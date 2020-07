Bon plan : le disque dur SSD Samsung en chute (et rechute) chez Amazon 🔥

Les soldes se poursuivent sur Amazon avec de nouvelles promotions prĂ©sentĂ©es chaque jour sur la plateforme amĂ©ricaine. Ce jour, le marchand en ligne fait chuter lourdement les prix du disque dur SSD Samsung. Plusieurs espaces de stockage sont visĂ©s par les offres, et certains ont droit Ă des remises très agressives allant jusqu’Ă -60%. Les stocks sont très limitĂ©s, il faut ĂŞtre rapide pour espĂ©rer faire de belles Ă©conomies. Voici les promotions disponibles :

Il aura suffi de quelques annĂ©es Ă peine pour que la taille des fichiers —vidĂ©o ou autres, augmentent considĂ©rablement. Il est de plus en plus utile de disposer d’un disque dur externe afin de pouvoir sauvegarder ses data en toute tranquillitĂ©. On le rappelle vite, 1 To est Ă©gal Ă 1 000 Go, ce qui devrait vous offrir un espace largement suffisant pour sĂ©curiser vos films, vidĂ©os et images. Le disque dur SSD Samsung, en fonction de son format, devrait se montrer Ă la hauteur de vos attentes sur tous les points. Il bĂ©nĂ©ficie actuellement d’un tarif imbattable grâce Ă cette offre flash Amazon dĂ©voilĂ©e pour les soldes.

Le disque dur SSD Samsung et ses dĂ©clinaisons de formats ont dĂ©jĂ eu quelques remises de choix lors du Black Friday ou des French Days. Toutefois, il est assez rare qu’ils soient concernĂ©s par de telles remises sur Amazon. Les soldes d’Ă©tĂ© ont Ă©tĂ© dĂ©calĂ©s en raison de la crise sanitaire en France, ce qui pousse tous les marchands Ă vouloir sauver leur saison. Cela explique les promotions ultra choc qui sont affichĂ©s lors de ces soldes en ligne.

Pour les soldes, la promo est de -60% sur les disques durs SSD Samsung, preuve de la véritable agressivité du marchand Amazon lors de cette édition. Le modèle de 1 To fait partie des formats les plus intéressants pour ces soldes, car son prix tomber très lourdement de 419 euros à 159 euros. Ce format de stockage convient parfaitement au plus grand nombre et se veut très largement conséquent pour stocker toutes ses données.

Le disque dur SSD Samsung fait partie des appareils les plus populaires du marchĂ© depuis quelques annĂ©es. Avec un tel dispositif, il est important de sauvegarder ses donnĂ©es hors connexion et pas juste dans le Cloud. Avec ce type de disque dur externe en SSD, vous ĂŞtes certain de profiter d’un service sĂ©curisĂ© et durable. Ces appareils Ă©lectroniques peuvent durer indĂ©finiment avant d’avoir besoin d’ĂŞtre remplacĂ©s.

Dropbox, Google et d’autres sociĂ©tĂ©s proposent des solutions Cloud sur lesquelles vous pouvez stocker vos donnĂ©es. Cependant, toutes ou presque proposent un abonnement allant de 10 Ă 20 euros par mois, ce qui veut dire que cela finira par vous coĂ»ter plus cher qu’un disque dur externe SSD Samsung dans le temps. Avec ces appareils, vous ĂŞtes assurĂ© d’utiliser une solution plus sĂ©curisĂ©e et moins chère, car rapidement amortie grâce aux soldes chez Amazon.

Nous l’avons dit, le disque dur Samsung en soldes sur Amazon est un SSD, une particularitĂ© qui impacte la marche de l’appareil. En effet, la vitesse de transfert des fichiers est rapide avec un tel dispositif, au point qu’il vous faudra quelques secondes pour stocker un film HD sur le disque dur plutĂ´t que de longues minutes. Les appareils de Samsung sont 5x plus rapide qu’un disque dur classique, ce qui devrait vous faire gagner du temps.

En plus d’ĂŞtre rapide, le disque dur SSD Samsung en soldes chez Amazon est Ă©galement rĂ©putĂ© pour sa fiabilitĂ©. Selon Samsung, ils peuvent rĂ©sister Ă une chute de 2 mètres de hauteur sans risquer de se casser, un atout pour un appareil externe qui contient toutes vos donnĂ©es. La marque affiche une garantie de 3 ans, ce qui vous assure la sĂ©rĂ©nitĂ© —et la sĂ©curitĂ©, dans le temps.

Que ce soit les soldes ou non, Amazon vous propose aussi quelques avantages en plus de ses prix mini. Vous avez droit Ă une pĂ©riode de 30 jours durant laquelle vous pouvez tester le disque dur SSD Samsung en toute tranquillitĂ©. S’il ne vous plait pas, vous avez la possibilitĂ© de le retourner durant ces quatre semaines. Dans ce cas, le marchand en ligne vous rembourse en intĂ©gralitĂ© en quelques jours.

Le disque dur SSD Samsung voit son prix chuter de façon très consĂ©quente et c’est sĂ©duisant. Toutefois, cela veut aussi dire que l’offre flash va attirer beaucoup de monde. Soldes ou non, Amazon limite beaucoup les stocks des exemplaires Ă prix mini, si bien que la rĂ©duction ne va pas rester afficher plus de quelques heures avant la remontĂ©e des prix. Surtout que la promo est de -60 sur les disques durs externes Samsung, soyez très rapide.

