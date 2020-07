Bon plan : le Huawei P30 Pro chute de 500€ chez Amazon 🔥

Le Huawei P30 Pro a Ă©tĂ© la rĂ©fĂ©rence incontestĂ©e sur l’annĂ©e 2019, et il reste aujourd’hui parmi les meilleurs smartphones du marchĂ©. En ce moment, Amazon offre des prix très compĂ©titifs qui lui permettent d’avoir un rapport qualitĂ© prix assez incroyable. Si vous cherchez un tĂ©lĂ©phone haut de gamme avec une excellente offre photo, vous ne pouvez pas obtenir de meilleur compromis.

Comme Ă chaque fois, Amazon nous met l’eau Ă la bouche avec des offres Ă©clair sur des produits populaires. Le Huawei P30 Pro ne dĂ©roge pas Ă la règle. En revanche, il faut savoir que les stocks disponibles Ă ces prix prĂ©fĂ©rentiels sont toujours très limitĂ©s. Tout le monde ne pourra pas ĂŞtre servi, et il faudra donc se dĂ©pĂŞcher pour profiter de cette rĂ©duction gĂ©nĂ©reuse.

Le Huawei P30 Pro, 500€ de réduction

A sa sortie il y a quasiment un an, le Huawei P30 Pro Ă©tait disponible au prix de 999€. C’est la rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©phones premium sous Android. Si le fabricant chinois a depuis sorti de nouveaux modèles (Mate 30 Pro et P30 Pro), le Huawei P30 Pro reste toujours le plus populaire en Europe. Pourquoi ? Parce que les deux successeurs n’intègrent plus les services de l’amĂ©ricain Google (Gmail, YouTube, Google) faute d’une sanction de Donald Trump.

Heureusement, le Huawei P30 Pro avait pris suffisamment d’avance sur la concurrence pour rester en 2020 un excellent produit. Sur le crĂ©neau des smartphones haut de gamme, c’est probablement le best seller sur le marchĂ© français. Il est muni d’un excellent quadruple capteur photo (40 MP x 20 MP x8 MP x ToF) qui permet d’avoir parmi les meilleures photos du marchĂ©.

Au niveau de la puissance, inutile de vous prĂ©ciser que le Huawei P30 Pro en promotion sur Amazon est un monstre. Il vient avec une puce Kirin 980 qui permet de faire tourner toutes les applications sans problème. Du cĂ´tĂ© de la batterie, ce tĂ©lĂ©phone est irrĂ©prochable. Sa batterie de 4 200 mAh assure une autonomie de plus d’une journĂ©e et demie. Il est Ă©galement compatible avec la charge rapide Super Charge 2.0 et il propose la charge inversĂ©e. C’Ă©tait une technologie qui Ă©tait rĂ©volutionnaire en 2019, et elle le reste encore en 2020 : peu de rivaux permettent de recharger un appareil tiers avec leur smartphone, sans fil.

Le dernier point Ă aborder – et pas des moindres – est le design. Le Huawei P30 Pro appartient vraiment aux plus beaux produits du marchĂ©, avec un Ă©cran incurvĂ© qui rend la sensation encore plus majestueuse. Alors que beaucoup de tĂ©lĂ©phones de marques chinoises sont un cran en dessous, le Huawei P30 Pro est sur la mĂŞme ligne que les derniers iPhone ou que les derniers Samsung Galaxy.

Amazon fait la fĂŞte Ă Huawei

Amazon est le numéro un français du e-commerce, et il répond présent sur tous les produits populaires. Sur les smartphones, il se positionne sur tous les créneaux, y compris le haut de gamme. Le Huawei P30 Pro est un excellent produit, et les notations des utilisateurs sur la plateforme marchande en disent beaucoup sur ses qualité.

Si vous n’ĂŞtes pas tout Ă fait convaincu par le produit, vous pouvez l’acheter et le tester sans engagement pendant 30 jours. Amazon est le seul site marchand Ă offrir une telle pĂ©riode, les autres plateformes restreignent en gĂ©nĂ©ral Ă 14 jours le droit de retourner le produit. Si vous n’aimez pas le Huawei P30 Pro, vous pouvez donc le rendre dans cette pĂ©riode de temps pour obtenir un remboursement complet.

Compte tenu de ses caractĂ©ristiques techniques et de son prix, il est peu probable que vous soyez déçus. Le Huawei P30 Pro est un très bon produit, et nous mĂŞme avons Ă©tĂ© bluffĂ©s par ses qualitĂ©s pendant notre test. Avec une remise qui fait passer le tĂ©lĂ©phone de 999€ Ă 515€, l’Ă©conomie est assez gigantesque. Vous pouvez Ă©conomiser quasiment 50% sur cet excellent produit, pendant que les concurrents sont entre 600 et 800€.

Mais encore une fois, pour obtenir ce deal avantageux, il faudra ĂŞtre vif. En gĂ©nĂ©ral, ces offres ne sont disponibles que sur le week-end, après quoi ils disparaissent d’une seconde Ă l’autre. A tout instant, le stock peut arriver au bout et le Huawei P30 Pro (ou le P30, ou le P30 Lite) peuvent ne plus ĂŞtre disponibles. Sur ces promos spĂ©ciales comme celles-ci, Amazon est vraiment toujours limitĂ©.

