Bon Plan : le forfait RED illimité 60 Go international à 15€ par mois à vie 🔥

La bataille des forfaits mobiles continue avec une nouvelle offre très intéressante chez RED by SFR : un abonnement illimité 60 Go d’internet (+15 Go à l’international) pour 15€ par mois… à vie !

Si vous êtes un gros consommateur de datas ou que vous voyagez souvent cette offre est très intéressante. Elle vous permet d’avoir accès aux appels, SMS et MMS illimités, à 60 Go de datas + 15 Go pour l’international en bonus.

Voici les conditions du site de SFR pour y voir plus clair :

C’est une offre inédite chez RED et vous n’aurez pas besoin de changer d’opérateur dans un an pour continuer à bénéficier d’un prix réduit, l’offre étant valable à vie. Si vous voulez en profiter, il vous faudra être rapide, car elle n’est valable que jusqu’au 6 août.

Pour changer d’opérateur et garder votre numéro, c’est facile, il vous suffit de composer le 3179. Vous recevrez ensuite un SMS contenant votre numéro RIO qui faut indiquer lors de la commande de votre nouveau forfait. Une fois la nouvelle carte SIM reçue, vous pourrez basculer d’opérateur à la date que vous aurez fixé lors de la commande.

Le forfait 30 Go et la fibre aussi en réduction

Dans le même temps RED propose une réduction sur son forfait 30 Go illimité qui passe à 10€ par mois à vie. Si vous voulez vous équiper en box internet, la RED Fibre est en ce moment proposée à 20€ par mois et la version ADSL à 15€ par mois.