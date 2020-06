Bon plan : les Huawei P30 Pro en chute brutale de 45% 🔥

Le Huawei P30 Pro reste une valeur sĂ»re en 2020, c’est l’un des tĂ©lĂ©phones qui offre le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ©. Mieux, avec la rĂ©duction de 45% que l’on observe en ce samedi sur Amazon, le smartphone devient juste imbattable. OfficialisĂ© au courant de l’annĂ©e 2019, il reste le meilleur produit chez Huawei – si l’on tient compte des appareils munis des services de Google (dont Android).

Comme toujours, Amazon limite volontairement la quantitĂ© disponible de ses ventes flash. C’est aussi le cas pour ces Huawei P30 et P30 Pro qui sont Ă prix vraiment cassĂ© pendant quelques heures. Il faut se rendre Ă l’Ă©vidence, un tel prix devrait vous convaincre dĂ©finitivement Ă partir pour ce smartphone premium. Pour ceux qui ne veulent pas dĂ©bourser autant, l’option Bouygues Telecom dès 71€ pour le P30 Pro (et mĂŞme 1€ pour le Huawei P30) est gĂ©nĂ©reuse.

Pourquoi prendre le Huawei P30 Pro ?

Le Huawei P30 Pro est un excellent produit de la gamme du fabricant chinois. Si ce dernier a sorti deux autres modèles premium entre temps (Mate 30 Pro et P40 Pro), c’est le dernier du constructeur Ă ĂŞtre Ă©quipĂ© des services de Google. En l’occurrence, le PrĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump a imposĂ© un embargo sur la firme chinoise, ce qui ne lui permet plus d’intĂ©grer des services d’entreprises amĂ©ricaines dans son tĂ©lĂ©phone. Autrement dit, ces deux nouveaux appareils n’ont pas les applications comme Gmail, Google ou encore YouTube. C’est forcĂ©ment pĂ©nalisant, bien que la qualitĂ© des produits soit supĂ©rieure Ă celles de tous les autres smartphones sous Android.

Pour en revenir maintenant au Huawei P30 Pro, c’est un excellent tĂ©lĂ©phone Ă tous les niveaux. Tout d’abord, au niveau des finitions. Il est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran OLED de 6,47 pouces avec un très bon screen-to-body ratio. Le capteur photo pour les selfies est cachĂ© dans une petite goutte en haut de l’Ă©cran qui ne vient pas gĂŞner la lecture sur ce dernier.

Outre le design, le Huawei P30 Pro en promotion ce samedi capitalise aussi sur sa puissance. Il est Ă©quipĂ© d’une puissance puce Kirin 980. C’est aujourd’hui l’une des plus puissantes du marchĂ©, et elle a Ă©tĂ© imaginĂ©e en interne par Huawei. Vous n’aurez presque aucune latence sur toutes les applications (y compris les plus Ă©nergivores). Mieux encore, ce processeur optimise ces derniers pour une meilleure autonomie. Au niveau de la batterie, celle-ci fait 4 200 mAh – ce qui vous fera tenir largement plus d’une journĂ©e.

Enfin, le dernier point Ă considĂ©rer quand on achète un smartphone comme le Huawei P30 Pro, c’est l’offre photo. Et lĂ encore, Huawei fait très fort. Avec son quadruple capteur photo Ă l’arrière (dont un capteur principal de 40 MP dĂ©veloppĂ© avec le spĂ©cialiste Leica), le gĂ©ant chinois frappe très fort. Il a Ă©tĂ© prĂ©curseur sur ce niveau de qualitĂ©, et il reste toujours en 2020 l’un des tous meilleurs. Bref, vous serez forcĂ©ment contents de votre expĂ©rience avec le Huawei P30 Pro.

Si vous avez besoin de vous rassurer, voici notre test en vidéo :

Pourquoi acheter chez Amazon ?

Évidemment, le prix est un facteur clĂ© lorsqu’on achète un Huawei P30 Pro. Et justement, Amazon est celui qui offre en ce moment le prix le plus bas. Pour ceux qui veulent rĂ©duire le coĂ»t initial de cet achat, il est possible d’aller chez l’opĂ©rateur Bouygues Telecom. Avec la rĂ©duction de 100€ et le bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone, le Huawei P30 Pro ne coĂ»tera plus grand chose. Attention, son offre se termine dĂ©jĂ ce week-end.

Sachez que si vous achetez votre Huawei P30 Pro en rĂ©duction sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez quand mĂŞme de toutes les garanties habituelles. Évidemment, vous avez la garantie constructeur pendant les 2 premières annĂ©es, mais vous avez aussi une pĂ©riode d’essai. Chez le marchand amĂ©ricain, vous avez 30 jours pour vous dĂ©cidez si vous gardez le produit ou non. A tout moment, vous pouvez le rendre et avoir un remboursement. Chez Bouygues Telecom, vous pouvez Ă©galement vous rĂ©tracter sous 14 jours.

Si vous aviez l’intention d’acheter un smartphone ultra premium Ă un prix abordable, le Huawei P30 Pro est vraiment gĂ©nial. Mais attention, si vous voulez profiter de cette rĂ©duction supĂ©rieure Ă 400 euros par rapport Ă son coĂ»t initial, il faudra ĂŞtre très rapide. Si les e-commerçants rivaux ont des rĂ©ductions sur le produit, elles ne sont pas aussi gĂ©nĂ©reuses que sur Amazon. Bouygues Telecom est une alternative diffĂ©rente puisqu’il faudra vous engager sur 24 mois (avec un forfait adaptĂ©) pour pouvoir obtenir le Huawei P30 Pro Ă un prix dĂ©fiant toute concurrence.

