Bon plan : le Huawei P30 Pro rechute (encore plus) sur Amazon 🔥

Ça y est, les French Days ont dĂ©marrĂ© sur Amazon. Le leader du secteur attaque avec offre flash agressive sur le Huawei P30 Pro et le reste de la gamme. Toujours au top en 2020, le tĂ©lĂ©phone voit son tarif largement chuter aujourd’hui sur la plateforme marchande. Avec ce deal de choix, le rapport qualitĂ©-prix du smartphone devient encore plus agressif sur le segment du haut de gamme. C’est indĂ©niable, il reste parmi les modèles les plus apprĂ©ciĂ©s en 2020.

Le Huawei P30 Pro n’est pas le seul Ă profiter d’une remise sur Amazon dans le cadre des French Days. Le Huawei P30 perd 30% de son prix de base, c’est mĂŞme un peu plus que la dĂ©clinaison Pro du smartphone. Logiquement, cette dernière est la version la plus premium de la gamme composĂ©e de trois modèles. D’ailleurs, le modèle Lite n’est pas laissĂ© sur le bord de la route et affiche Ă©galement une belle rĂ©duction dans le cadre de cette opĂ©ration.

Ces remises sur le Huawei P30 Pro sont proposĂ©es par Amazon dans le cadre des French Days. Il s’agit d’offres flash, ce qui veut dire qu’elles ne sont pas vouĂ©es Ă rester très longtemps disponibles. Le marchand en ligne limite les exemplaires Ă prix mini. En gĂ©nĂ©ral, il ne faut que quelques heures avant que la totalitĂ© des stocks ne soit Ă©coulĂ©e. Par consĂ©quent, il ne faut pas hĂ©siter trop longtemps sous peine de rater ces deals de choix.

Le Huawei P30 Pro, une référence sur le marché

C’est logique, cette promo sur le Huawei P30 Pro dĂ©voilĂ©e pour les French Days Amazon amĂ©liore fortement la rapport qualitĂ©-prix du tĂ©lĂ©phone. Ă€ l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes, il s’agit du meilleur tarif en ligne, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs que sur la plateforme du marchand en ligne amĂ©ricain.

Évidemment, ils se situent un peu en dessous des derniers Samsung Galaxy S20 et iPhone 11, sachant que ces derniers coûtent entre 200 et 500 euros de plus que les modèles proposés à prix mini dans le cadre de cette opération. Ce modèle haut de gamme sera largement à la hauteur de vos attentes et répond au mieux à la demande du marché sur son segment.

La fiche technique du Huawei P30 Pro a fait son succès auprès du public. Sans trop entrer dans le dĂ©tail, l’appareil a droit Ă un bel Ă©cran OLED de 6,47 pouces en plus d’un design soignĂ© qui se veut aussi Ă©purĂ© que bien terminĂ©. On retrouve une toute petite encoche qui permet un beau gain de place sur la dalle avant du tĂ©lĂ©phone, lĂ oĂą d’autres concurrents n’ont toujours pas rĂ©duit la taille de cette dernière. CĂ´tĂ© design, il est en concurrence directe avec le haut du gamme du marchĂ© reprĂ©sentĂ© par Apple et Samsung.

Le Huawei P30 Pro actuellement Ă prix mini pour les French Days Amazon est aussi Ă la hauteur avec ses caractĂ©ristiques techniques. Il se dote d’un Kirin 980n un puissant processeur qui permet d’Ă©viter toutes les latences lors de la navigation ainsi qu’un excellent traitement des informations, surtout quand il s’agit des photos. Pour ce qui est de l’offre photo, Huawei a apportĂ© le soin habituel Ă celle-ci en collaborant encore avec Leica. Le tĂ©lĂ©phone bĂ©nĂ©ficie d’un triple module photo composĂ© d’un capteur principal de 40 Mpx. Le rendu est toujours au top en 2020, voir supĂ©rieur Ă certain de ses concurrents en mode nuit.

Sans Ă©taler tous les avantages du Huawei P30 Pro, on peut Ă©galement noter la prĂ©sence de la charge rapide (Super Charge 2.0) et la charge inversĂ©e, cette dernière offrant la possibilitĂ© de recharger un autre appareil sans fil. L’autonomie est belle et supĂ©rieure Ă celle de beaucoup de ses rivaux sur le segment des smartphones premium.

Les plus rĂ©cents Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro sont Ă©galement au top, mais aucun d’entre eux n’a droit aux services de Google Ă cause de tensions entre la marque et les USA. Cela explique pourquoi ils ont moins fait parler d’eux Ă leur sortie sur le marchĂ©, surtout en Europe. Beaucoup prĂ©fĂ©reront les Huawei P30 Pro —surtout après avoir vu l’offre prĂ©sentĂ©e par Amazon pour les French Days.

Amazon hyper-actif aux French Days

Les deals flash sur les Huawei P30 Lite, P30 et P30 Pro vont vite se faire malle, on peut dĂ©jĂ l’affirmer sans se tromper. Il est assez rare que le marchand Amazon propose de tels prix affichĂ©s Ă presque -50%, French Days ou non, ce qui explique pourquoi les smartphones vont ĂŞtre pris d’assaut. En plus, la plateforme limite beaucoup les exemplaires en stock, si bien que les offres flash ne durent pas plus de quelques heures, surtout quand elles concernent des produits aussi populaires que la gamme de Huawei.

French Days ou non, Amazon vous permet de tester le Huawei P30 Pro. Oui, pendant 30 jours, vous pouvez essayer le tĂ©lĂ©phone et le renvoyer avant ce dĂ©lai s’il n’est pas Ă votre convenance. C’est une bonne manière de profiter d’une seconde chance si vous doutez encore ou que vous avez Ă©tĂ© trop rapide. Si le smartphone ne vous plait pas, vous serez remboursĂ© en quelques jours après le renvoi du colis (au frais du marchand en ligne et sans justification). Il faut simplement que le produit soit comme neuf.

C’est une excellente surprise que de retrouver le Huawei P30 Pro Ă un tel prix sur Amazon pour les French Days. Le tarif baisse de 400 euros, ce qui reprĂ©sente toutes les Ă©conomies que vous pouvez faire en choisissant votre nouveau tĂ©lĂ©phone haut de gamme. Vous n’avez que quelques heures pour en profiter avant rupture des stocks, soyez rapide.

Pour voir le deal sur le Huawei P30 Pro chez Amazon, c’est par ici :

