Bon plan : le Huawei P30 Lite est en chute brutale de 60% 🔥

Après avoir annoncĂ© les P30 et P30 Pro au courant de l’annĂ©e 2019, Huawei a dĂ©voilĂ© une nouvelle version plus abordable : le P30 Lite. Ce dernier conserve une esthĂ©tique premium, tout en faisant quelques concessions pour proposer un tarif plus accessible.

Au bout d’un an, avec les baisses de prix successives, le rapport qualitĂ© prix est devenu assez imbattable. L’offre avancĂ©e ce lundi par AliExpress est le summum, avec un tarif encore jamais observĂ© : le fameux Huawei P30 Lite chute Ă 139€ au lieu de 369€, soit 60% de remise immĂ©diate.

Pour la cerise sur le gâteau (25€ offert au delĂ de 120€ d’achat), il faut entrer le code promo AEFR828HUAWE au moment de la finalisation de la commande. Vous aurez ainsi le plus bas jamais constatĂ© pour le Huawei P30 Lite. On notera que le smartphone est expĂ©diĂ© depuis un entrepĂ´t en Espagne, vous n’aurez donc aucun souci sur la dĂ©claration de TVA. Si ce code promo limitĂ© ne marche plus, il faudra utiliser le code ALIBACK10PC qui permet d’avoir 10€ de remise pour 70€ d’achat.

Pourquoi prendre un Huawei P30 Lite ?

En une année, le Huawei P30 Lite est devenu un incontournable sur le marché français. Ce smartphone caracole en tête des ventes de smartphones sur toutes les plus grandes plateformes e-commerce en France, AliExpress y compris. Son succès, il le doit à son rapport qualité prix très attractif pour un appareil qui se situe au milieu de gamme.

Avec sa version plus accessible qu’est le Huawei P30 Lite, le fabricant a voulu faire un minimum de concessions. Au niveau du design, il n’en a fait quasiment aucune. Les finitions sont premium et dignes des plus beaux modèles disponibles. Certes, il s’agit d’un Ă©cran IPS (LCD), mais Huawei l’a parfaitement calibrĂ©, ce qui lui permet de garder une qualitĂ© haut de gamme.

Au niveau des performances techniques, le Huawei P30 Lite vient avec un processeur Kirin 710 qui permettra de faire tourner les applications sans latence et avec un minimum de chaleur. La batterie du smartphone permet de tenir plus de 2 jours en autonomie, ce qui est plutĂ´t bon pour un appareil Ă ce prix.

Seul petit bĂ©mol : l’offre photo. Si Huawei a intĂ©grĂ© un capteur principal de 48 MP sur le dos de son appareil, le rĂ©sultat n’est pas complètement Ă la hauteur – ni de jour, et encore moins de nuit. Cela dit, du fait de son tarif, on ne peut pas attendre les performances du plus onĂ©reux et premium P30 Pro (899€).

AliExpress démarre son Back to School

La rentrĂ©e est toujours un temps fort pour les cyber-marchands, en particulier sur la thĂ©matique high-tech. AliExpress en profite pour asseoir sa position dans le Top 5 des marchands actifs en France avec une sĂ©rie de bonnes affaires sur des produits en vogue. Quel que soit le produit achetĂ© sur la plateforme, vous aurez 14 jours pour changer d’avis et retourner le produit s’il ne vous plait pas.

Outre cet excellent deal sur le Huawei P30 Lite, on retrouve un autre deal sur un tĂ©lĂ©phone très demandĂ© : le Redmi Note 9 Pro chute Ă 197€ au lieu de 299€ (code ALIBACK10PC), seulement quelques mois suivant sa sortie. Il s’agit d’un produit envoyĂ© de Chine mais vous pouvez opter pour une livraison depuis l’Espagne Ă prix prĂ©fĂ©rentiel : le Redmi Note 9 Pro avec les AirDots S est Ă 213€ (toujours avec le mĂŞme code promo).

le nouveau bracelet connectĂ© Mi Band 5 qui chute Ă 26€ au lieu de 49€ (Espagne). Si vous avez besoin d’un grand Ă©cran LCD HD portable (15,6 pouces), le modèle proposĂ© par Zeuslap Ă 81€ au lieu de 217€ (avec le code promo ALIBACK10PC) est l’un des cartons en ce moment.

Pour dĂ©couvrir tous les deals du Back to School chez AliExpress, c’est par ici :

