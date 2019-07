Bon plan : le Huawei P30 Pro chute à 749€ au lieu de 999€ 🔥

Alors qu’il a été présenté il y a quelques mois, le Huawei P30 Pro est en promotion pour le Prime Day Amazon. Il s’agit du smartphone le plus haut de gamme du fabricant chinois, et il s’est distingué comme étant l’un des meilleurs (sinon le meilleur) téléphone sous Android du moment. La remise permet d’économiser 250€ sur le prix initial grâce notamment à un bon d’achat de 50€. Le stock est limité, faites-vite !

Le Huawei P30 Pro voit son prix chuter sensiblement ce mardi matin, alors qu’il était très discret pour le premier jour du Amazon Prime Day hier. Aujourd’hui, c’est donc la fin des promotions, mais le géant Amazon n’a pas dit son dernier mois. Chaque heure, il a promis d’annoncer une nouvelle série de ventes flash qui vont ponctuer la journées de bons plans pour les clients Prime.

Pour l’offre flash sur le P30 Pro pendant ce Prime Day Amazon, vous avez deux possibilité : soit vous prenez l’option avec le bon d’achat de 50€, qui vous fait passer le prix du téléphone à 749€ (799 – 50€), soit vous prenez pour l’option légèrement plus onéreuse mais sans bon d’achat (789€, soit 22% de remise par rapport au prix normal). Vous pouvez choisir en cliquant sur l’option que vous souhaitez sur la fiche du smartphone.

Le Huawei P30 Pro, référence dans sa catégorie

Que ce soit au niveau du design ou de la performance, le Huawei P30 Pro coche toutes les cases. Il rivalise avec les derniers téléphones du géant Samsung, et il les dépasse même dans la plupart des catégories. Ici, le Huawei P30 Pro qui est en promotion est équipé de 128 Go de stockage (avec un espace supplémentaire pour une carte Nano SD), de 8 Go de RAM ainsi que d’une puce Kirin 980 – la plus puissance des puces développées par Huawei. Le Huawei P30 Pro en promotion pour ce Prime Day Amazon est une bombe de puissance et il sera idéal pour ceux qui consomment beaucoup de vidéos ou de jeux sur leur mobile.

Au niveau de l’extérieur, les finitions sont dignes des plus grands fabricants de téléphones comme Apple par exemple. On retrouve un écran de 6,47 pouces, une triple caméra à l’arrière (40 Mpx, 20 Mpx et 8 Mpx) qui a été mise au point en collaboration avec le spécialiste de la photo Leica. A l’avant, Huawei a placé une caméra de 32 Mpx, ce qui est loin devant la majorité des concurrents. Si on aurait pu croire que le téléphone tombe vite en rade avec cette puissance, ce n’est pas le cas : il vient avec une batterie de 4200 mAh.

Pour ce Prime Day, Amazon s’est montré particulièrement généreux sur les smartphones Android. Au delà du P30 Pro, on a aussi vu la gamme de Samsung tomber de -20% à -40% par rapport au prix d’origine. D’autres produits de chez Huawei sont aussi en promotion, à l’instar de son excellent MateBook (similaire à un MacBook Air mais sous Windows) qui est disponible en vente flash ce mardi avec une remise supérieure à 30%. Vous pouvez retrouver toutes ces offres directement sur le site du marchand en ligne.

