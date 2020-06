Bon plan : le Huawei P30 Pro en chute brutale à -53% sur Amazon 🔥

Les Huawei P30 et P30 Pro se positionnement toujours dans le groupe des meilleurs smartphones du marchĂ© en 2020. Et pour cause, ils bĂ©nĂ©ficient d’un excellent rapport qualitĂ©-prix qui se voit encore amĂ©liorĂ© grâce Ă cette offre Ă©phĂ©mère par Amazon. PrĂ©sentĂ© en 2019 par Huawei, le tĂ©lĂ©phone reste encore un des meilleurs modèles jamais prĂ©sentĂ©s par le fabricant chinois Ă ce jour.

Voici les deals flash en cours sur les Huawei P30 Pro :

Pour dĂ©couvrir cette offre spĂ©ciale sur Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon

Lorsqu’il fait des ventes flash comme celles sur les Huawei P30 Pro, la plateforme marchande a tendance Ă limiter très largement les stocks disponibles. Si le marchand en ligne agit de la sorte pour limiter exprès les modèles Ă mini prix, c’est parce qu’il fait zĂ©ro marge quand les prix chutent de la sorte, il a donc un intĂ©rĂŞt limitĂ© Ă faire ce type d’offres exceptionnelles. Sachant que les promotions sur les smartphones Huawei atteignent les -55%, il est certain que les remises en cours ne seront pas disponibles bien longtemps, faute de stock.

Les avantages Ă choisir le Huawei P30 Pro

Le Huawei P30 Pro se positionne comme le meilleur smartphone de la marque, c’est indĂ©niable. Le tĂ©lĂ©phone doit son succès Ă plusieurs qualitĂ©s, tant du cĂ´tĂ© du design que de la fiche technique. Depuis la sortie de ce modèle, le constructeur chinois a dĂ©voilĂ© les Huawei P40 et P40 Pro, deux tĂ©lĂ©phones qui se prĂ©sentent comme les dignes successeurs des appareils prĂ©sentĂ©s un an plus tĂ´t. Ils ont de nombreux arguments, sauf qu’ils ne se dotent pas des services de Google et du Play Store. En l’occurrence, le gouvernement amĂ©ricain a placĂ© Huawei sur sa liste noire, ce qui empĂŞche la sociĂ©tĂ© de faire des collaborations avec des entreprises amĂ©ricaines —dont Google.

Les Huawei P40 et P40 Pro ne sont pas en mesure de proposer les services de Google, ce qui concerne des applications très populaires comme YouTube, Gmail ou autre. Ces smartphones possèdent une fiche technique plus haut de gamme que les Huawei P30 Pro, sauf que cette absence est perçus comme le véritable point noir de ces deux modèles, surtout sur le grand marché européen.

Pour revenir plus en dĂ©tail sur les Huawei P30 Pro, il faut se concentrer un peu sur la fiche technique du smartphone. CĂ´tĂ© design, il dispose de finition de choix pour un aspect gĂ©nĂ©ral Ă©purĂ© qui se veut facile et efficace. Il embarque un Ă©cran premium OLED de 6,47 pouces Ă l’excellent rapport corps/Ă©cran. Ce dernier est possible grâce au choix de Huawei de placer sa camĂ©ra avant dans une petite encoche en forme de goutte d’eau. Cela permet un gain de place impressionnant au profit d’une dalle avant très imposante. De plus, le constructeur se dĂ©tache de certains de ses concurrents dont les tĂ©lĂ©phones ont encore droit Ă une (trop) grosse encoche.

Le Huawei P30 Pro se dote d’une puce Kirin 980, un processeur haut de gamme maison dĂ©veloppĂ© par la marque haut de gamme. Il est largement en mesure de concurrencer les grands du secteur reprĂ©sentĂ©s par le gĂ©ant Qualcomm et ses processeurs Snapdragon. La puce de Huawei permet Ă l’appareil de tourner sans temps de latence, que ce soit lors du lancement d’une application ou d’une partie sur un jeu mobile. CĂ´tĂ© autonomie, le Huawei P30 Pro comprend une batterie consĂ©quente de 4 200 mAh. Dans les faits, cela signifie que le tĂ©lĂ©phone peut tenir bien plus d’une journĂ©e, ce qui n’est pas encore le cas de tous ses rivaux sur le marchĂ© alors que certains proposent des modèles très haut de gamme.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la fiche technique du Huawei P30 Pro, vous pouvez découvrir notre test vidéo du téléphone ici :

Pourquoi choisir le Huawei P30 Pro sur Amazon ?

C’est une certitude, le tarif est un Ă©lĂ©ment de base Ă considĂ©rer lors de l’achat d’un tĂ©lĂ©phone, que ce soit le Huawei P30 Pro ou autre. L’offre actuellement en cours chez Amazon se positionne comme la meilleure du marchĂ©, ce qui veut dire que vous ne trouverez pas mieux ailleurs pour ce dimanche. De manière gĂ©nĂ©rale, Amazon est toujours le plus compĂ©titif sur Huawei.

Si vous choisissez un Huawei P30 Pro chez Amazon, sachez que vous avez la possibilitĂ© d’essayer le tĂ©lĂ©phone afin d’ĂŞtre certain qu’il vous convient. Si ce n’est pas le cas, vous avez droit Ă une pĂ©riode de 30 jours pour le retourner. Dans ce cas, vous ĂŞtes alors remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© par le marchand en ligne.

Le Huawei P30 Pro saura combler vos attentes si vous souhaitez profiter d’un smartphone haut de gamme Ă un tarif (beaucoup) plus accessible qu’Ă sa sortie. Cette vente flash signifie aussi que de nombreuses personnes vont essayer de bĂ©nĂ©ficier de ce prix mini ce dimanche, sachant que la remise affichĂ©e est de -55% sur le modèle.

Pour voir les Huawei P30 Pro sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon