Bon plan : le Chromebook CB314-1HT-P8NS d’Acer passe sous les 400 €

Les ordinateurs ultraportables Chromebook ne sont pas si vieux que ça. Alors que les premiers datent quant à eux de 2011, ils se sont améliorés et sont pour certains d’entre eux aussi efficaces qu’un ordinateur sur Windows ou macOS. D’ailleurs, le Chromebook CB314-1HT-P8NS d’Acer est l’ordinateur ultraportable parfait pour commencer sur de bonnes bases. Il est disponible chez Darty au prix de 399,99 € au lieu de 509,99 € soit 22 % de réduction. À ce prix-là, vous pourrez découvrir la puissance du « Cloud Computing ».

ChromeOS by Linux

La puissance d’un Chromebook comme l’Acer CB314-1HT-P8NS vient de son système d’exploitation. ChromeOS est basé sur Linux suite à des améliorations et quelques modifications réalisées par Google. Celui-ci est bâti autour des divers services de Google afin de tirer au mieux toute la puissance du Cloud. Un gros avantage étant donné qu’il existe d’excellents outils comme Google Doc, Sheets, Slides et Drive. Ce système d’exploitation est simple, efficace et épuré. Il conviendra parfaitement aux personnes qui souhaitent simplement naviguer sur internet et regarder des vidéos.

Des économies grâce au Cloud

Google Drive est l’atout majeur pour vendre des Chromebook. Celui-ci permet directement de faire baisser la facture étant donné qu’il n’y a pas besoin de gros disque dur. De plus, il permet de sauvegarder vos fichiers, les photos, des musiques ou vos vidéos directement dessus. Ce qui permet de trouver des Chromebook aux alentours des 200 €. C’est le prix qu’il vous faudra débourser en général pour un ordinateur ultraportable milieu de gamme. Google fait un très beau suivi au niveau des mises à jour de leur OS, vous aurez toujours les derniers patchs de sécurités.

Chromebook CB314-1HT-P8NS, un ordinateur ultraportable facile à transporter

Après l’énumération des différents atouts du système d’exploitation ChromeOS, il est l’heure de présenter les caractéristiques du Chromebook d’Acer. Cette partie sera très intéressante pour ceux qui aiment les parties techniques. Le Chromebook CB314-1HT-P8NS possède un Intel Pentium Silver N5030 avec quatre cœurs cadencés à 1,1 GHz avec possibilité de monter jusqu’à 3,1 GHz. Pour accompagner ce processeur, vous pourrez trouver 4 Go de ram ainsi qu’un disque dur eMMC de 32 Go de stockage. Au quotidien, ces trois composants vous permettront de naviguer confortablement sur Google Chrome sans aucun ralentissement.

Du 14 pouces, Bluetooth 5.0 et USB-C

Pour vous connecter à internet vous aurez une carte wifi 802,11 ac ainsi que le Bluetooth 5. Le Chromebook CB314-1HT-P8NS possède également deux ports USB-C, deux ports USB 3.1 ainsi qu’un port mini-jack 3,5 mm. Sa batterie lui permet de restituer 12 h 30 d’autonomie avec une utilisation classique. Ce Chromebook possède également une dalle LCD de 14 pouces avec la technologie ComfyView. Il bénéficie d’une résolution en Full HD, la 4K aurait quant à elle fait grimper la facture. La taille parfaite pour transporter celui-ci avec vous tout en profitant d’un écran suffisamment grand pour visionner du contenu. Il est disponible chez Darty au prix de 399,99 € au lieu de 509,99 € soit 100 € de réduction. Vous pouvez bénéficier par la même occasion d’une carte cadeau de 90 € avec l’achat de ce Chromebook CB314-1HT-P8NS. Un bon deal n’est-ce pas ?

