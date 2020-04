Bon plan : le forfait mobile 30 Go de La Poste Mobile est à un prix irrésistible

Le confinement a obligé bon nombre d’industries à s’adapter – parfois au profit de leurs clients. C’est le cas du secteur des télécoms, avec l’opérateur La Poste Mobile qui propose très belle offre sur son forfait mobile. Si vous aviez l’intention de prendre une bonne résolution en baissant vos coûts, c’est le moment idéal pour en profiter.

Fort de plus de 1.5M de clients, La Poste Mobile bénéficie d’une vitrine de choix puisqu’ils peuvent découvrir le service directement dans les bureaux de poste. En raison de la crise sanitaire actuelle, bon nombre d’entre eux sont fermés de manière temporaire – et l’opérateur mobile virtuel a décidé de frapper un grand coup sur internet. Avec l’offre spéciale sur le forfait mobile que nous allons vous présenter plus bas, elle se positionne devant tous ses concurrents historiques.

Forfait mobile 30Go à 9,99€, pas de hausse de prix après 1 an

Pendant quelques jours, La Poste Mobile met en avant une offre illimitée 30Go que personne ne devrait refuser. En l’occurrence, ce forfait mobile s’accompagne de tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data en France et 10 Go dans l’Union Européenne pour 9,99€ par mois. Autour des 10€ par mois, c’est le meilleur compromis disponible sur le marché.

En plus de cela, l’opérateur La Poste Mobile ne demande aucun engagement de la part du client. Par ailleurs, le prix du forfait mobile reste fixe au-delà des 12 mois – contrairement à certaines offres concurrentes qui se limitent aux 6 ou 12 premiers mois.

Comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus, La Poste Mobile propose également un forfait sans engagement 5Go (avec Universal Music inclus) pour le même prix. Autrement dit, avec cette offre spéciale de La Poste Mobile, vous pouvez obtenir 6x plus de data pour le même prix.

1 mois offert sur les forfaits jusqu’au 14 avril

Mais La Poste Mobile ne se termine pas là, et s’engage pour faciliter le quotidien des français lors du confinement. En effet pendant cette période difficile, La Poste Mobile offre un mois d’abonnement pour toute nouvelle souscription à l’un de ces forfaits. Pour en bénéficier il suffit d’entrer le code promotionnel TOUSCONNECTES au moment de la souscription pour obtenir cette réduction. Ce premier mois offert est applicable dès la 1ère facture sur tous les forfaits mobiles La Poste Mobile, vous avez donc le choix.

Cette offre spéciale mise en avant par La Poste Mobile ne va pas durer très longtemps, et nous vous recommandons vivement d’y souscrire avant le week-end. Il serait très regrettable de passer à côté. Encore une fois, c’est l’un des meilleurs rapports qualité / prix que l’on ait pu voir ces derniers mois pour un forfait mobile autour des 10€.

