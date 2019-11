Bon plan : le drone DJI Mavic Pro chute de -27% pour Black Friday

Parmi les drones grand public, la marque DJI est la référence mondiale et pour ce Black Friday, elle offre une très belle vente flash. Celle-ci concerne un pack qui inclut le populaire DJI Mavic Pro Platinum ainsi qu’un certain nombre d’accessoires pratiques comme 3 batteries de vol, un chargeur pour voiture ou encore une radio-commande. Avec cette réduction de 350€, inutile de préciser que les unités vont partir comme des petits pains.

Pack DJI Mavic Pro Platinum à 888€ au lieu de 1299€

Depuis qu’il est disponible sur le marché français, le drone DJI Mavic Pro en promo au Black Friday n’a quasiment jamais vu son prix baisser. On l’a vu timidement lors du Prime Day Amazon en juillet dernier, mais le stock était très restreint et la rupture de stock ne s’est pas faite attendre. Pour ce nouveau Black Friday, ce pack DJI Mavic Pro ne devrait pas rester plus longtemps – il faut donc faire très vite.

Au Black Friday, le drone DJI mis en avant

Alors que DJI s’est imposé comme la référence mondiale du drone, le Mavic Pro en promotion au Black Friday parait comme une évidence pour les amateurs de photos. C’est aujourd’hui un drone haut de gamme avec un excellent rapport qualité prix, et ce pack drone spécial pour le Black Friday vous donne toute l’artillerie pour vous lancer sereinement et avoir un maximum d’autonomie.

Pour commencer avec un drone DJI Mavic Pro, rien de mieux que de prendre un pack comme pour ce Black Friday puisque ça permet de ne pas tomber en rade de batterie après une trentaine de minutes de vol. Si vous allez dans un endroit reculé pour shooter de belles photos et vidéos vues du haut, il est donc essentiel d’avoir un stock de batteries pour faire voler le drone.

Ce drone DJI Mavic Pro Platinum en promotion au Black Friday ne pèse que 743 grammes, ce qui permet de ne pas avoir à le certifier en France (contrairement au Mavic 2, qui dépasse les 800 grammes – et qui force donc les titulaires à se faire certifier). C’est donc un excellent produit pour se mettre immédiatement au drone. C’est aussi un excellent cadeau de Noël, et l’économie de 350€ sur ce drone DJI au Black Friday est non négligeable.

Un cadeau de Noël parfait pour les photographes ?

Sans trop rentrer dans le détail technique de ce drone DJI Mavic Pro Platinum du Black Friday, il offre une autonomie de 30 minutes environ (grâce aux 3 batteries du pack en promotion, cela peut donc monter jusqu’à 2 heures) et il est 60% plus silencieux que le modèle basique. Cela permet donc de voler avec davantage de discrétion et avec les meilleures performances du marché. Évidemment, les photos et vidéos sont prises en 4K, pour un rendu assez exceptionnel.

Pendant le Black Friday, ce drone DJI Mavic Pro est vendu par Amazon en forte promotion. Cela veut dire que vous bénéficiez non seulement de toute la garantie constructeur habituelle lors de votre achat, mais vous avez aussi une période de droit de rétractation. Pendant les 30 premiers jours après votre livraison de votre drone, vous pouvez à tout moment le renvoyer pour obtenir un remboursement de votre achat.

