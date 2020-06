Bon plan : le disque dur SSD Samsung chute à -60% sur Amazon 🔥

Amazon profite de cette journĂ©e pour dĂ©voiler quelques offres spĂ©ciales sĂ©duisantes, dont une qui fait baisser drastiquement le prix des disques durs SSD Samsung. Aujourd’hui, plusieurs formats bĂ©nĂ©ficient de remises très attrayantes, si bien que les tarifs de certains formats peuvent atteindre les -60%. Attention, les stocks sont limitĂ©s et certains modèles sont proches de la rupture de stock, il faut ĂŞtre rapide.

Depuis quelques annĂ©es, la taille des fichiers comme les images ne cesse d’augmenter, si bien qu’il devient de plus en plus nĂ©cessaire de se procurer un disque dur externe. Rappelons que 1 To est Ă©gal Ă 1 000 Go, ce qui devrait vous permettre de stocker une grande partie de vos contenus —si ce n’est tous. Le disque dur SSD Samsung vous offrira aussi la possibilitĂ© de stocker vos vidĂ©os ou vos films en toute sĂ©curitĂ© et Ă petit prix grâce Ă ces offres signĂ©es Amazon.

Choisir son disque dur externe Samsung

Si les disques durs SSD Samsung ont dĂ©jĂ profitĂ© de promotions lors du Black Friday et des rĂ©cents French Days, il est rare qu’ils profitent de tels tarifs chez Amazon. MĂŞme dans un moment de l’annĂ©e habituellement calme chez les marchands en ligne, le leader du ecommerce surprend avec des prix cassĂ©s qui atteignent -60%. Le disque dur externe Samsung 1 To voit son prix passer de 419 euros Ă 165 euros, ce qui reprĂ©sente plusieurs centaines d’euros d’Ă©conomie pour un format dĂ©jĂ très convenable pour la majoritĂ© des utilisateurs.

Les disques durs SSD Samsung sont rĂ©putĂ©s pour offrir une grande fiabilitĂ© aux utilisateurs. Vous avez donc la certitude de pouvoir stocker vos donnĂ©es importantes ou sensibles en toute tranquillitĂ© sur un appareil externe. Il est recommandĂ© d’avoir une solution de sauvegarde de vos documents hors-ligne plutĂ´t que de faire le choix unique de la solution en Cloud, car cette mĂ©thode est considĂ©rĂ©e comme plus sĂ©curisĂ©e. Ces disques durs Samsung vous apporteront la tranquillitĂ© d’esprit et la certitude de durer dans le temps.

Plusieurs services comme Dropbox ou Google proposent des solutions de stockage de donnĂ©es en ligne. Toutefois, leur prix n’est pas nul et les abonnements mensuels peuvent vite revenir entre 10 et 20 euros par mois. En choisissant un disque dur SSD Samsung, vous avez la certitude d’amortir son prix Ă moyen comme Ă long terme, sachant que celui-ci est rĂ©duit grâce aux offres Amazon du jour. Cette solution est ainsi moins chère et plus sĂ©curisĂ©e.

Le disque dur externe Samsung, une référence sur le marché

Comme indiquĂ© plus haut, le disque dur de Samsung est un SSD, ce qui veut dire que la vitesse de transferts des donnĂ©es de votre appareil au pĂ©riphĂ©rique est très rapide. Le groupe affirme qu’elle est de 540 Mo/seconde, ce qui veut dire que vous pouvez transfĂ©rer un film en HD en quelques secondes Ă peine plutĂ´t que de longues minutes. Les disques durs externes Samsung sont en moyenne 5 fois plus rapide que des pĂ©riphĂ©riques traditionnels, que ce soit lors du transfert des donnĂ©es depuis ou vers l’appareil.

S’ils sont fiables en termes de sĂ©curitĂ© et de rapiditĂ©, le disque dur externe Samsung l’est tout autant cĂ´tĂ© matĂ©riel. En effet, le constructeur assure qu’ils peuvent rĂ©sister Ă une chute de 2 mètres de hauteur sans risquer de se casser. De plus, le fournisseur offre une garantie de 3 ans sur ses appareils, ce qui devrait suffire Ă Ă´ter le reste de vos craintes potentielles.

Comme Ă son habitude, Amazon offre un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours lors de l’achat de votre disque dur externe Samsung. Durant toute cette pĂ©riode, vous pouvez tester puis renvoyer le produit afin d’ĂŞtre remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. Autant dire que ces 30 jours sont bien suffisants pour dĂ©terminer si le disque dur est Ă votre goĂ»t ou non.

Si vous souhaitez profiter des promotions Amazon sur les disques durs externes Samsung, vous devez faire preuve de rapiditĂ©. Lors des French Days, la majoritĂ© des formats ont disparu en quelques heures. Cette rĂ©duction de -60% est très attrayante, si bien qu’il est certain qu’elle va attirer beaucoup de monde alors que les stocks sont très limitĂ©s. Soyez vif si vous voulez faire l’acquisition d’un disque dur Ă prix mini.

