Bon plan : le Huawei P30 Pro en chute libre à -55% chez Amazon 🔥

Les Huawei P30 Pro (et sa version de base P30) font toujours partie des meilleurs smartphones sur le marchĂ© mondial en 2020. S’ils se positionnent en force grâce Ă un excellent rapport qualitĂ© prix, celui-ci s’amĂ©liore encore grâce Ă Amazon et sa promo flash du week-end. DĂ©voilĂ© en 2019, le smartphone haut de gamme de Huawei reste un des meilleurs produits dĂ©voilĂ©s par le fabricant.

Voici les offres spéciales disponibles valables ce samedi :

Dans le cadre de ses ventes flash, Amazon a pour habitude de limiter les stocks des produits en promo : c’est le cas avec les Huawei P30 Pro aujourd’hui qui voient leurs prix s’effondrer. Le marchand amĂ©ricain limite volontairement les quantitĂ©s sur ces tarifs qui sont particulièrement rĂ©duits par rapport au prix initial : il ne fait aucune marge, son intĂ©rĂŞt est donc très limitĂ©. Compte tenu du fait que les smartphones ont droit Ă des deals allant jusqu’Ă plus de 50%, il est Ă©vident que les offres ne seront pas en ligne longtemps.

Dans le cas oĂą vous hĂ©sitez encore Ă choisir un Huawei P30 Pro, ces prix mini devraient vous convaincre et satisfaire votre portefeuille. Si ce n’est pas le cas et vous vous trouvez la baisse de tarif encore trop restreinte, c’est du cĂ´tĂ© de chez Bouygues Telecom que vous pourrez vous tourner. L’opĂ©rateur propose le Huawei P30 dès 1 euro et le Huawei P30 Pro Pro dès 1 euro.

Quelles performances pour le Huawei P30 Pro ?

Si le Huawei P30 Pro reste le meilleur smartphone conçu par la marque chinoise, c’est en partie grâce Ă ses multiples qualitĂ©s techniques. Depuis que la sociĂ©tĂ© a officialisĂ© ces modèles, elle a aussi prĂ©sentĂ© leurs successeurs logiquement baptisĂ©s Huawei P40 et P40 Pro. Ces derniers profitent aussi de nombreux points forts, mais ils n’ont pas l’avantage de bĂ©nĂ©ficier du Play Store et de Google. Huawei a Ă©tĂ© placĂ© sur liste noire de Donald Trump, si bien qu’il ne peut plus commercer avec des sociĂ©tĂ©s amĂ©ricaines comme Google.

Ă€ cause de cette mesure, les Huawei P40 et P40 Pro n’ont pas droit aux applications comme Gmail, YouTube, Google ou les autres services du gĂ©ant amĂ©ricain. Évidemment, ces rĂ©cents modèles ont droit Ă des caractĂ©ristiques plus haut de gamme que leurs anciens modèles, mais cela n’empĂŞche pas que l’absence des services de Google et du Play Store soit une vraie ombre au tableau.

Pour se concentrer de nouveau sur les Huawei P30 Pro, il convient de prĂ©senter un peu plus en dĂ©tail la fiche technique du smartphone. Outre son rendu net et son design Ă©purĂ©, il se dote d’un Ă©cran OLED de 6,47 pouces profitant d’un excellent ratio corps/Ă©cran. Ce dernier est aussi consĂ©quent grâce au choix de Huawei de mettre en avant une petite encoche en forme de goutte d’eau plutĂ´t qu’un dispositif standard encore adoptĂ© par certains de ses rivaux. Grâce Ă cette mĂ©thode, le gain de place est consĂ©quent et l’Ă©cran et permet aux utilisateurs de profiter d’une taille d’Ă©cran de choix.

Sous le capot, le Huawei P30 Pro embarque un processeur Kirin 980. Il s’agit d’une des puces maison dĂ©veloppĂ©es par le constructeur et actuellement considĂ©rĂ©es comme les plus performantes au monde, mĂŞme face Ă des rivaux de poids tel que Qualcomm. Grâce Ă cette dernière, le tĂ©lĂ©phone promet une rapiditĂ© de choix lors du lancement ou de la navigation sur une application, ce qui Ă©vite Ă©galement les temps de latence. La batterie de 4 200 mAh permet au Huawei P30 Pro de tenir largement une journĂ©e sans besoin de charge supplĂ©mentaire. Ce qui est loin d’ĂŞtre le cas des rivaux de la marque, il faut bien le dire.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Huawei P30 Pro, voici notre test vidéo :

Quels avantages Ă choisir le Huawei P30 Pro sur Amazon ?

Le prix est un Ă©lĂ©ment que tout utilisateur avisĂ© prend en compte lors du choix d’un nouveau smartphone comme le Huawei P30 Pro. Avec l’offre dĂ©voilĂ©e par Amazon aujourd’hui, vous avez la certitude de profiter du meilleur tarif du marchĂ©. Dans le cas oĂą elle reste trop onĂ©reuse, vous pouvez plutĂ´t regarder du cĂ´tĂ© de Bouygues Telecom. Ce dernier lance une belle offre spĂ©ciale avec une remise de 100 euros et un bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone. Que ce soit chez Amazon ou l’opĂ©rateur, les ventes flash n’expirent d’ici peu.

Dans le cas oĂą vous choisissez le Huawei P30 Pro sur Amazon, vous avez la possibilitĂ© de tester le smartphone pour ĂŞtre sĂ»r qu’il rĂ©pond Ă vos attentes. Le marchand en ligne propose une pĂ©riode de rĂ©tractation de 30 jours, une pĂ©riode d’un mois (ou presque) pendant laquelle vous pouvez renvoyer le tĂ©lĂ©phone et profiter d’un remboursement intĂ©gral. Du cĂ´tĂ© de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom, vous avez droit Ă 15 jours de rĂ©flexion.

Si vous cherchez Ă profiter d’un smartphone haut de gamme, mais Ă petit prix, le Huawei P30 Pro saura rĂ©pondre Ă vos attentes. Toutefois, cette offre de choix va dĂ©finitivement attirer un grand nombre d’utilisateurs, puisque la promo affiche une remise de -55% par rapport au prix officiel. Si c’est la meilleure offre du marchĂ©, celle de Bouygues Telecom peut aussi vous convenir tout en comprenant un engagement de durĂ©e de 24 mois et un forfait mobile adaptĂ©.

