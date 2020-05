Bon plan : le Mi 9T Pro bénéficie d’une double promo choc 🔥

Le Mi 9T Pro est l’un des smartphones les plus populaires chez Xiaomi. Alors que le fabricant chinois a officialisé il y a quelques semaines de nouveaux appareils très premium (Mi 10 et Mi 10 Pro), le Mi 9T Pro reste l’un des meilleurs rapport qualité prix. S’il n’est pas aussi haut de gamme, il se situe dans la partie premium des smartphones milieu de gamme.

Avec la promotion spéciale mise en avant par Cdiscount, le rapport qualité prix devient encore meilleur. En l’occurrence, il est possible de cumuler une première remise immédiate de 30€ avec une offre de remboursement (ODR) de 30€ supplémentaire. Au final, le téléphone passe ainsi de 429€ à seulement 369€. Quand on sait que c’est l’un des rares smartphones sous Android à rester quasiment au même tarif depuis sa sortie, c’est une très belle affaire.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mi 9T Pro ?

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo de test du Mi 9T Pro ci-dessous, nous avons été conquis par cet excellent smartphone. Équipé d’une talle de 6,39″, il bénéficie sous le capot d’un excellent processeur Snapdragon 855 pour faire tourner le bolide sans latence. A l’arrière, il possède un triple capteur photo (avec le Sony IMX986 en capteur principal, puis le zoom X2 et le grand angle) de très bonne qualité. Pour les photos selfie, c’est un capteur qui « pop-up » que l’on retrouve.

Xiaomi reste toujours fidèle à ses principes, à savoir une excellente batterie (4000 mAh), 6 Go de RAM, une double SIM et un espace de stockage de 64 Go. Si vous avez encore besoin de vous convaincre de cet excellent produit situé en milieu de gamme (qui est selon nous, le meilleur rapport qualité prix à ce niveau), vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.

Les avantages à le prendre chez Cdiscount

Mais attention, le stock du Mi 9T Pro de Xiaomi chez Cdiscount n’est pas illimité. Il faut donc être très réactif pour profiter de cet appareil à 369€ seulement, au lieu des 429€ en temps normal. Pour cela, il faudra ajouter le produit dans son panier et faire ensuite la demande de remboursement (30€). La procédure est assez simple, un PDF explique dans le détail la méthode pour récupérer son argent.

Enfin, le dernier point qu’il est important de savoir est que le marchand Cdiscount offre une période d’essai. Pendant 14 jours après la livraison, vous pouvez à tout moment décider de retourner votre Xiaomi Mi 9T Pro si celui-ci ne vous convient plus. Ce n’est pas parce que ce sont les French Days que cela change quelque chose. Vous pouvez donc acheter sans aucun risque, tester le produit et vous faire votre avis.

