Bon plan : le Mi Note 10 en chute (et re-chute) chez Amazon

On ne l’attendait pas à ce prix-là pour les soldes sur Amazon. Le Mi Note 10 profite ce samedi d’une généreuse remise sur le site marchand, alors même qu’il vient juste de sortir. Cet excellent smartphone milieu de gamme passe à 380€ au lieu de 549€, ce qui devrait vous faire craquer sur cette opportunité.

Xiaomi est réputé pour avoir des excellents rapports qualité prix sur tous ses appareils. Cela concerne aussi bien l’entrée de gamme (Redmi Note 9 Pro) que le milieu de gamme (Mi Note 10). Ces Mi Note 10 qui sont en vente flash s’avèrent tout simplement imbattables. Vous ne pourrez obtenir mieux sur un téléphone dans cette gamme de prix.

Il faut savoir que le Mi Note 10 appartient à la dernière génération du géant chinois Xiaomi. Dévoilé en avril dernier, ce smartphone intègre des caractéristiques très convaincantes – et il se rapproche de certains modèles premium. Si vous ne voulez pas aller au-delà des 400€ pour un téléphone, mais quand même avoir un appareil performant, c’est le meilleur choix du moment.

Une offre flash sur ce Mi Note 10

Pour cette édition d’été, les soldes ont été plus généreux que la normale. Amazon n’a pas hésité à faire des promotions sur les produits les plus populaires, comme le Mi Note 10. Ça n’est pas une surprise si ce dernier se place dans le Top 3 des ventes de smartphones sur le site marchand américain.

Depuis sa sortie, le Mi Note 10 n’a jamais été vu à un prix aussi bas. Vous pouvez économiser plus d’une centaine d’euros sur ce smartphone qui tourne sous Android. Clairement, il n’y en aura pas pour tout le monde. Cette offre qui vient d’apparaître ce samedi matin ne va pas rester en ligne très longtemps, faute de stock. Les plus matinaux seront donc aussi les plus chanceux.

Au niveau de ses caractéristiques, le Mi Note 10 est un petit bijou. On retrouve un écran OLED incurvé sur les bords de 6,47″. Sous le capot, c’est un processeur Snapdragon 730G qui fait tourner l’appareil. Certes, ça n’est pas la dernière version (865), mais vous ne sentirez aucune latence. Pour un smartphone milieu de gamme, le chinois a optimisé les processus pour offrir un téléphone rapide et efficace pour le quotidien.

Évidemment, on ne peut pas parler du Mi Note 10 sans parler de son offre photo. Aujourd’hui, ce milieu de gamme vient titiller les smartphones les plus premium avec un quintuple capteur photo sur son dos. Peu de téléphones peuvent se féliciter d’en avoir autant, c’est le point distinctif de cet appareil. Il a un premier capteur principal de 108 MP, puis 2 téléobjectifs (12 et 5 MP), un grand angle et un capteur de 2 MP. Autrement dit, le Mi Note 10 rejoint les plus grands au niveau de la photo.

Pour moins de 400€, vous pouvez donc avoir un excellent photophone. Certes, le traitement des images ne sera pas aussi poussé que sur un iPhone 11 Pro, un Samsung Galaxy S20 ou un Huawei P40 Pro, mais le tarif est 2 à 3x moins cher. Si vous voulez un téléphone pratique au quotidien avec un bon appareil photo, le Mi Note 10 va vous régaler.

Pourquoi prendre de cette offre spéciale soldes ?

Comme nous l’avons dit plus haut, le Mi Note 10 est disponible depuis peu. Bénéficier de quasiment 30% de réduction sur cet appareil est une aubaine. Vous pouvez ainsi économiser pour la rentrée – et sans attendre le Black Friday. C’est peut-être la dernière opportunité avant le mois de novembre prochain pour bénéficier d’une telle remise sur le Mi Note 10 de Xiaomi.

Si vous ne l’avez jamais eu un main, pas de problème. Amazon vous offre une période de 30 jours de « satisfait ou remboursé ». Vous pouvez donc le tester chez vous et le retourner si vous n’aimez pas le Mi Note 10 (peu probable). Le marchand américain procédera alors à un remboursement complet du smartphone, sans exiger de justification. Toute la procédure logistique de retour est à ses frais, vous n’avez aucun risque financier.

Évidemment, Amazon vous donne toutes les garanties officielles du constructeur sur ce Mi Note 10. Vous n’avez donc aucun risque, vous pourrez toujours le rendre et en obtenir un neuf s’il y avait un quelconque problème technique. Bref, vous faites le bon choix en l’achetant chez ce marchand. A titre de comparaison, vous pouvez voir que ce Mi Note 10 est toujours au prix de 549€ sur des sites comme Fnac, Darty ou Boulanger.

C’est donc une vraie pépite que l’on voit ce week-end sur le Mi Note 10. Attention, le stock peut arriver au bout à tout instant, il faut donc être efficace. Si vous n’avez pas encore franchi le pas, c’est le moment de le faire. Amazon limite toujours le nombre d’unités disponibles à un prix plus faible, car il casse vraiment ses marges. C’est le principe des offres flash, et cela peut partir à tout moment.

Outre le Mi Note 10, Amazon a également fait une très belle remise ce matin sur le Redmi Note 9 Pro. Ce dernier est également mis au point par Xiaomi, mais il se positionne sur de l’entrée de gamme. Disponible au prix de 225€ au lieu de 299€, c’est aussi un excellent produit. Moins puissant que le Mi Note 10, il saura trouver son public grâce à un rapport qualité prix vraiment extra.

