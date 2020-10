Bon plan : le disque dur externe 3 To de WD Elements passe sous les 90 €

Les plus nomades d’entre vous savent qu’il est important d’avoir ses fichiers sur soi d’autant plus si vous travaillez beaucoup sur ordinateur. Il existe de nombreux disques durs, mais la marque WD (Western Digital) est une référence dans ce segment. D’ailleurs, le disque dur externe de 3 To est en promotion chez Amazon au prix de 84,08 € au lieu de 109,99 € soit 24 % de réduction.

Profiter de l’offre

WD, la marque de référence en disque dur

Quand on parle de WD, on pense souvent à qualité du produit et durabilité. En effet, la marque met tout son savoir-faire pour répondre aux besoins de ses clients et ce disque dur externe de 3 To n’échappe pas à la règle. Les performances du WD Elements sont très bonne grâce à la compatibilité USB 3.0. Il ne vous faudra que quelques secondes pour transférer vos fichiers pour les avoir partout avec vous. D’ailleurs, il est également compatible avec l’USB 2.0.

Petit, léger, costaud et facile à transporter

Vous pourrez de ce fait libérer de l’espace de stockage sur le disque dur de votre ordinateur afin d’améliorer ses performances. Ses dimensions de 11,1 x 8.2 x 2,1 centimètres vous permettront de le ranger facilement dans votre sac à dos ou dans une valise. Les matériaux de fabrication lui permettront de tenir dans le temps afin de vous servir au mieux. Le disque dur externe est compatible avec Windows, macOS, Linux, etc. Il faudra le formater au format qui est compatible avec votre système d’exploitation.

En bref, c’est le disque dur externe parfait pour stocker tous vos fichiers importants, musiques, photos et vidéos. Il est en promotion sur Amazon au tarif de 84,08 € au lieu de 109,99 € soit 25,91 de réduction. Qu’attendez-vous pour l’acquérir et faire un peu de ménage sur votre ordinateur ?

