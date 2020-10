Bon plan : le MacBook Pro 16 pouces de 512 Go passe sous les 2 400 €

Le MacBook Pro de 16 pouces est en promotion sur le e-commerçant Amazon ! Ce modèle a su trouver sa place dans les foyers ou même dans les entreprises. Il propose une très bonne configuration avec un écran de 16 pouces très agréable. Cette évolution au niveau de l’écran est très appréciable pour ceux qui l’utilisent quotidiennement. Derrière ce magnifique châssis en gris sidéral ou en argent se cache une très belle configuration avec un i7. Il est disponible sur Amazon au prix de 2389,99 € au lieu de 2699 € soit 309,01 € d’économie.

Un écran enfin à la hauteur

Apple avait encore il y a quelques années deux modèles de MacBook, une version 13 pouces ainsi qu’une version 15 pouces. La firme de Cupertino a décidé de casser les codes et a réalisé (enfin) un MacBook Pro avec un bel écran de 16 pouces. Outre une taille supérieure d’écran, cette évolution est un atout qui n’est pas à négliger. En effet, pour quelqu’un qui utilise son ordinateur pour regarder une vidéo et un peu de traitement de texte, le MacBook Air suffit largement. Cependant, pour ceux qui passent des heures devant à réaliser du traitement de texte, montage vidéo ou photo, un écran de 16 pouces est très appréciable. Ce MacBook Pro propose un écran Retina avec les mêmes technologies que les MacBook Pro 15 pouces (True Tone, P3, etc). La dalle propose quant à elle une résolution de 3 072 x 1 920 pixels.

Un MacBook Pro survitaminé

Le constructeur n’a pas fait les choses à moitié avec ce nouveau modèle. Dans le modèle assujetti à la promotion, vous retrouverez un Intel Core i7 de neuvième génération de six cœurs cadencés à 2,6 GHz (4,5 GHz en Turbo Boost). Pour accompagner ce processeur, le MacBook Pro de 16 pouces possède 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. La partie graphique du MacBook est gérée par la puce Intel UHD Graphics 630 intégrée au processeur et par la Radeon Pro 5300M avec 4 Go de mémoire vive de chez AMD.

Le MacBook Pro 16 pouces s’équipe de quatre ports Thunderbolt 3, six haut-parleurs, Bluetooth 5 et de la Wifi. La Touch Bar est également incluse sur la partie supérieure du clavier avec un capteur Touch ID pour un déverrouillage rapide et sécurisé. En bref, un excellent MacBook Pro 16 pouces à prix réduit ! Il est disponible au tarif de 2389,99 € au lieu de 2699 € soit 11 % de réduction chez Amazon. Pour aller plus loin, la version un Intel Core i9 et 1 To de stockage est également en promotion au prix de 2 734,99 au lieu de 3 199 € soit 464,01 € de réduction ! Alors quelle version vous attire ?

Vous pouvez également lire notre test de ce nouveau modèle ici.