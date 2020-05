French Days : les Huawei P30 déjà en chute libre sur Amazon 🔥

Amazon a fait le choix de ne pas attendre le coup d’envoi des French Days au profit de multiples promotions qu’il lance depuis la réouverture de ses entrepôts en France. Aujourd’hui, le marchand en ligne casse les prix sur les Huawei P30 et P30 Pro, quand Fnac propose des remises sur les P40 et P40 Pro. Voici la liste de toutes les ventes flash actuellement disponible sur le site web d’Amazon. Attention, ces offres ne vont pas durer longtemps, car les stocks sont très limités —il faut donc être rapide.

Voici toutes les offres disponibles aujourd’hui :

Voir les ventes flash Amazon

Ce n’est pas très surprenant, mais ces promotions signées Amazon sont actuellement les meilleurs prix sur les Huawei P30, P30 Pro et sur les P40 pour Fnac. Le marchand en ligne a baisser encore une fois les tarifs de ces téléphones, à deux jours du début des French Days. qui se positionnent au sein des meilleures ventes du moment depuis quelque temps maintenant. C’est le cas des Huawei P30 Pro, car même s’ils sont en 2019, ils sont toujours très appréciés par les utilisateurs comme le montrent les ventes du smartphone.

Avec de telles remises, les Huawei P30 et P30 Pro se positionnent indéniablement comme les smartphones offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Si vous êtes en quête d’un smartphone premium aux caractéristiques solides, le Huawei P30 Pro sera en capacité de répondre à votre demande sans aucun problème. Nous allons évoquer plus bas et un peu plus en détail la fiche technique de ce téléphone, dont la qualité photo est considérée comme un véritable point fort, et qui est en promo à quelques jours des French Days.

Le Huawei P30 Pro parmi les meilleures ventes du moment

Si Huawei est en prise avec les USA depuis quelques mois, le constructeur chinois continue de commercialiser ses modèles bénéficiant de l’OS Android. C’est certainement ce qui a contribué —entre autres, à faire du Huawei P30 Pro un des smartphones les plus populaires du marché en France. De plus, la promotion le fait passer sous la barre des 600 euros, ce qui représente un prix mini pour un tel téléphone, surtout quand on regarde son prix d’origine. S’il n’est pas au niveau, logiquement, du Samsung Galaxy S20 Ultra dévoilé cette année, il faut rappeler que le smartphone du numéro 1 mondial coûte actuellement 1 500 euros. L’iPhone 11 Pro est commercialisé au tarif non négligeable de 1 159 euros.

Le Huawei P30 Pro n’est peut-être pas aussi puissant que ces deux modèles datés de 2020, mais il reste un smartphone haut de gamme qui se situe au-dessus de nombreux de ses concurrents. Sans promotion, le téléphone est commercialisé à 999 euros, ce qui le place logiquement aux côtés de concurrents comme Apple et Samsung. En plus de finitions haut de gamme qui lui apportent ce design simple, il se dote d’un triple capteur photo qui a fait sa renommée. Si vous souhaitez en apprendre plus sur sa fiche technique, vous pouvez regarder notre test en vidéo sur Huawei P30 Pro.

Pour ce qui est du Huawei P40 Pro, également en réduction chez Amazon, il faut souligner que le téléphone ne profite pas des services de Google. En effet, les USA ont prononcé plusieurs sanctions à l’égard du constructeur chinois, s’acharnant à empêcher le groupe de faire du commerce avec des entreprises américaines. En conséquence, la nouvelle génération des smartphones de Huawei comme le P40 et le P40 Pro n’a pas droit à la même expérience que la plupart des smartphones Android. Toutefois, ces derniers s’en sortent mieux que le Mate 30 Pro qui n’a pas fait grand bruit lors de son arrivée en France, une réussite due à la fiche technique de qualité des derniers modèles.

Côté Huawei P30 Pro, l’offre signée Amazon est la meilleure du fabricant, mais aussi la meilleure du marché à l’heure où nous écrivons ces lignes. Si vous souhaitez vous tourner vers un smartphone premium tournant sous Android tout en étant plus accessible, le téléphone saura répondre à toutes vos attentes. Cette promotion flash est convaincante et il est certain qu’elle attirera de nombreux utilisateurs, ce qui explique pourquoi il faut être très rapide.

Le Huawei P30 Pro n’embarque pas la 5G et son offre photo est un peu en-dessous du Huawei P40 Pro, plus récent, le smartphone est particulièrement abouti. Toutes ses qualités expliquent facilement pourquoi il est considéré comme un des meilleurs smartphones du marché toujours aujourd’hui.

Pourquoi choisir les Huawei P30 chez Amazon ?

Amazon et sa promotion sur le Huawei P30 Pro ne sont pas les seuls avantages proposés par le marchand en ligne. En effet, le leader du ecommerce propose aussi quelques services plutôt basiques, mais qui sont bien utiles lors d’un achat sur la plateforme. Ainsi, il est possible de renvoyer le smartphone durant les 30 jours suivant l’achat pour se faire rembourser en intégralité. Vous avez donc la possibilité de tester le smartphone sans prendre de risque si finalement il ne vous plait pas.

Amazon permet aussi à ses clients de profiter du service Music Unlimited gratuitement pendant trois mois —et ce sans engagement. Vous avez ainsi la possibilité de tester gratuitement le concurrent direct de Spotify Premium et de sa multitude de morceaux musicaux sans dépenser un seul euro. L’avantage peut achever de vous convaincre, sachant que vous pourrez profiter de votre musique depuis votre nouveau smartphone.

On le rappelle, il faut être rapide pour profiter de l’offre flash sur le Huawei P30 Pro chez Amazon, car le marchand en ligne limite toujours les stocks sur des produits aussi populaires. De plus, les promotions vont rarement jusqu’à 400 euros sur un smartphone aussi premium que le P30 Pro.

Voici les Huawei P30 Pro en promo flash chez Amazon :

Voir les ventes flash Amazon