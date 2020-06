Bon plan : le Huawei P30 Pro vient juste de (re)chuter chez Amazon 🔥

En 2020, les Huawei P30 Pro se positionnent toujours parmi les meilleurs smartphones du monde, notamment du fait de leur excellent rapport qualitĂ© prix. Celui-ci est encore plus convaincant alors les offres spĂ©ciales publiĂ©es par Amazon ce dimanche. PrĂ©sentĂ© par Huawei en 2019, ce modèle appartient toujours aux meilleurs produits dĂ©voilĂ©s par la marque – surtout qu’il dispose encore de toutes les applications de Google et du Play Store.

Comme à son habitude, les stocks sur les Huawei P30 Pro en promotion sont très limités sur Amazon à cause du tarif ultra réduit proposé ce jour. Sachant que les deals flash en cours vont au delà des -50% par rapport au prix de base des téléphones, il est certain que ces offres ne vont pas rester disponibles bien longtemps et disparaître en quelques heures.

Si vous hĂ©sitez encore, un tel prix devrait achever de vous sĂ©duire —et surtout de vous satisfaire. Dans le cas oĂą la baisse de prix n’est pas suffisante Ă votre goĂ»t, vous pouvez vous tourner du cĂ´tĂ© de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom afin de vous procurer le Huawei P30 Pro dès 71 euros et le Huawei P30 dès 1 euro.

Quelles caractéristiques pour le Huawei P30 Pro ?

Le Huawei P30 Pro est l’un des meilleurs smartphones jamais dĂ©voilĂ©s par la marque au cours de ces dernières annĂ©es. Depuis la sortie de ces modèles, le numĂ©ro 2 du marchĂ© mondial a officialisĂ© les Huawei P40 et P40 Pro. S’ils sont pleins de qualitĂ©s eux aussi, ils n’ont pas le droit aux services de Google ni au Play Store. En effet, Donald Trump a mis Huawei sur liste noire commerciale, ce qui empĂŞche la firme de faire des affaires avec toutes les sociĂ©tĂ©s US – dont Google.

En conséquence, les dignes successeurs des Huawei P30 Pro ne peuvent pas bénéficier des applications comme YouTube, Gmail et autres services tout aussi populaires. Les Huawei P40 ont évidemment de nombreuses caractéristiques supérieures à leurs prédécesseurs, mais le manque de Google est un désavantage certain.

Pour revenir au Huawei P30 Pro, il est obligatoire de prĂ©senter un peu le smartphone et les caractĂ©ristiques de base qui font encore son succès Ă ce jour. Si on peut noter ses finitions très nettes, il faut aussi parler de son Ă©cran OLED de 6,47 pouces qui permet un très bon ratio corps/Ă©cran. Le constructeur a fait le choix de placer l’appareil photo avant dans une minuscule encoche en forme de goutte d’eau. Cette solution permet un important gain de place sur l’Ă©cran sur la partie avant du smartphone.

Outre son design, le Huawei P30 Pro dispose d’une puce Kirin 980, un processeur dĂ©veloppĂ© par la marque elle-mĂŞme et considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs du marchĂ© face Ă des concurrents comme Qualcomm et ses processeurs Snapdragon. Grâce Ă celle-ci, le smartphone offre la rapiditĂ© attendue par les utilisateurs tout en Ă©vitant les pĂ©riodes de latence parfois prĂ©sentes lors de l’utilisation d’une application. Une batterie de 4 200 mAh est aussi au rendez-vous et permet au smartphone chinois de tenir largement plus d’une journĂ©e… Ce qui n’est pas le cas avec les smartphones de certains concurrents du numĂ©ro 2.

Le Huawei P30 Pro a aussi le droit Ă un dispositif photo Ă la hauteur, sachant que cette caractĂ©ristique est toujours très soignĂ©e par la marque. Ă€ l’arrière, le tĂ©lĂ©phone se dote d’un quadruple capteur photo, dont le capteur photo principal de 40 Mpx a Ă©tĂ© conçu en partenariat avec le spĂ©cialiste de la photo Leica. En 2020, la qualitĂ© photo de ce modèle reste toujours très reconnue et tout autant apprĂ©ciable, elle devrait donc ĂŞtre Ă la hauteur de vos attentes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les caractĂ©ristiques et la fiche technique du Huawei P30 Pro, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test vidĂ©o :

Des avantages Ă prendre le Huawei P30 Pro chez Amazon ?

Si le prix fait partie des Ă©lĂ©ments Ă prendre en compte lors du choix d’un nouveau tĂ©lĂ©phone, Huawei P30 Pro ou autre, Amazon peut se targuer de proposer la meilleure offre du marchĂ© aujourd’hui. Si elle est encore trop chère pour vous, vous avez la possibilitĂ© de faire une belle affaire du cĂ´tĂ© de Bouygues Telecom. L’opĂ©rateur propose une rĂ©duction de 100 euros et un bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone. Comme chez le marchand en ligne, l’offre se termine bientĂ´t (mais d’ici quelques jours plutĂ´t que quelques heures).

Si vous optez pour Amazon pour l’achat de votre Huawei P30 Pro, sachez que le site en ligne vous permet de tester le tĂ©lĂ©phone pour ĂŞtre certain qu’il vous convient. En effet, vous avez droit Ă un dĂ©lai de 30 jours durant lesquels vous pouvez renvoyer le smartphone de Huawei s’il n’est pas Ă votre goĂ»t. Dans ce cas-lĂ , vous profitez d’un remboursement intĂ©gral. Chez Bouygues TĂ©lĂ©com, ce dĂ©lai de rĂ©flexion est de 15 jours, ce qui est tout aussi suffisant.

Dans le cas oĂą vous souhaitez choisir un smartphone premium tout en profitant d’un prix cassĂ©, le Huawei P30 Pro saura vous satisfaire. Cependant, cette excellente offre spĂ©ciale risque aussi d’attirer beaucoup de monde, car elle fait chuter le prix du tĂ©lĂ©phone de -50% sur Amazon —qui propose ainsi la meilleure offre du marchĂ©. Bouygues Telecom peut aussi ĂŞtre une solution moins chère avec un prix mini et un engagement de 24 mois avec un forfait mobile sur-mesure.

