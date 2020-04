Bon plan : les MacBook Pro 16″ sont à prix cassé à la Fnac

Les nouveaux MacBook Pro 16″ ont été dévoilés au grand public à la fin de l’année 2019. Apple a vraiment travaillé pour offrir une nette amélioration sur le produit, sur le même principe que ce qu’il a fait avec les iPhone 11 Pro et les iPad Pro 2020. Le tarif reste élevé, mais la vente flash initiée par Fnac ce mercredi matin risque de faire des heureux. Ci-dessous, nous avons listé tous les bons plans disponibles en ce moment.

Sur ces deux modèles de MacBook Pro 16″, Fnac offre une remise immédiate de 10%. Quand on sait qu’Apple ne fait que très rarement des réductions sur sa gamme de produits (et encore moins sur les produits de la dernière génération), c’est une belle opportunité à ne vraiment pas manquer.

Même à ce prix-là, il faudra être très rapide car le nombre d’unités qui sont mises en avant par le marchand est très limité. Généralement, ce sont tout au plus quelques dizaines d’unités du MacBook Pro 16″ qui sont mises en vente sur toute la France. Autrement dit, c’est le plus rapide de vous qui pourra bénéficier de ces 300€ de remise immédiate sur les ordinateurs Apple.

Pour découvrir les offres à la Fnac, c’est ici :

300€ de réduction sur un Macbook Pro 16″

Depuis la sortie des MacBook Pro 16″, les remises ont été très rares sur l’ordinateur. Ponctuellement, Amazon et Fnac ont fait quelques timides remises. Ici, dans le cadre de l’opération spéciale cez Fnac « 6 jours pour concrétiser vos projets », le cyber-marchand assume aussi pleinement sa promotion avec plus de 320€ de réduction sur les derniers modèles de MacBook Pro.

Parmi les points forts de ces ordinateurs Apple, on peut citer l’écran Retina True Tone, les Touch Bar / Touch ID, le nouveau clavier ou encore un système audio que l’on ne retrouve sur aucun autre ordinateur du marché. Pour l’avoir testé plusieurs jours, c’est le son le plus immersif que j’ai pu avoir sur un ordinateur. Vous pourrez regarder des films sur votre MacBook Pro 16″ en profitant pleinement d’une excellente qualité audio.

Il va de soit qu’en prenant ces MacBook Pro 16″ en promotion sur Fnac, vous bénéficiez de toutes les garanties du constructeur pendant 2 ans. C’est exactement la même chose que si vous l’aviez acheté dans une boutique Apple (sauf que celle-ci ne fait jamais de remise). Par ailleurs, vous pourrez donc aussi solliciter le fameux Genius Bar dans les Apple Store physiques pour obtenir de l’assistance sur votre ordinateur.

Une période de « satisfait ou remboursé »

Il ne faut pas se mentir, acheter un MacBook Pro 16″ (quel que soit le modèle) est un vrai investissement. Fnac le sait, et c’est pourquoi le marchand fait bénéficier à tous ses clients d’une période d’essai « Satisfait ou Remboursé » pendant 15 jours. A tout moment, l’utilisateur peut demander à renvoyer son MacBook Pro et obtenir un remboursement intégral sur le produit. C’est une garantie en plus qui vous ôte tout le risque d’être déçu.

Parmi les autres avantages que l’on peut avoir en prenant un MacBook Pro 16″ en promotion à la Fnac, les clients bénéficient d’une année gratuite au service Apple TV+. Le marchand a également un partenariat avec Microsoft qui permet de recevoir 20€ de remise sur l’achat de Microsoft 365 ou de Microsoft Office. Ce sont des petits avantages en plus, mais le réel intérêt reste quand même les 300 à 400€ de réduction que l’on peut avoir sur un MacBook Pro.

Encore une fois, il faudra être rapide car cette vente flash sur les MacBook Pro 16 pouces ne va pas durer très longtemps. Un nombre très limité d’exemplaires est en promotion, il faut sauter sur l’occasion pour ne pas rater cela. Étant donné que la période des French Days n’aurai pas lieu cette année (du mois, ils seront largement décalé), c’est un moment idéal pour profiter d’une telle remise.

Si vous êtes patients, vous pourrez peut-être trouver une réduction plus élevée lors du Black Friday qui se tient à la fin du mois de novembre. Cela dit, il est peu probable de voir une réduction supérieure à 10% sur les derniers MacBook Pro 16″ du géant Apple. Si vous voulez avoir votre ordinateur avant cet été, il ne vous reste plus qu’à saisir cette offre spéciale. Il y a peu de chance qu’on la retrouve sur un autre site : Fnac est toujours le plus compétitif sur les offres d’ordinateurs MacBook Pro, et c’est encore une fois prouvé.

Pour découvrir les MacBook Pro 16″ sur Fnac, c’est ici :

