Bon plan : le Mi 10 Lite 5G chute de -40% sur Cdiscount 🔥

Xiaomi est une marque rĂ©putĂ©e pour offrir des excellents rapports qualitĂ© prix sur les smartphones. C’est aussi le cas pour son Mi 10 Lite compatible 5G, qui se place parmi les meilleurs sur le crĂ©neau milieu de gamme. En ce vendredi, Cdiscount baisse son prix de 40% via une ODR. Il passe ainsi Ă 249€ seulement au lieu de 399€ en temps normal.

Si vous cherchez un très bon tĂ©lĂ©phone dĂ©jĂ compatible avec le rĂ©seau 5G, le Mi 10 Lite sera Ă la hauteur de vos attentes. Il propose une très bonne offre photo (avec un quadruple capteur), un bel Ă©cran OLED ou encore une batterie qui vous assure de tenir presque 2 jours en utilisation classique. Au final, c’est un smartphone sous Android qui est très complet, et qui saura convenir au maximum de monde.

Le Mi 10 Lite, un très bon produit

Le gĂ©ant Xiaomi a dĂ©jĂ sorti sa nouvelle gamme de smartphones compatibles 5G. Si vous cherchez un tĂ©lĂ©phone qui peut durer sur les prochaines annĂ©es, le Mi 10 Lite est un très bon pari. Par dĂ©faut, sans mĂŞme de rĂ©duction, c’est un très bon rapport qualitĂ© prix. Ici, avec la baisse de 150€ (via offre de remboursement), c’est tout simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ©.

Au niveau de la partie technique, on retrouve un bel Ă©cran AMOLED de 6,57 pouces sur ce Mi 10 Lite. Les finitions sont premium et le tĂ©lĂ©phone offre une belle prise en main. Pour ce qui est de la photo, on a un quadruple capteur sur le dos, avec un capteur principal de 48 MP. A ce dernier s’ajoutent un module ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro et un capteur de profondeur.

Parmi les points forts que l’on retrouve sur ce Mi 10 Lite en promotion, il y a Ă©galement un très bon processeur (Snapdragon 765G) qui vous permettra de faire tourner tous les jeux mobiles. Certes, ce n’est pas le dernier Qualcomm Snapdragon du marchĂ©, mais c’est normal compte tenu du prix. Cela n’enlève pas le fait que ce smartphone soit l’un des meilleurs sur son crĂ©neau.

Enfin, il faut parler de la batterie – qui est un Ă©lĂ©ment essentiel pour choisir son tĂ©lĂ©phone. Avec le Mi 10 Lite, vous allez pouvoir venir environ 2 jours en utilisation normale. Xiaomi a toujours fait des efforts sur ce point, et c’est apprĂ©ciĂ©. La batterie fait 4 160 mAh et la recharge rapide (20W) vous permettra de vite retrouver la batterie manquante. Le Mi 10 Lite est vraiment une sĂ©curitĂ© Ă ce niveau.

Le Mi 10 Lite est la version la plus abordable de la gamme Mi 10. Les Mi 10 et Mi 10 Pro sont les deux premiers smartphones très premium sortis par la marque. Alors que cette dernière s’Ă©tait toujours focalisĂ© sur l’entrĂ©e et le milieu de gamme, elle a brisĂ© les codes en avril. Cela dit, leur rapport qualitĂ© prix apparait comme moins bon aujourd’hui que bien d’autres modèles, Ă l’instar du Mi 10 Lite.

Cdiscount, la star de la fin d’annĂ©e

Depuis toujours, Cdiscount propose des excellents prix sur les tĂ©lĂ©phones Xiaomi. Pour cette fin d’annĂ©e, le marchand français a dĂ©cidĂ© d’aider les français Ă faire des Ă©conomies Ă NoĂ«l, tout en ayant le meilleur du fabricant chinois. Attention, cette offre Ă©clair est limitĂ©e dans le temps. L’offre de remboursement (ODR) n’est valide que jusqu’au 30 novembre.

Au final, pour obtenir le prix de 249€ pour ce Mi 10 Lite, il faudra cumuler deux remises. Tout d’abord, il y a la remise directe sur Cdiscount qui fait passer le prix du smartphone de 399€ Ă 299€ (soit 25% de remise). Ensuite, il faudra utiliser l’ODR qui est valable entre le 20 et le 30 novembre. Elle vous permettra d’obtenir une rĂ©duction de 50€ supplĂ©mentaire. Le prix passe ainsi Ă 249€.

Il n’y aura probablement pas d’autre opportunitĂ© d’ici Ă la fin d’annĂ©e pour obtenir un smartphone 5G Ă un prix aussi abordable. Le Mi 10 Lite est un excellent produit qui se place entre le milieu et le haut de gamme. Avec une capacitĂ© de 128 Go de stockage et 6 Go de RAM, c’est un tĂ©lĂ©phone puissant – et avec une bonne autonomie qui se prĂ©sente Ă vous.

Une promotion forte sur le Mi 10 Lite

Sachez toutefois que cette double remise est une vente flash sur Cdiscount. A tout instant, elle peut arriver au bout du stock. Si vous voulez profiter de cette excellente offre sur le Mi 10 Lite, il ne faut plus attendre. C’est aujourd’hui l’une des meilleures promos sur un tĂ©lĂ©phone aussi rĂ©cent, on n’a pas vu mieux chez un autre marchand.

Alors que le Black Friday se tiendra la semaine prochaine (4 dĂ©cembre), Cdiscount semble prĂŞt Ă aider les français Ă faire des Ă©conomies. Le deuxième marchand en France propose dĂ©jĂ quelques remises – comme il le fait toute pendant l’annĂ©e – sur des produits phares. Il est clair que cette offre sur le Mi 10 Lite est une très belle promotion, mieux vaut vite sĂ©curiser cet achat.

Sachez enfin que Cdiscount vous offre un droit de rĂ©tractation. Il se cantonne au minimum lĂ©gal, soit 14 jours, pour vous permettre de rendre votre achat. Par exemple, si vous avez achetĂ© ce Mi 10 Lite en promotion chez lui, vous aurez une pĂ©riode de 14 jours après livraison pour le rendre. Le marchand s’engage alors Ă le reprendre et Ă vous offrir un remboursement complet.

Pour en savoir plus sur le Mi 10 Lite chez Cdiscount, c’est par ici :

