Bon Plan : le Huawei P40 Pro à partir de 1€ chez Bouygues Telecom

Pour la rentrée, Bouygues Telecom propose de très belles réductions sur les derniers smartphones Huawei. Que ce soient les P30 Pro, les P40 et même les P40 Pro, vous pouvez tous les avoir à un prix de base très intéressant, grâce à plusieurs offres spéciales.

Pour profiter d'un Huawei P40 à 1€, il faut opter pour le forfait Sensation avec Avantages Smartphones de 90 Go, couplé à un étalement du paiement dans le temps. Vous pouvez donc acheter un Huawei 40 avec un prix initial de 1€, et payer 8€ par mois pendant 24 mois. C'est la même mécanique pour le P40 Pro, qui revient à 101€ au lieu de 999€ de prix public.

Pour cela, il faudra s'engager sur un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go et un échelonnement du paiement dans la durée. Au final, le coût initial pour un Huawei P30 Pro peut être d'un euro, puis 8€ par mois durant 24 mois. Il en va de même pour le Huawei P40, qui a été officialisé au courant du mois de mars dernier.

Huawei P40 Pro : du très haut de gamme

Le P40 Pro est ce qui se fait de mieux dans la gamme Huawei. Sorti en mars 2020, il propose ce qui est considéré par beaucoup comme le meilleur smartphone photo du marché. Il est aussi ultra puissant avec son SoC Kirin 990 couplé à 8 Go de RAM. Il est officiellement disponible nu à 999€, mais les différentes remises chez Bouygues Telecom le font tomber à 101€, et même 1€ avec le bonus reprise smartphone de 100€.

Bonus non négligeable, si vous optez pour un P40 ou un P40 Pro, un coupon vous permet de recevoir gratuitement une Huawei Watch GT2e (d’une valeur de 149€). Le seul bémol pour l’achat d’un P40 ou d’un P40 Pro, c’est qu’ils n’embarquent pas les services Google. L’écosystème Huawei se développe, et la plupart des applications sont disponibles.

Mais une solution existe pour avoir les services Google, c’est le P30 Pro. Sorti en 2019, il reste l’un des tout meilleurs modèles du marché en 2020, et il est disponible à 1€ chez Bouygues Telecom.

Comme vous le voyez dans notre test, il nous avait convaincus au moment de sa sortie. Parmi les caractéristiques qui font du Huawei P30 Pro un produit reconnu, on peut lister son écran OLED de 6,47″, son processeur ultra-puissant (Kirin 980), son excellente autonomie (avec une batterie de 4 200 mAh) ou encore son quadruple capteur photo (40 MP x 20 MP x 8 MP + capteur ToF) à l’arrière. C’est aussi le tout premier smartphone à avoir proposé le système de recharge sans fil inversée.

La procédure pour obtenir les Huawei P30 Pro, P40 et P40 Pro dès 1€

Pour savoir comment acheter les Huawei P30, P30 Pro, P40 et P40 Pro, à 1€ tout est expliqué sur le site de Bouygues Telecom. Voici le détail simple de la procédure pour en profiter, et ainsi profiter d’un coût d’achat initial intéressant. Cette même méthode vous permettra d’acheter le Huawei P30 Pro, et le P40 à 1€ également – mais aussi le dernier P40 Pro à 101€ (vous pouvez en plus bénéficier d’un bonus reprise de 100€).

Méthode pour avoir le Huawei P40 à 1€

Commander le Huawei P40 à 51€ sur Bouygues Telecom Profiter de la première remise de 50€ (après remboursement) Profiter de la Huawei Watch GT2e offerte Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go 24 mois Payer 8€ par mois durant 24 mois (échelonnement de paiement)

Vous pouvez aussi obtenir un Huawei P40 Pro pour 1€. La mécanique est exactement la même, il faut juste y ajouter un bonus reprise de 100€ pour votre ancien smartphone.. Ce bonus de reprise vient s’ajouter au montant de la reprise par défaut de votre ancien smartphone.

Quel que soit le smartphone choisi, il faudra en parallèle échelonner le paiement (24 mois x 8€ par mois) dans la durée pour obtenir un coût initial aussi avantageux. Bouygues Telecom vous offre cette possibilité si et seulement si vous souscrivez à ce Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go. Sur le P40 Pro, la réduction de base consentie pour la souscription à ce forfait est tout de même de 656€, ce qui est conséquent.

Voici le visuel de l’offre sur le Huawei P40 Pro chez Bouygues Telecom :

Quels avantages pour le forfait Sensation 90 Go

La bonne solution pour ne payer votre nouveau smartphone que 1€ en prix initial, c’est de souscrire au Forfait Sensation Avantage Smartphone 90 Go de Bouygues Telecom. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités, et surtout 90 Go de données par mois. Il est facturé 33,99€ par mois pendant un an puis 48,99€ après 12 mois. Si vous êtes un client Bbox, Bouygues Telecom offre 7€ de remise sur l’abonnement mensuel.

