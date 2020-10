Bon plan : le disque dur externe Samsung à prix cassé (60%) au Prime Day 🔥

Amazon est en plein Prime Day, une opération spéciale durant laquelle il dévoile des tonnes de promotions sur des produits populaires. Dans ce cadre, le marchand dévoile d’excellentes remises sur le disque dur SSD Samsung. Les deals ciblent tous les formats de stockage, ce qui vous assure de trouver votre bonheur à prix cassé (jusqu’à -60%).

En quelques années à peine, la taille des fichiers a augmenté considérablement, que ce soit pour les photos, les vidéos et autres. Choisir un disque dur devient de plus en plus indispensable si vous souhaitez être serein en conservant vos données sur un appareil externe. 1 To équivaut à 1 000 Go, ce qui suggère que vous devriez trouver votre bonheur avec ce format de stockage qui vous permettra de sauvegarder tous vos fichiers en toute sécurité.

Il vous suffit de choisir le format qui correspond le mieux à vos besoins, sachant que vous pouvez avoir la certitude que l’appareil sera à la hauteur de vos attentes. Avec les offres en cours sur Amazon pour le Prime Day, le prix du disque dur externe Samsung est imbattable.

Comment bien choisir son disque dur Samsung ?

Le disque dur externe de Samsung (et ses différents formats) ont déjà eu droit à quelques belles remises dans le passé. Cependant, il est très rare qu’elles soient au niveau de celles dévoilées par Amazon lors de ce Prime Day.

Le marchand en ligne se montre très agressif pour cette journée allongée de deals flash, car il a été dans l’obligation de modifier plusieurs de ses projets en raison de la crise sanitaire mondiale. Il espère bien se rattraper avec cette opération qu’il a été obligé de repousser, ce qui justifie ces excellentes promotions sur les appareils de Samsung.

Lors de ce Prime Day sur Amazon, plusieurs deals sont très agressifs. On note principalement la baisse de prix du disque dur Samsung de 1 To, car le modèle voit son prix chuter drastiquement de 419 euros à 159 euros. Ce format de stockage devrait convenir à un plus grand nombre affichant un tarif de choix à l’occasion de cette opération spéciale de grande ampleur. Vous deviez avoir largement assez d’espace pour enregistrer vos données de manière sécurisée.

Le disque dur externe SSD Samsung en promo sur Amazon est un des modèles les plus populaires du marché. Et pour cause, il a de multiples qualités qui justifient son succès. Il est très facile à utiliser en plus d’être nécessaire à la sécurité de vos données.

Sauvegarder ses données hors connexion en plus du Cloud fait partie des bonnes pratiques que tous les utilisateurs devraient adopter. Avec ce disque dur, vous êtes certain d’arriver à vos fins en toute simplicité. Les appareils de la marque ont le mérite de durer dans le temps avant de devoir être changés.

Plusieurs géants du web proposent des solutions Cloud efficaces comme Google, Microsoft ou Dropbox. Toutefois, elles requièrent toutes de payer un abonnement mensuel pour profiter du service, sachant que le prix peut rapidement atteindre les 10 à 20 euros tous les mois. Si cela peut sembler onéreux, cela le devient rapidement dans le temps. À plus long terme, faire le choix d’un disque dur Samsung vous reviendra moins cher —sachant que cette solution externe est plus sécurisée. Vous êtes certain d’amortir rapidement le prix de l’appareil, surtout avec ce deal spécial Prime Day.

Le disque dur Samsung à l’honneur chez Amazon

Le disque dur Samsung actuellement en promo est un modèle SSD, une particularité qu’il convient d’expliciter un peu. Cette spécificité signifie que la vitesse de transfert des données est très rapide, ce qui veut dire que vous n’avez besoin que de quelques minutes pour transférer un film en HD de votre ordinateur à l’appareil. Les appareils de la marque sont environ 5x plus rapides qu’un modèle de base, ce qui vous offre la certitude de faire vos sauvegardes sans perdre de temps devant l’ordinateur.

S’il est rapide en termes de transfert de données, le disque dur Samsung en promo sur Amazon pour le Prime Day est aussi solide. La marque affirme que ses appareils ont la capacité de résister à une chute de 2 mètres de haut, un véritable avantage pour tous ceux qui auraient peur de casser le dispositif en quelques jours. Le constructeur offre une garantie de 3 ans en plus de proposer des appareils solides, de quoi être tranquille et rassuré en plus de sécuriser vos données sur une solution externe.

Prime Day ou non, Amazon vous offre une autre chance. Si vous prenez le disque dur externe Samsung, vous avez la possibilité de tester l’appareil tranquillement depuis chez vous pendant 30 jours. Au cours de la période, vous pouvez essayer l’appareil avant de prendre une décision définitive. Si le disque dur SSD n’est pas à votre goût, vous n’avez qu’à le renvoyer au marchand pour profiter d’un remboursement complet. Amazon ne vous demandera pas de justification ni de frais supplémentaires, de quoi être rassuré lors de votre achat sur internet.

Les promotions sur le disque dur Samsung sont très compétitives. Dans le cadre du Prime Day, Amazon affiche les meilleurs tarifs sur le marché à l’heure où nous écrivons ces lignes. Compte tenu de la popularité des produits et des deals en cours, nous pouvons déjà affirmer que ces deals agressifs vont attirer beaucoup de monde sachant que certains passent les -60%. Le marchand limite toujours le nombre d’exemplaires concerné par les remises, ce qui veut dire qu’il faut être rapide avant les ruptures de stock. Certains formats ne sont déjà plus disponibles.

