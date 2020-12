Bon plan : le casque Bose à prix sacrifié chez Cdiscount (-55%) 🔥

Pour ce Black Friday, le casque Bose est mis à l’honneur. Ce produit, qui se positionne toujours parmi les meilleures ventes en amont de Noël, est en forte promo. Cette vente flash signée Cdiscount devrait définitivement vous convaincre. C’est le meilleur rapport qualité prix qu’on puisse trouver sur un tel casque Bose QC 35 II. Il voit son prix chuter à 169€, ce qui n’a jamais été observé jusqu’à présent.

Pour découvrir le deal sur Bose, c’est ici :

Voir les offres sur Cdiscount

Le casque Bose QC 35 II actuellement affiché à prix barré sur Cdiscount est un appareil premium. Si vous hésitiez à passer le cap en prenant un nouveau casque audio, c’est le moment de succomber. Et pour cause, la réduction sur cet excellent appareil Bluetooth est presque de -50%, vous avez de belles économies à faire sur un produit apprécié sur le marché. Globalement, les produits de Bose remportent un franc succès, ils sont réputés pour leur qualité sonore ainsi que leur fiabilité dans le temps.

Le casque Bose QC 35 II est l’un des modèles les plus récents de la marque, bien que le Headphones 700 ait été présenté entre temps (moins populaire). Il a l’avantage de se doter de la réduction de bruit active, une technologie qui donne la possibilité de se focaliser sur la musique ou les appels. C’est avec ce système que vous pouvez écarte la majorité des bruits environnants, c’est parfait lorsque vous êtes en train de travailler ou dans les transports en commun.

Le casque Bose QC 35 II, une excellente solution

Le casque Bose QC 35 II mis en avant par Cdiscount a été officialisé par la marque il y a quelques années, mais il fait encore office de référence sur le marché. Et pour cause, il a le droit à des fonctionnalités premium en plus d’un design simple et efficace. Sa qualité audio explique aussi pourquoi il est toujours autant apprécié, c’est encore plus vrai avec cette promotion avancée par le site marchand.

Le Bose QC 35 II est un casque dont l’autonomie est d’une vingtaine heures, c’est parfait pour passer de nombreux appels ou écouter vos meilleures playlists en toute tranquillité. Avec seulement 15 minutes de charge, vous avez la possibilité de profiter de 2 heures d’écoutes en plus, une option parfaite pour tous les utilisateurs étourdis qui sont pressés en partant de chez eux. Le design de l’appareil se veut simple et basique pour un rendu global sobre et robuste, sachant qu’il a l’avantage de ne pas peser lourd.

Outre ces fonctionnalités, le casque Bose QC 35 II peut aussi se vanter d’embarquer les assistants intelligents Alexa et Google Assistant, selon le choix de l’utilisateur. Pour activer le dispositif, il suffit de dire « Alexa… » ou « Hey Google... » puis de passer votre commande. Parmi les options, ces assistants vous permettent de poser des questions, de regarder votre agenda ou encore de lancer des playlists sans avoir à sortir votre smartphone, c’est parfait si vous avez les mains prises. Vous pouvez contrôler les paramètres du casque depuis l’application sur iOS ou Android.

Nous le disions, le casque Bose QC 35 II est une belle référence sur le marché de l’audio. La présence de la réduction de bruit active ainsi que la qualité sonore de l’appareil ont contribué à son succès. Lors de cet achat, l’appareil est fourni avec un étui rigide qui vous permet de transporter le casque sans risque. On rappelle que le casque ne pèse que 234 grammes, les coussinets moelleux vous assurent aussi de pouvoir porter l’appareil sur plusieurs heures d’affilée sans risque de gêne.

Le casque Bose à un tarif encore inédit

Si Cdiscount casse le prix du casque Bose QC 35 II, on retrouve aussi un beau deal sur le Headphones 700. Plus récent, ce modèle est assez similaire au précédent. On note une petite modification du design, la déclinaison récente propose un rendu global plus fin et plus délicat. Outre les casques audio, le marchand affiche aussi des deals sur la SoundLink Mini II, une enceinte qui vient avec un haut-parleur premium.

Pour ceux qui achèteront un casque Bose sur Cdiscount pour ce Black Friday, un filet de sécurité est disponible. Il permet à ses clients de renvoyer les achats dans les 14 jours suivant la livraison. Cela permet de prendre zéro risque et de tester le produit chez soi. S’il ne vous plait pas, vous n’aurez aucun problème à le retourner et obtenir un remboursement complet.

En plus du casque Bose QC 35 II, Cdiscount profite de ce Black Friday pour casser les prix de références de grandes marques premium. On retrouve des deals de folie sur les produits de Samsung, Apple, Sony ou Philips. C’est l’opportunité de démarrer à faire des économies avant même que l’opération officielle ne commence la semaine prochaine en France. Certaines références récentes voient leur prix chuter parfois jusqu’à -60%.

Pour voir les offres Bose chez Cdiscount, c’est ici :

Voir les offres sur Cdiscount