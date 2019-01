Bon Plan : le Huawei P20 + le bracelet connecté Band 3 Pro à 299€ au lieu de 679€ 🔥

Affiché à 399€ chez Darty, ce pack gagne 100€ de réduction supplémentaire pendant cette première semaine des Soldes 2019. La seule condition pour bénéficier de cette remise conséquente est de choisir le retrait en magasin chez Darty et de ramener (n’importe quel) ancien téléphone. Faites donc les tiroirs, car grâce à cette offre le prix est plus que divisé par deux (-56%) et vous donne droit au Huawei P20, au bracelet connecté Band 3 Pro mais aussi à un étui Folio Huawei. Si vous n’avez pas de magasin Darty dans votre ville, le même pack est disponible à la Fnac.

Si vous cherchiez un nouveau smartphone abordable, cette offre est immanquable et le P20 est reconnu pour sa qualité. Il tourne grâce à un Soc Kirin 970, embarque 4 Go de RAM et propose un écran LCD de 5,3 pouces. Niveau autonomie, sa batterie de 3400 mAh permet de tenir largement une journée en utilisation classique. À l’arrière on retrouve un double capteur photo de 12 et 20 Mpx et les clichés sont très bons. Pour stocker vos photos, le modèle en promotion pour les soldes contient 128 Go de RAM ce qui est largement suffisant. Autre point fort du Huawei P20, il propose la double SIM, ce qui est pratique pour une utilisation professionnelle.

L’offre sur le pack P20 chez Darty se termine le 13 (pour fêter la fin de la première semaine des soldes), il vous faudra donc être rapide pour en profiter. Certains magasins ne demandent même pas la reprise d’un ancien téléphone, mais prenez en un sur vous au cas où. C’est le meilleur prix constaté sur le P20, et si le bracelet connecté ne vous intéresse pas, il fera certainement plaisir à un de vos proches.

Profiter de l’offre

Le Huawei P20 Pro aussi en forte réduction

Si vous avez plus de budget, une offre similaire (100€ de remise supplémentaire pour retrait en magasin et reprise d’un ancien téléphone) est disponible chez Boulanger. Le P20 Pro voit donc son prix passer de 749€ à 399€. C’est l’un des tout meilleurs smartphones du marché et sa différence principale avec le P20 est son triple capteur à l’arrière qui permet des clichés de très haute qualité. Sa batterie de 4000 mAh est l’une des plus autonomes du marché et ses 6 Go de RAM ajoutent de la puissance. Si vous pouvez vous permettre de payer le surplus, le gain de performance entre le P20 et le P20 Pro est conséquent.

Profiter de l’offre sur le P20 Pro