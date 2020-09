Bon plan : le Mi 10 à partir de 1€ (+ bonus reprise) chez Bouygues Telecom

La rentrée est toujours synonyme de bonnes affaires chez Bouygues Telecom. Cette année, l’opérateur n’a pas dérogé à la règle : les derniers smartphones de Xiaomi – le Mi 10, Mi 10 Lite et le Redmi Note 9 – bénéficient de plusieurs avantages chez lui. Si vous cherchez un appareil avec un excellent rapport qualité prix, vous ne pourrez

Seulement quelques mois après sa sortie, le puissant Mi 10 est disponible à partir de 1€ chez Bouygues Telecom. Pour obtenir un tel tarif, il faudra souscrire à un Forfait Sensation Avantage Smartphone 90 Go sur 24 mois, utiliser une ODR de 50€ et échelonner son paiement sur 24 mois (à raison de 7€ par mois). Cerise sur le gâteau, un bonus de reprise de 70€ vous permettra d’économiser encore davantage.

Le Mi 10, une valeur sûre

En avril dernier, Xiaomi a créé la surprise en dévoilant son premier smartphone haut de gamme. Historiquement, la marque s’est cantonné à l’entrée et au milieu de gamme avec des téléphones réputés pour avoir un rapport qualité prix excellent. En 2020, il s’attaque désormais au segment premium avec un Mi 10 (et un Mi 10 Pro) très convaincant.

Au niveau des caractéristiques techniques, le Mi 10 affiché chez Bouygues Telecom a tout pour plaire. Il vient avec un écran OLED incurvé de 6,67″ qui bénéficie d’un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Sous le capot, on retrouve le dernier processeur de chez Qualcomm (Snapdragon 865) qui vous évitera toute latence – y compris sur des applications très énergivores. Avec ce processeur, Xiaomi s’assure également du traitement optimal des photos. Pour autant, le Mi 10 ne néglige pas son autonomie. Il vient avec une batterie de 4 780 mAh qui se recharge en 56 minutes (via la recharge filaire 30W).

Aujourd’hui, une bonne offre photo est une composante incontournable dans les smartphones premium. Sur ce point, le Xiaomi Mi 10 excelle encore une fois. A l’avant, on retrouve 4 modules photos dont un capteur principal de 108 MP. Un module ultra-grand angle est aussi disponible, tout comme un capteur macro. Avec ce Mi 10, vous avez un photophone qui rivalise avec les meilleurs acteurs du marché.

Comment bénéficier des avantages sur le Mi 10 ?

Aujourd’hui, le Mi 10 est disponible au prix de 759€ si vous l’achetez nu. Cela dit, Bouygues Telecom vous offre une série d’avantages qui font que le coût initial du smartphone peut baisser assez drastiquement. Ci-dessous, nous avons listé les différentes étapes qui vous permettent d’obtenir ce smartphone Xiaomi à partir de 1€ seulement.

Commandez le Mi 10 à 51€ chez Bouygues Telecom

Économisez 50€ via une ODR

Payez 7€ par mois (pendant 24 mois)

Rendez votre ancien smartphone et toucher 70€ de bonus en plus

Souscrivez à un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go sur 24 mois

En allant sur le site de Bouygues Telecom, vous avez un simulateur qui vous permet de personnaliser votre achat. Si vous voulez un forfait avec moins de data (quitte à payer davantage au début), c’est aussi possible. L’opérateur offre une série d’autres possibilités (échelonnement du paiement, client Bbox…) qui font varier le coût initial du Mi 10.

Quel est le forfait mobile associé à cette offre ?

Si vous voulez obtenir un Mi 10 à partir de 1€ (+ échelonnement du prix sur 24 mois), il faudra obligatoirement souscrire à un Forfait Sensation Avantages Smartphone 90 Go, avec un engagement sur 24 mois. Avec cette offre, vous aurez les appels, SMS et MMS en illimité, 90 Go de data en France et 35 Go dans l’Union Européenne. Par défaut, ce forfait est au prix de 48,99€ par mois.

Cela dit, vous pouvez sensiblement baisser le coût de ce dernier, à partir de seulement 26,99€ par mois pendant la première année. Par exemple, si vous êtes clients box chez l’opérateur, vous aurez par exemple 7€ de remise par mois, aussi longtemps que vous êtes clients des deux produits. Par ailleurs, Bouygues Telecom vous offre une remise de 15€ par mois (pendant un an) sur l’abonnement si vous conservez votre numéro de téléphone.

Si vous voulez connaître tous les détails, un simulateur vous permet de calculer précisément le coût du Mi 10 (et du forfait) sur le site officiel de l’opérateur. Sachez par ailleurs que le Mi 10 Lite et Redmi Note 9 sont également éligibles à des offres. Vous pouvez obtenir ces deux derniers appareils à partir de 1€ seulement. Pour en savoir plus, c’est par ici :

