Bon plan : le Huawei P30 Pro s’effondre pour ces French Days 🔥

Depuis le dĂ©but de ces French Days, on a eu quelques belles surprises – Ă commencer par le Huawei P30 Pro. Cet excellent smartphone qui est sorti en 2019 a vu son prix chuter de manière assez drastique sur le site Amazon. Le marchand enchaine avec un festival de rĂ©ductions sur les autres P30, P30 Lite et les plus anciens Mate 20 Pro. Bref, il y en a pour tous les goĂ»ts – mais le stock est limitĂ©.

Historiquement, Amazon ne prenait pas vraiment part aux French Days. Cette annĂ©e, le marchand amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© de foncer sur l’opĂ©ration. Et pour cela, il est venu avec des promotions choc sur les plus beaux produits du moment, comme le Huawei P30 Pro. Nous avons testĂ© le smartphone il y a quelques mois, c’Ă©tait un rĂ©gal. Nous avons Ă©tĂ© conquis par le produit Ă tous les niveaux. Aujourd’hui, avec un prix qui chute sous les 600€ sur Amazon, le rapport qualitĂ© prix est imbattable.

Le Huawei P30 Pro, une vraie pépite

Depuis le dĂ©but des French Days, Amazon s’est montrĂ© dĂ©chainĂ© sur les plus belles marques. Le Huawei P30 Pro n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres deals. Cela dit, si vous rĂŞviez d’acheter un smartphone premium sous Android, votre choix est tout tracĂ©. S’il Ă©tait Ă l’origine Ă 999€, il est depuis tombĂ© Ă moins de 600€ sur Amazon. Vous pouvez faire le calcul vous-mĂŞme, c’est plus de 40% de remise directe.

Au niveau des caractĂ©ristiques techniques, le Huawei P30 Pro coche toutes les cases. Il se distingue notamment sur la photo avec un triple capteur photo Ă l’arrière. Le monstre de puissance est propulsĂ© par un processeur dĂ©veloppĂ© en interne par Huawei, le Kirin 980 (gravĂ© en 7 nm). C’est aujourd’hui parmi les plus puissants du marchĂ©, vous ĂŞtes sĂ»rs d’avoir un minimum de latence. Pratique lorsqu’on utilise des applications Ă©nergivores.

Comme vous pouvez le constater dans notre liste ci-dessus, le Huawei P30 Pro n’est pas le seul Ă ĂŞtre en promotion pour les French Days. Fnac a dĂ©cidĂ© de baisser le prix des nouveaux P40 et P40 Pro. Si ces derniers ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s il y a quelques semaines, ils ont un vrai dĂ©faut : ils ne sont pas Ă©quipĂ©s d’Android, ni d’aucun service de Google. Donald Trump s’en est pris Ă la sociĂ©tĂ© chinoise, et il lui a interdit de se fournir chez Google.

Bref, en parallèle, le P40 Pro est nettement plus cher que le Huawei P30 Pro sur Amazon. Vous avez donc tout intĂ©rĂŞt pendant ces French Days Ă opter pour la solution de 2019, qui reste un excellent choix pour le marchĂ© en 2020. C’est aussi l’une des meilleures ventes sur le crĂ©neau des smartphones premium, vous ĂŞtes garantis de faire un excellent choix.

Amazon a des avantages aux French Days

Depuis mercredi, Amazon montre son plus beau visage. Le marchand amĂ©ricain sait qu’il devra dĂ©caler son Ă©vĂ©nement Prime Day de quelques semaines (une rumeur annonce qu’il sera en septembre et non en juillet) et il compense avec des promotions encore plus gĂ©nĂ©reuses aux French Days. C’est pour cette raison que l’on retrouve des promotions sur les Huawei P30 Pro, les MacBook Pro ou encore les AirPods Pro.

Le premier avantage est donc le prix, puisque le Huawei P30 Pro chute de plus de 400€ avec cette offre. La fiabilitĂ© et la qualitĂ© de la logistique du gĂ©ant font aussi que c’est un choix privilĂ©giĂ©. Ce n’est pas pour rien qu’Amazon est le plus grand marchand en France. Pour les clients Prime, il est possible de se faire livrer dans la journĂ©e sur ce produit. Par ailleurs, le site offre 3 mois gratuits Ă son service de streaming musical.

Si vous prenez finalement cet (excellent) deal sur le Huawei P30 Pro, Amazon vous donne la possibilitĂ© de changer d’avis dans les 30 jours. Pendant cette pĂ©riode, vous pouvez retourner le smartphone et obtenir un remboursement complet. Le marchand facilite largement les retours, vous n’avez vraiment aucune crainte Ă avoir. Cela permet de faire tomber la barrière de l’inquiĂ©tude au moment de l’achat en ligne.

