Bon plan : les Huawei P30 Pro à prix cassé sur Amazon (-50%) 🔥

Amazon est en plein dans le Prime Day, une opération spéciale qui s’étale sur 48 heures. Pendant toute la période, le marchand en ligne dévoile des deals sur des produits très populaires susceptibles de séduire un grand nombre de clients. C’est le cas du Huawei P30 Pro, dont le rapport qualité-prix devient encore plus compétitif grâce à cette promotion au top.

On le redit, le Huawei P30 Pro n’est pas le seul smartphone concerné par l’offre flash dévoilée par Amazon. Les Huawei P30 et P30 Lite ont également droit à de belles remises à cette occasion. C’est aussi un plaisir de retrouver ces appareils en forte réduction. La gamme est composée de trois modèles, sachant que le Pro est logiquement le plus performant et le plus onéreux. Ces deals montrent que le marchand veut se montrer très agressif pour cette édition qui a pris du retard à cause du Covid.

Les réductions affichées par Amazon sur les Huawei P30 Pro sont des deals éclair. Plus concrètement, cela veut dire que ces derniers n’ont pas vocation à durer plus de quelques heures avant de disparaître. Ces promos fonctionnent selon le nombre d’unités disponibles, car que le marchand limite toujours les stocks concernés par les promos. On sait déjà que tout le monde ne pourra en profiter, nous vous conseillons donc d’être rapide.

Pourquoi prendre le Huawei P30 Pro en 2020 ?

Déjà excellent, le rapport qualité-prix du Huawei P30 Pro est encore nettement amélioré par ce deal flash. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Amazon propose le meilleur tarif et aucun de ses concurrents n’est capable de faire tout aussi bien. Cela justifie notre plaisir autant que notre surprise à voir apparaître un tel bon plan en pleine semaine d’octobre, sachant que la majorité des rivaux du site est calme à cette période de l’année.

Les Huawei P30 Pro se positionnent un peu en dessous des iPhone 11 et des Samsung Galaxy S20, ce qui est logique, car ces modèles sont les plus récents que la gamme composée de trois smartphones. De plus, ceux-ci affichent des tarifs qui sont entre 200 et 500 euros au-dessus de ceux de Huawei, il est donc normal qu’il existe quelques petites différences. Malgré tout, il convient de rappeler que le Huawei P30 Pro reste un excellent smartphone haut de gamme très apprécié sur le marché en 2020. Il est en mesure de répondre aux attentes du marché comme à celle des utilisateurs.

Sans renseigner toute la fiche technique du Huawei P30 Pro, il faut rappeler quelques spécificités de ce smartphone premium. Il profite d’un bel écran OLED de 6,47 pouces et d’une encoche en forme de goutte d’eau placée en haut au centre de l’écran. Cette technique permet un gros gain de place et un ratio écran/corps assez impressionnant. Huawei a pris soin d’apporter de belles finitions à ce smartphone dont le design global se veut épuré et efficace.

Le Huawei P30 Pro en promotion possède une puce Kirin 980, un puissant processeur qui permet d’éviter tout risque de latence à l’ouverture d’une application, à la navigation ou au traitement des images. Comme à son habitude, la marque a collaboré avec Leica pour son offre photo soit plus qu’à la hauteur. Le téléphone se dote d’un triple capteur photo toujours en top du marché en 2020 avec un capteur principal de 40 Mpx. Il fait mieux que certains concurrents —surtout en mode nuit.

Difficile de ne pas évoquer d’autres spécificités techniques du Huawei P30 Pro en quelques mots, à l’exemple de la charge rapide (Super Charge 2.0), mais aussi de la charge inversée. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent recharger un autre appareil simplement en le posant sur le dos du smartphone. L’option était surprenante à la sortie des téléphones, elle reste encore assez rare en 2020 malgré son utilité pour le public.

Si les Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro sont au top, ils ont un manque crucial par rapport au Huawei P30 Pro. En effet, ils sont privés de tous les services de Google à cause d’un conflit qui oppose les États-Unis à la marque chinoise. En conséquence, les récents modèles n’ont pas droit aux applications populaires de la marque américaine, que ce soit Gmail, YouTube, Google ou autre. De quoi être frustrant pour un téléphone de ce niveau. Beaucoup préféreront logiquement les Huawei P30 Pro à prix barré sur Amazon.

Amazon à fond sur 2 jours

On le sait déjà, les Huawei P30 Lite, P30 et P30 Pro présentés à prix mini sur Amazon pour le Prime Day ne vont pas rester en ligne très longtemps. D’une part, ils séduisent toujours autant le public en 2020 et leurs prix sont ultra agressifs. Aucun rival du marchand en ligne ne propose un prix aussi barré. Aussi, Amazon limite toujours les stocks disponibles, si bien que les ruptures ont toujours lieu quelques heures après la mise en ligne du deal flash.

Amazon a toujours pour habitude de proposer un délai de rétraction de 30 jours. Vous pouvez choisir le Huawei P30 Pro et le tester depuis chez vous sans que cela ne soit définitif. Pendant toute la période, vous pouvez essayer le smartphone et faire le choix de le renvoyer s’il n’est pas à votre convenance. Dans ce cas, il n’y a rien à justifier ni à payer au marchand. C’est lui qui vous rembourse en intégralité dans les jours qui suivent le renvoi du produit. De quoi être rassuré lors de votre achat en ligne.

C’est un plaisir de voir le Huawei P30 Pro afficher une telle chute de prix sur Amazon. Vous avez la possibilité de faire de belles économies sur un smartphone haut de gamme qui a (encore) droit à tous les services de Google en plus de ses spécificités premium. Profitez-en vite, faute de quoi vous allez être confronté à la rupture de stock.

Pour découvrir le deal sur Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon