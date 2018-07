Bon Plan : le forfait B&You 30 Go à 9,99€ par mois, à vie 🔥

Retour de la très bonne offre B&You 30 Go avec ce forfait illimité à seulement 9,99€ par mois, sans limite de durée !

L’offre est très courte, elle est valable jusqu’au 16 juillet seulement. Dans le forfait vous avez les appels illimités, 30 Go de datas en France et 3 Go utilisables en Europe et dans les DOM. La spécificité de cette offre c’est que, contrairement à d’habitude, vous restez sur ce tarif de 9,99€ par mois de manière illimitée dans le temps. Vous n’aurez donc pas besoin de changer de forfait au bout d’un an 🙂

L’offre n’est valable que jusqu’au 9 août, soyez rapides si vous voulez en profiter !

Si vous voulez profiter de ce bon plan B&You et garder votre numéro de téléphone c’est très simple. Il vous suffit d’appeler le 3179, et vous recevrez votre numéro RIO. Ensuite, lors de la souscription de votre nouveau forfait B&You, vous n’aurez plus qu’à l’indiquer en plus de votre numéro actuel, et le tour est joué.