Bon plan : le Mi Note 10 chute brutalement sur Amazon 🔥

Alors qu’il est sorti il y a quelques mois, le puissant Mi Note 10 est dĂ©jĂ en forte rĂ©duction sur Amazon. Le marchand amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© d’offrir depuis ce matin une très belle vente flash sur l’appareil Xiaomi. Le smartphone n’a jamais Ă©tĂ© vu Ă un prix aussi bas ! Si vous voulez acheter l’un des smartphones les plus populaires de ces soldes d’Ă©tĂ©, c’est maintenant qu’il faut franchir le pas.

Mi Note 10 à 376€ au lieu de 549€

Le Mi Note 10 a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par Xiaomi au mois d’avril, il a quelques mois Ă peine sur le marchĂ©. Toutefois, il n’a fallu que quelques jours Ă ce modèle pour qu’il se place parmi les meilleures ventes sur Amazon. S’il s’agit d’un smartphone milieu de gamme, bon nombre de ses caractĂ©ristiques rappellent celles d’un appareil haut de gamme. Le rapport qualitĂ©-prix du tĂ©lĂ©phone Ă©tait dĂ©jĂ très bon, mais il ne fait que s’amĂ©liorer avec cette offre signĂ©e Amazon pour les soldes.

Si le Mi Note 10 en soldes sur Amazon vous sĂ©duit, vous devez obligatoirement ĂŞtre très rapide. En effet, les ventes flash dĂ©voilĂ©es par le marchand en ligne lors de cette opĂ©ration ne sont pas vouĂ©es Ă rester disponibles plus de quelques heures. Comme Ă chaque fois, il a rĂ©duit les stocks des modèles impactĂ©s par les remises —sachant que le tĂ©lĂ©phone est ultra populaire. Si vous souhaitez prendre un Xiaomi Mi Note 10 Ă son prix le plus bas, c’est maintenant qu’il faut passer le cap.

Quels sont les points forts du Xiaomi Mi Note 10 ?

DĂ©voilĂ© en 2020, le Xiaomi Mi Note 10 affiche plusieurs caractĂ©ristiques de choix ayant contribuĂ© Ă son succès sur Amazon et ailleurs. En soldes aujourd’hui, le tĂ©lĂ©phone a droit Ă de nombreux avantages qui devraient achever de vous sĂ©duire, surtout pour un tarif aussi accessible. On remarque dĂ©jĂ un bel Ă©cran OLED incurvĂ© de 6,47 pouces, une dalle qui rappelle celle du très populaire Huawei P30 Pro. Lors d’un test du Mi Note 10, nous avons constatĂ© qu’il s’agit d’un vĂ©ritable point fort du smartphone disponible Ă prix barrĂ©.

Outre son design premium, le Mi Note 10 actuellement en soldes sur Amazon est Ă la hauteur cĂ´tĂ© fiche technique. Il se dote d’un processeur Snapdragon 730G, une puce parfaitement convenable pour un milieu de gamme qui permet d’Ă©viter tous les temps de latence. Elle n’est Ă©videmment pas du niveau de la dernière Snapdragon 855, mais elle est parfaite pour un smartphone Ă utiliser au quotidien, surtout quand on prend en compte le fait que le Mi Note 10 est un milieu de gamme. Avec le SoC, vous aurez droit Ă de la fluiditĂ© sans aucune latence.

Toutefois, le rĂ©el avantage du Mi Note 10 tient dans la qualitĂ© de son appareil photo. Le smartphone embarque un quintuple module photo installĂ© dans un des coins du dos de l’appareil. Ce dispositif inclut un capteur principal de 108 Mpx, 2 capteurs photos tĂ©lĂ©objectifs (12 Mpx et 5 Mpx), une camĂ©ra grand-angle. Le dernier capteur Ă composer le module est une camĂ©ra macro 2 Mpx. Devant, on retrouve une camĂ©ra selfie de 32 Mpx, une qualitĂ© suffisante pour faire des selfies convaincants. Xiaomi a misĂ© sur ce qu’il sait très bien faire, c’est-Ă -dire proposer une qualitĂ© photo largement Ă la hauteur —pour un tarif plus qu’accessible par rapport Ă ses concurrents.

Choisir le Mi Note 10 sur Amazon

Alors que les soldes battent leur plein, Amazon se dĂ©tache du reste de ses concurrents afin de se prĂ©senter comme le maĂ®tre de cette Ă©dition. Le marchand en ligne prouve son hĂ©gĂ©monie avec cette excellente offre sur le Mi Note 10, une remise qui dĂ©passe les -30%. Avec cette vente flash, vous pouvez Ă©conomiser plus d’une centaine d’euros sur un modèle populaire dĂ©voilĂ© il y a quelques mois Ă peine. Si le smartphone vous sĂ©duit, sachez que son prix barrĂ© n’est pas le seul avantage proposĂ© par Amazon.

Si vous prenez le Mi Note 10 en soles sur Amazon, vous avez droit Ă une pĂ©riode de test de 30 jours. Durant ces quatre semaines, vous pouvez essayer le tĂ©lĂ©phone en toute tranquillitĂ© avant de le renvoyer dans le cas oĂą il ne vous convient pas. S’il ne vous plait finalement pas, vous pouvez le renvoyer avant de profiter d’un remboursement complet dans les jours qui suivent.

Autre avantage, le fait que le Xiaomi Mi Note 10 profite de la mĂŞme garantie constructeur que si vous l’aviez achetĂ© directement sur la boutique officielle. C’est un autre point fort du tĂ©lĂ©phone, bien que le principal rĂ©side dans son tarif abaissĂ© par cette belle offre flash des soldes signĂ©e Amazon. Cependant, vous devrez ĂŞtre rapide si vous souhaitez Ă©viter les ruptures de stock sur la plateforme marchande. On sait dĂ©jĂ que le tĂ©lĂ©phone va ĂŞtre très prisĂ© et qu’il va vite ĂŞtre Ă©puisĂ©.

Dans le cas où vous voulez choisir un smartphone Xiaomi, mais plus accessible que le Mi Note 10, Amazon est en mesure de répondre à vos attentes pendant les soldes. Nous avons aperçu de belles promos sur les Redmi Note 9 et Note 9 Pro, deux smartphones dont les caractéristiques peuvent également vous séduire pendant cette opération.

