voilĂ© au courant de l’Ă©tĂ© 2019, le casque Bose Headphones 700 fait partie de la dernière gĂ©nĂ©ration de modèles Ă profiter de la technologie de rĂ©duction de bruit active.

Surprise, il est concernĂ© par les promotions en cours chez les marchands en ligne. Il s’agit d’une version amĂ©liorĂ©e du Bose QC 35 II, modèle iconique du constructeur. Si ce dernier est plus ancien, il est encore dans le top des ventes et il reste populaire aujourd’hui.

De son côté, le casque Bose QC 35 II est le digne successeur du Bose QuietComfort 25 dévoilé quelques années auparavant. Avec cette version, la marque a nettement amélioré la qualité sonore et intégré la réduction de bruit active et les assistants vocaux, deux points forts pour cette génération de casque audio. Le nouveau Headphones 700 bénéficie aussi de ces caractéristiques.

Difficile de ne pas Ă©voquer l’autonomie des casques en promo pour les French Days. Sur les Bose QuietComfort 35 II et Headphones 700, elle atteint les 20 heures dont autant dire que vous ĂŞtes tranquille avant que la batterie risque de vous lâcher. Dans le cas oĂą vous hĂ©sitez entre les deux casques Bluetooth, il faut retenir que le caque Bose QC 35 II est plus abordable que son successeur. De son cĂ´tĂ©, le Headphones 700 affiche une amĂ©lioration du confort lors du port du casque pendant plusieurs heures, bien que celui-ci soit dĂ©jĂ bon sur le QC 35 II.

Les enceintes Bose aussi en réduction

Si Bose est reconnu pour la qualité de ses casques, il se démarque aussi sur le marché des enceintes connectées. Surprise, elles sont également concernées par les promos des French Days affichées par Amazon, Cdiscount ou Fnac. Plusieurs modèles des différentes gammes ont droit à de belles chutes de prix qui vous permettent de faire des économies aussi intéressantes. Certaines enceintes ainsi que les écouteurs bénéficient de réduction pouvant atteindre les -20% voire -30%.

Du côté des enceintes, on retrouve une remise spéciale French Days Amazon sur le modèle SoundLink Revolve. Cet appareil Bluetooth portable se présente comme le digne successeur du SoundLink Mini, tout en intégrant un haut-parleur premium à 360 degrés. Avec la promo en cours, son prix passe de 199 euros à 169 euros, soit une baisse non négligeable de -15%. La gamme de SoundTouch 10, 20 et 30 a aussi droit à dex promotions dans le cadre de cette opération.

On le rappelle, Amazon propose un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours, que ce soit les French Days ou non. Vous ĂŞtes tout Ă fait en mesure de commander le casque Bose QC 35 II ou le Headphones 700 pour l’essayer en toute tranquillitĂ© sur quasiment un mois complet.

S’il ne vous convient pas, vous avez tout le loisir de le renvoyer au marchand pour demander un remboursement complet. Dans ce cas, vous n’avez pas de frais supplĂ©mentaires Ă rĂ©gler ni de preuve Ă donner Ă la plateforme. Chez Cdiscount et Fnac, ce mĂŞme dĂ©lai est de 15 jours, ce qui reste bien suffisant pour savoir si votre nouvel appareil Bose vous convient ou non.

Les produits de la marque Bose plaisent Ă une grande partie du marchĂ© et ne cessent d’attirer du public. Cela veut dire que les promotions sur les casques Bose QC 35 II et Headphones 700, mais aussi les enceintes Bluetooth vont attirer beaucoup de monde. Sachant que tous les marchands limitent les exemplaires en stock, il faut obligatoirement ĂŞtre rapide et vous jeter sur l’occasion quand vous voyez que le produit convoitĂ© est encore disponible avec une offre Ă la clef.

