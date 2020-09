Bon plan : le Mi Note 10 affiché à prix cassé sur Amazon

Si la rentrée a déjà commencé, Amazon surprend encore avec une excellente promotion sur le Mi Note 10. Dévoilé par le géant Xiaomi il y a quelques mois à peine, le téléphone profite d’une belle chute de prix. Le tarif du téléphone milieu de gamme chute ainsi de 549 euros à 412 euros, soit 25% de remise immédiate.

Pour en savoir davantage sur cette offre, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon

Xiaomi a la réputation d’être une marque capable de présenter des smartphones dont le rapport qualité-prix est toujours excellent. Le Mi Note 10 ne déroge pas à la règle, au même titre que le Redmi Note 9 Pro, un modèle plus entrée de gamme du même constructeur. Le Mi Note 10 se place sans aucun doute parmi les meilleurs milieux de gamme du marché, une place qu’il affirme encore plus avec cette remise.

Le Mi Note 10 est un des derniers smartphones présentés par Xiaomi. Il a été officialisé lors d’un événement en avril 2020, il y a quelques mois. Décrit comme un milieu de gamme, il emprunte pourtant des caractéristiques à des modèles plus premium. Dans le cas où vous ne souhaitez pas dépenser plus de 400 euros dans l’achat de votre nouveau smartphone Android, l’appareil saura vous combler —tant côté prix que côté performances techniques. Tous ces points expliquent son succès toujours grandissant auprès du marché.

Le Xiaomi Mi Note 10 en chute brutale

Durant la période de rentrée, Amazon a dévoilé plusieurs remises de choix sur des produits très en vogue, ce qu’il fait de nouveau avec cette offre flash sur le Mi Note 10. Depuis quelque temps, le modèle se place dans le Top 3 des ventes du site e-commerce, montrant à quel point le smartphone milieu de gamme séduit sur ce créneau.

Officialisé au mois d’avril, le Mi Note 10 n’avait jamais bénéficié d’une baisse de tarif aussi importante depuis son arrivée sur le marché. Avec la vente flash en cours, vous pouvez faire des économies de presque 150 euros, ce qui est rare sur un smartphone aussi nouveau —et dont le tarif de base est aussi accessible par rapport à ses concurrents. Si c’est une bonne nouvelle, l’offre va attirer du monde. N’hésitez pas à être très rapide pour profiter de cet excellent smartphone tournant sous Android.

Sans présenter la totalité de la fiche technique du Mi Note 10, il faut tout de même rappeler quelques éléments clefs. Le téléphone embarque un bel écran OLED incurvé de 6,47 pouces. Il profite aussi d’un Soc Snapdragon 730G. L’entreprise a annoncé de nouveaux processeurs depuis la sortie de ce dernier, mais il est suffisant pour un très bon usage intense au quotidien. Ses fonctionnalités empruntées aux modèles premium sont tout aussi attractives.

C’est du côté de la photo que le Mi Note 10 fait fort, car le téléphone se dote d’un quintuple capteur photo. On découvre un capteur photo de 108 Mpx, 2 téléobjectifs (12 et 5 Mpx), un grand-angle et un capteur ToF de 2 Mpx. Autant dire que toutes ses caractéristiques le mettent au-dessus des autre téléphones de sa catégorie, et le rapprochent des modèles premium.

Le Mi Note 10 possède une excellente offre photo pour un tarif très proche des 400 euros, c’est indéniable. On peut s’en douter, le traitement des photos n’est pas aussi réussi que sur les derniers Samsung Galaxy S20 et Huawei P40 Pro, ce qui est tout à fait normal vu le prix de l’appareil. Le smartphone peut se vanter d’avoir été pensé pour le quotidien tout en affichant une offre photo de bonne qualité.

Amazon célèbre la rentrée avec ce Mi Note 10

Avec sa sortie, le Mi Note 10 affiche moins de six mois d’ancienneté sur le marché des smartphones. Autant dire que l’offre en cours est plaisante en plus d’être surprenante, car l’offre éclair est de -25%. Vous avez la possibilité de réaliser des économies ce dimanche, faute de quoi vous devrez attendre jusqu’au Black Friday pour bénéficier d’un tel prix, avec la possibilité qu’il ne soit pas autant en réduction chez Amazon à cette période.

Avec Amazon, vous avez la possibilité de tester le Mi Note 10 tranquillement. Offre flash ou non, le marchand en ligne propose toujours une période de rétractation qui s’établit à 30 jours. Dès la réception et jusqu’à cette date, vous pouvez essayer le téléphone pour voir s’il convient à votre usage et vos attentes. Si ce n’est pas le cas, Amazon vous propose de le renvoyer gratuitement pour bénéficier d’un remboursement intégral — sans besoin de justification.

Autre avantage avec Amazon, le fait de profiter de toutes les garanties constructeur sur le Mi Note 10. Ce sont les mêmes que si vous preniez le téléphone directement auprès de Xiaomi. En somme, vous prenez zéro risque et pouvez tester le smartphone durant près d’un mois puis avoir droit à toutes les garanties. Actuellement, seul Amazon propose l’appareil à un tel tarif.

C’est une certitude, le Mi Note 10 va attirer du monde en cette période de rentrée. Cela veut dire que les stocks vont partir très vite, surtout quand on sait que le marchand Amazon limite toujours les exemplaires qui sont en promotion. Les offres flash du marchand américain ne durent jamais plus de quelques heures, il faut donc obligatoirement être vif pour en profiter.

On précise que le Redmi Note 9 Pro a aussi le droit à une offre éclair de qualité chez Amazon. Il s’agit d’un entrée de gamme dont le prix est actuellement de 212 euros contre 299 euros. Autant dire qu’un des 2 modèles pourra vous convenir ainsi… qu’à votre portefeuille.

Pour voir le détail de l’offre sur le Mi Note 10, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon