Bon plan : le MacBook Pro 16″ (re)chute encore chez Amazon 🔥

Au mois de novembre dernier, Apple officialisait une nouvelle gamme d’ordinateurs, les MacBook Pro 16″. En plus de l’Ă©cran qui gagne en qualitĂ© (et en taille), ce dernier a vraiment enregistrĂ© une nette amĂ©lioration par rapport aux prĂ©cĂ©dentes Ă©ditions. Pour le plus grand bonheur des internautes, Amazon offre une très belle remise pendant ces French Days sur deux modèles :

Au final, cela vous permet d’Ă©conomiser plus de 350€ sur les deux modèles de MacBook Pro 16″. La version la plus puissante est très limitĂ©e, et il ne reste dĂ©jĂ plus que quelques exemplaires en stock sur Amazon (4 au moment de la rĂ©daction de cet article). Si vous voulez avoir un ordinateur portable ultra-puissant avec la qualitĂ© Apple, c’est aujourd’hui qu’il faut sauter sur l’opportunitĂ©.

Cette offre est d’autant plus intĂ©ressante qu’il s’agit de la deuxième baisse de prix en deux jours. Le MacBook Pro 16″ avec 512 Go Ă©tait encore Ă 2499€ hier soir (soit 200€ de remise) avant de chuter ce matin Ă 2339€. Vous pouvez donc Ă©conomiser 160€ en plus, soit 360€ au total, pour ce nouvel ordinateur au top du top.

Pour dĂ©couvrir les MacBook Pro 16″ en promo, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Sachez toutefois que les stocks sont limitĂ©s, et qu’il est peu probable qu’on puisse voir un nouvel approvisionnement Ă ces prix-lĂ dans les jours Ă venir. Apple n’est pas un grand amateur de remises, Amazon ne risque donc pas de s’Ă©tendre trop longtemps sur cette offre.

Les MacBook Pro 16″ et les 13″ en promo

Dans le cadre de ces French Days, Fnac a Ă©galement dĂ©cidĂ© de faire quelques remises sur les ordinateurs Apple. Ce sont les modèles de 13″ qui sont mis en avant sur l’espace dĂ©diĂ© Ă l’opĂ©ration. Sur chacun d’entre eux, il y a entre 10 et 20% de rĂ©duction directe. Bien Ă©videmment, qu’il s’agisse du MacBook Pro 16″ ou de la version 13″, ils s’accompagnent de la garantie constructeur sur 2 ans.

Pour voir les offres des MacBook Pro 13, c’est ici :

Voir toutes les offres

Apple Ă la fĂŞte pour ces French Days

Depuis le dĂ©but des French Days, on a dĂ©jĂ vu plusieurs produits phares de chez Apple ĂŞtre en promotion. Si les iPhone 11 sont pour l’instant toujours au mĂŞme prix, les AirPods Pro ont vu une baisse importante de prix ce matin. Ils sont passĂ©s Ă 239€ seulement (au lieu de 279€), ce qui est assez rare pour ĂŞtre pris d’assaut. Par ailleurs, on a vu hier quelques iPad Pro ĂŞtre en promotion sur Amazon. Les stocks ont rapidement disparu, il n’en reste plus ce jeudi.

Si vous achetez votre MacBook Pro 16″ sur Amazon, vous pouvez aussi profiter d’une pĂ©riode d’essai de 30 jours. Pendant cette durĂ©e, vous pouvez changer d’avis si votre achat ne vous convainc plus vraiment. Si vous prenez une version d’ordinateur plus petite Ă la Fnac, cette pĂ©riode de rĂ©tractation durera 15 jours. Cela vous permet donc de tester les ordinateurs, de vous y familiariser, et ensuite de confirmer dĂ©finitivement votre achat.

Au delĂ de l’univers Apple et de ces MacBook Pro 16″, les French Days mettent en avant des promotions sur toutes les catĂ©gories de produits. Au delĂ de l’informatique et de l’Ă©lectronique, Amazon, Fnac et consorts couvrent tous les produits les plus basiques. L’opĂ©ration se termine dĂ©jĂ lundi prochain, c’est le moment d’en profiter. A noter que les soldes seront eux, dĂ©calĂ©s au mois de juillet – voire mĂŞme en aoĂ»t. Le Prime Day Amazon serait lui aussi dĂ©calĂ© au mois de septembre.