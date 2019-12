Bon plan : le Huawei P30 Pro, son prix cassé net chez Amazon 🔥

Les nouveaux Huawei P30 et P30 Pro figurent parmi les meilleures ventes de smartphones haut de gamme sous Android. Amazon n’a pas hĂ©sitĂ© Ă faire aujourd’hui une très belle vente flash sur ces modèles de tĂ©lĂ©phones les plus rĂ©cents – tout comme sur la gĂ©nĂ©ration d’avant. Le stock est toutefois limitĂ©, et il faudra se dĂ©pĂŞcher pour obtenir les produits juste avant NoĂ«l.

Depuis leur officialisation Ă la fin du premier trimestre de cette annĂ©e, les excellents Huawei P30 et P30 Pro ont connu un succès tonitruant dans le monde entier. Tant au niveau de la photo qu’au niveau de la performance globale du tĂ©lĂ©phone et du rapport qualitĂ© prix, il se distingue partout. Avec les rĂ©ductions qui grimpent jusqu’Ă -50% dans certains cas lors de cet Ă©vĂ©nement de Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon, les Huawei P30 sont les meilleurs smartphones du moment.

Les Huawei P30 et Mate 20 en forte chute

Pour ses promotions d’avant NoĂ«l, Amazon a dĂ©cidĂ© cette annĂ©e de mettre en avant les plus belles marques. Aux cĂ´tĂ©s des iPhone 11 et Galaxy S10, on retrouve aussi les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro qui voient leur prix chuter assez brutalement ce lundi via une vente flash. Très clairement, avec des prix aussi faibles, ce sont les meilleurs rapports qualitĂ© prix du marchĂ©.

Si Huawei se positionne aujourd’hui comme le numĂ©ro deux du marchĂ© des smartphones dans le monde, c’est parce qu’il offre des produits de grande qualitĂ© Ă des prix sensiblement infĂ©rieurs Ă ses concurrents. Que ce soit sur le marchĂ© du milieu de gamme avec sa populaire marque Honor, ou sur le haut de gamme avec les derniers Huawei P30 et P30 Pro, le chinois connait un vif succès.

Avec la rĂ©duction affichĂ©e sur Amazon, le Huawei P30 Pro bĂ©nĂ©ficie d’un tarif qui est au moins 200 Ă 300€ infĂ©rieur au prix de la concurrence pour une qualitĂ© qui est la mĂŞme. Certes, le chinois a officialisĂ© plus rĂ©cemment les Mate 30 et Mate 30 Pro – les successeurs Ă la gamme des P30. Toutefois, ils ont Ă©tĂ© privĂ©s du système d’exploitation Android et des applications Google (Gmail, YouTube…) en raison d’un sĂ©vère embargo amĂ©ricain, ce qui les pĂ©nalise dans leur utilisation. En France, ils sont sortis en toute discrĂ©tion il y a quelques jours, sans grand succès.

Entre la gamme de Huawei P30 et les Mate 20, il y a quelques petites diffĂ©rences. On peut citer notamment le fait que les derniers P30 et P30 Pro se sont encore nettement amĂ©liorĂ©s sur l’offre photo – et le Huawei P30 Pro est probablement le meilleur photophone du marchĂ© en ce moment. Les Mate 20 et Mate 20 Pro sont sortis il y a environ une annĂ©e, et leur prix est aujourd’hui incroyablement faible si on tient compte de la promotion sur Amazon.

Pour vous donner une idée sur le Huawei P30 Pro :

Amazon et ses opérations flash de Noël

En plus de ces excellents Huawei P30, Amazon a dĂ©cidĂ© d’organiser pour la première fois cette annĂ©e des « Ventes Flash de NoĂ«l ». Pendant deux semaines, entre le 9 et le 22 dĂ©cembre, le cyber-marchand amĂ©ricain publie tous les jours de nouveaux deals gĂ©nĂ©reux. Le Huawei P30 en promo sur Amazon est un exemple de ce que l’on peut retrouver pendant cette pĂ©riode. Mieux encore, ces produits sont garantis livrĂ©s avant NoĂ«l, sauf mention contraire sur le site.

Et ce n’est pas que l’Ă©lectronique comme les Huawei P30 qui sont en vente flash sur Amazon. Le marchand est très gĂ©nĂ©raliste, et il couvre des catĂ©gories aussi variĂ©es que la mode, le bricolage, la culture ou encore le jardinage. Il y en a vraiment pour tous, c’est le moment de faire ses derniers cadeaux de NoĂ«l et d’Ă©conomiser un maximum via ces promotions.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de faire des cadeaux, notre liste ci-dessus vous permet par exemple de voir quels sont les Huawei Mate 20 et P30 en promotion sur Amazon pendant ces offres flash. Il vous suffit toutefois d’aller sur la page dĂ©diĂ©e Ă l’opĂ©ration sur le site Amazon pour dĂ©couvrir en un clin d’oeil toutes les remises valables en ce moment mĂŞme. Attention, les quantitĂ©s restreintes peuvent parfois gĂ©nĂ©rer des ruptures de stock, des dates de livraison plus lointaines, ou des prix qui grimpent.

Dans tous les cas, si vous vouliez offrir un nouveau tĂ©lĂ©phone pour NoĂ«l Ă quelqu’un de votre entourage, le Huawei P30 ou le P30 Pro qui sont en rĂ©duction seront deux excellents choix. En les achetant sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez non seulement d’une remise immĂ©diate de plus de 200€ sur ces rĂ©fĂ©rences, mais vous avez aussi le droit Ă la garantie constructeur habituelle.

Enfin sachez que si vous voulez retourner votre Huawei P30 Pro achetĂ© en promotion sur Amazon, le commerçant en ligne vous propose un droit de rĂ©tractation de 30 jours suivants la date de livraison. Pendant cette pĂ©riode, vous avez le droit de le renvoyer sans frais et obtenir un crĂ©dit sur votre compte bancaire. C’est un moyen de limiter les risques si vous ne savez pas si le cadeau de NoĂ«l plaira vraiment.

Pour voir les offres sur Amazon :

