Bon plan : le Huawei Mate 40 Pro en précommande à 79,90€ chez Bouygues Telecom avec Freebuds Pro à 1€

Tout juste annoncé, le Huawei Mate 40 Pro fait déjà l’objet d’une offre très intéressante chez Bouygues Telecom. Vous pouvez vous offrir le dernier smartphone haut de gamme de Huawei à partir de 79,90 euros (+8€ par mois). En prime, Bouygues Telecom inclut les Freebuds Pro pour 1 euro de plus.

Pour profiter de l’offre de précommande sur le Huawei Mate 40 Pro à 79,90€, vous devrez d’abord opter pour le forfait Sensation avec Avantages Smartphones de 90 Go, couplé à un paiement de 8€/mois pendant 24 mois. Ce tarif est disponible grâce à une offre de remboursement de 50€, mais aussi la vente flash permettant d’avoir 70€ de remise (grâce au code BOUYGUES70) et enfin, la reprise de votre mobile pouvant aller jusqu’à 100€. Initialement, le Mate 40 Pro est proposé à 1149 euros. Pour tout connaître de cette offre spéciale de précommande chez Bouygues Telecom, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Mate 40 Pro : le meilleur smartphone de Huawei

Même s’il est dépourvu des services Google, le Mate 40 Pro n’en demeure pas moins un excellent smartphone. Huawei a en plus énormément étoffé son App Gallery qui compte désormais 80% des applications les plus téléchargées sur l’App Store et le Play Store.

Comme toujours, Huawei a particulièrement soigné le design de son nouveau smartphone et fournit un matériel photographique de pointe signé Leica. Avec le Mate 40 Pro, le géant chinois s’attaque même à la vidéo avec de nouvelles fonctionnalités très riches. Compatible 5G, il embarque la puce Kirin 9000, l’une des plus puissantes du marché ainsi qu’un système de recharge ultra-rapide avec ou sans fil.

Le Huawei Mate 40 Pro est vendu officiellement au prix de 1149 euros chez Bouygues Telecom. Mais les différentes remises de Bouygues Telecom pour cette offre de précommande permettent de l’obtenir pour 79,90 euros. A cela s’ajoute l’étalement de paiement de 8€/mois pendant 24 mois.

Cerise sur le gâteau, un coupon vous permet de recevoir les Freebuds Pro (nouveaux écouteurs true wireless avec réduction de bruit d’une valeur de 199€) pour 1€ seulement.

Procédure pour acheter le Huawei Mate 40 Pro

Pour savoir comment acheter le Huawei Mate 40 Pro à 79,90 euros, rendez-vous sur le site de Bouygues Telecom. Voici le détail de la procédure pour profiter de cette offre de précommande.

Méthode pour avoir le Huawei Mate 40 Pro à 79,90€

Commander le Huawei Mate 40 Pro à 299,90€ sur Bouygues Telecom Appliquez le code BOUYGUES70 pour obtenir 70€ de remise immédiate Profiter de la première remise de 50€ (après remboursement) Profiter de l’offre de reprise de votre ancien smartphone allant jusqu’à 100€ Profiter des Freebuds Pro pour 1€ de plus Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go 24 mois Payer 8€ par mois durant 24 mois (échelonnement de paiement)

Pour découvrir cette offre, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Quels avantages pour le forfait Sensation 90 Go

L’une des meilleures solutions pour obtenir le Huawei Mate 40 Pro est donc de souscrire au Forfait Sensation Avantage Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom. Cette offre inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 90 Go de données par mois. Facturé 33,99€ par mois pendant un an puis 48,99€ après 12 mois ce forfait est l’un des plus complets proposés par l’opérateur. Si vous êtes un client Bbox, Bouygues Telecom offre en plus 7€ de remise sur l’abonnement mensuel.

Pour en savoir plus sur cette offre, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom