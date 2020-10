Bon plan : le chargeur Aukey de 65W à moins de 30€ sur Amazon

Aukey est un constructeur chinois spécialisé dans la fabrication d’accessoires pour smartphone. La marque propose des écouteurs sans fil, des supports, mais surtout des chargeurs. Ce domaine est la spécialité d’Aukey qui propose des produits de très bonne qualité. Aujourd’hui, le chargeur « Omnia » avec son double port USB-C et sa puissance de 65 W est à seulement 29 € au lieu de 49 €, soit une baisse de 40% en temps normal grâce au code « AU7YBFXH ».

Le gros avantage de ce chargeur c’est bien sur ce deuxième port USB-C qui permet de recharger en même temps son téléphone et son ordinateur, le tout avec une puissance des plus corrects vu que le chargeur propose 65 W de charge, grâce à sa technologie Power Delivery. Pour rappel, le chargeur vendu par Apple coute 25€ pour 20W (et un seul port).

Si les chargeurs de 65 W et plus sont généralement très encombrants, ce modèle Omnia est assez compact pour la puissance délivrée. Concrètement, il ne pèse que 103 grammes, c’est 35 de plus que le petit chargeur 5W d’Apple.



Comment ça fonctionne ?

Le chargeur Omnia héberge une technologie baptisée Gan Fast. Contrairement aux chargeurs classiques faits à base de silicium, un élément semi-conducteur assez répandu mais dont les performances se dégradent rapidement, ce modèle est essentiellement composé de nitrure de Gallium. Une poudre jaune bien plus conductrice et assez légère. Elle permet de donner une grande puissance au chargeur, qui reste léger et compact. Développée depuis plusieurs années cette technologie a fait ses preuves et propose de meilleures puissances de charges tout en protégeant le téléphone ou l’ordinateur. Aukey annonce que son chargeur offre une charge trois fois plus rapide en moyenne.

Ce chargeur propose de donner les 65 W de puissance au premier port USB-C (celui situé le plus haut sur le chargeur) quand il est utilisé seul. Cette utilisation est essentiellement réservée aux ordinateurs ou aux tablettes, certains téléphones ne pouvant pas assumer une charge de 65 W. Si les deux ports USB-C sont utilisés, la charge électrique se dispersera en 45 W en haut et 20 W en bas.

C’est suffisant pour permettre une charge rapide d’un téléphone et d’une tablette en simultané. Le chargeur dispose de la certification UL qui permet d’éviter tous les risques de surchauffe, surtension de l’appareil et de surcharge.

