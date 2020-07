Bon plan : le Huawei P30 Pro à prix cassé chez Amazon 🔥

En 2020, les Huawei P30 Pro se positionnent encore largement comme des références sur le marché. Pour cette édition des soldes, Amazon fait chuter les prix de toute la gamme de smartphones de manière conséquente. S’il était déjà convaincant, le rapport qualité-prix des modèles concernés s’en voit encore amélioré. Si vous êtes en quête d’un tarif de choix, mais que vous ne voulez pas lésiner sur la qualité de votre prochain smartphone, le Huawei P30 Pro saura répondre à toutes vos attentes.

Soldes ou non, Amazon propose souvent des ventes flash sur sa plateforme marchande, comme celle sur les Huawei P30 Pro. Le mois de juillet est assez calme, mais l’opération estivale vient bouleverser les habitudes des marchands qui cassent les habitudes autant que leurs prix. Du côté du leader du commerce, on retrouve d’excellentes promos sur des produits de choix.

Le Huawei P30 Pro est très apprécié, si bien que c’est une vraie surprise de le voir profiter d’une telle chute de prix sur Amazon pour les soldes. Toujours aussi courtisé des utilisateurs, le téléphone voit son tarif chuter ce jour. Cependant, très peu d’unités ont droit à cette belle remise, les stocks sont très restreints par la plateforme marchande.

En effet, Amazon limite le nombre d’exemplaires en promo lors des offres flash —que ce soit les soldes ou non. C’est une certitude, tous les intéressés ne pourront pas profiter du Huawei P30 Pro et de son prix barré. Dans le cas où un des modèles visé par les remises vous plait, nous vous conseillons de ne pas hésiter trop longtemps pour éviter la rupture de stock.

Les points forts pour ce Huawei P30 Pro

Officialisé il y a un par la marque, le Huawei P30 Pro était vendu à 999 euros lors de sa sortie sur le marché. Autant dire qu’un tel prix le plaçait directement sur le segment des téléphones premium. Depuis sa présentation, le fabricant a présenté ses successeurs – que ce soit les Huawei P40 Pro ou les Mate 30 Pro. Pourtant, les nouvelles gammes ne profitent pas du succès des anciens modèles, et pour cause. Les smartphones les plus récents ne sont pas en mesure de bénéficier des services de Google.

La marque a écopé d’une lourde sanction de l’administration Trump, si bien que les nouveaux appareils n’ont pas droit au Google Play Store ni aux applications de Google les plus populaires —comme YouTube ou Gmail. De son côté, le Huawei P30 Pro bénéficie de tous ces services, ce qui justifie un succès encore bien présent aujourd’hui. Il fait partie des meilleurs smartphones du monde, en partie grâce à une qualité photo reconnue sur le marché.

Pour obtenir cette belle réputation, le Huawei P30 Pro en soldes sur Amazon embarque un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 40 Mpx. La qualité est à la hauteur des attentes du marché, même pour les photos de nuit qui sont très bien gérées par l’appareil. La marque met un grand soin à se différencier sur ce créneau, c’est le fruit d’une collaboration de longue date avec Leica.

Outre la photo, le Huawei P30 Pro répond présent côté puissance. Il se dote d’un puissant processeur Kirin 980, un concurrent direct des Soc SnapDragon de Qualcomm. Cette puce permet au téléphone d’être rapide et d’éviter tous les potentiels temps de latence qui peuvent survenir lors de la navigation sur les applications. Avec a batterie de 4 200 mAh, le téléphone tient largement plus qu’un jour, ce qui est plaisant lors du choix d’un nouveau téléphone.

Le Huawei P30 Pro affiche également la Super Charge 2.0 et la charge… inversée. Cette dernière offre la possibilité de recharger un autre appareil directement en le posant sur le dos de votre nouveau smartphone. Le tout sans fil, évidemment. La technologie a surpris lors de la présentation, mais peu des concurrents de Huawei peuvent se targuer de l’utiliser sur leurs propres modèles.

Enfin, le design est également un des points forts du Huawei P30 Pro. Le constructeur s’est tourné vers un bel écran incurvé surplombé par une petite encoche en forme de goutte d’eau placée sur le haut de l’écran. En intégrant la caméra selfie de la sorte, le chinois gagne de la place en permettant à son téléphone d’afficher un beau ratio écran/corps. Le P30 Pro concurrence directement des modèles comme les iPhone d’Apple et la gamme Galaxy du coréen Samsung.

Le Huawei P30 Pro est au top chez Amazon

Que ce soit lors des soldes ou non, Amazon est le leader du e-commerce en France et dans le monde. Et pour cause, le marchand en ligne est devenu très populaire avec des offres flash à prix cassé, comme celle sur ces excellents Huawei P30 Pro. S’il doit concurrencer des acteurs qui font mieux chaque année, il se tourne toujours vers des marques attrayantes dont les produits sont tendance et populaires auprès du public. Cette vente flash sur les smartphones de Huawei s’inscrit parfaitement dans la stratégie du leader américain, sachant que les notes sur Amazon louent les qualités de l’appareil.

Si vous choisissez le Huawei P30 Pro pendant les soldes sur Amazon, vous aurez accès à quelques avantages en plus. Il y a bien évidemment le prix, mais aussi un délai de rétraction de 30 jours. Durant cette période, vous êtes tranquille pour essayer le téléphone et vous faire votre avis. S’il ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer et bénéficier d’un remboursement complet. Le processus de retour est facile et cela vous évitera de vous retrouver avec un appareil inutile sur les bras. C’est un bel avantage, car les rivaux français du marchand en ligne ne proposent que 14 jours de délai.

Le Huawei P30 Pro est à la hauteur sur tous les points, que ce soit du côté de son esthétique bien léchée ou de ses caractéristiques techniques comme la photo. C’est excellent, mais cela veut dire que la promo officialisée lors des soldes sur Amazon ne va pas durer. Le téléphone tombe de 999 euros à 515 euros, soit presque 500 euros d’économies, il est certain que cela va attirer beaucoup de monde dans les heures qui suivent.

On le redit, le Huawei P30 Pro va partir très vite, sachant que les offres flash sur Amazon —pendant les soldes ou non, ne restent pas disponibles bien longtemps. D’ailleurs, elles n’ont pas vocation à être en ligne plus de quelques heures. Les Huawei P30 et P30 Lite sont aussi la cible de cette mise en garde. Soyez rapide pour faire des économies sur votre prochain smartphone premium.

Pour voir les détails de la promo sur les Huawei P30 Pro, c’est par là :

