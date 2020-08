Bon plan : le Mi TV Stick en forte chute pour la rentrée, un best seller 🔥

Le Mi TV Stick de Xiaomi est une alternative au Google Chromecast ou au Fire TV Stick Amazon. De quoi s’agit-il ? D’un petit boitier qui permet de rendre sa TV « connectĂ©e » et intelligente grâce Ă une interface Android.

Sorti au dĂ©but du mois d’aoĂ»t, il a Ă©tĂ© pris d’assaut dans toutes les boutiques : plus aucun marchand en ligne ne l’a en stock… hormis AliExpress. Mieux encore, il offre une très belle rĂ©duction sur le produit pour la rentrĂ©e. Le Mi TV Stick tombe Ă 27€ au lieu de 39€, soit une rĂ©duction immĂ©diate de 35%.

Voir l’offre sur AliExpress

Le Mi TV Stick, alternative au fameux Chromecast

Le nouveau Mi TV Stick est une petite clĂ© USB qui s’inscrit dans la continuitĂ© de la Mi Box. Lorsqu’elle est connectĂ©e Ă votre tĂ©lĂ©viseur (via la prise HDMI), elle permet d’afficher une interface Android TV non modifiĂ©e. MĂŞme sur votre plus ancien tĂ©lĂ©viseur, vous pourrez donc bĂ©nĂ©ficier de toutes les applications sur le Store, comme Netflix, Spotify ou MyCanal.

L’avantage d’un Mi TV Stick, c’est qu’il se transporte partout et facilement. Vous pouvez très bien le brancher sur un projecteur pour qu’il se transforme en tĂ©lĂ©viseur. Au niveau des compatibilitĂ©s, le boitier Ă©lectronique en forme de clĂ© USB est compatible avec la HDR10, Dolby Vision, Google Cast (pour streamer l’Ă©cran de son smartphone) ou encore avec l’assistant vocal Google Assistant.

En plus du Mi TV Stick, vous recevrez dans la boite aussi une tĂ©lĂ©commande pour le contrĂ´ler. Il y a trois raccourcis : Netflix, Prime Video et Google Assistant. Vous pouvez donc jouer Ă vos jeux prĂ©fĂ©rĂ©s directement sur le TV, en sachant que la puissance est toutefois plus limitĂ©e qu’une console de jeux. Cela dit, c’est un excellent produit, et il a Ă©tĂ© pris d’assaut dès sa sortie.

Pour en savoir plus, c’est ici :

Voir l’offre sur AliExpress

AliExpress, dans le Top 5 des marchands

AliExpress est la plus grande plateforme marchande au monde, loin devant Amazon. Cela dit, elle vient d’arriver assez rĂ©cemment sur le marchĂ© français. Très vite, elle s’est positionnĂ© dans le Top 5 des acteurs sur ce crĂ©neau. Il faut dire qu’elle n’hĂ©site pas Ă souvent faire des offres sur des produits populaires, Ă l’instar de ce Mi TV Stick.

Elle propose aujourd’hui toutes les conditions classiques sur le marchĂ©, voire plus. Dans le cas du Mi TV Stick, vous avez 90 jours pour changer d’avis et demander un remboursement du petit boitier. Ce dernier est toutefois très demandĂ©, il faudra savoir patienter quelques semaines avant de se le faire livrer. C’est dĂ©jĂ mieux que tous les autres marchands français, qui sont soit en rupture de stock – ou qui l’annoncent pour dans 2 mois.

Outre le Mi TV Stick, AliExpress propose toute une sĂ©rie promotions dans le cadre de son opĂ©ration Back to School. Cette dernière avance de très belles offres sur des produits très demandĂ©s pour la rentrĂ©e. On peut Ă©voquer par exemple le Redmi Note 9 Pro qui chute sous les 200€ (nous n’avons jamais observĂ© un prix aussi bas), le Huawei P30 Lite qui chute Ă 139€ (pareil, tarif imbattable) ou encore l’aspirateur Dreame V11 Ă un tarif ultra avantageux.

Pour en savoir plus sur l’opĂ©ration, c’est par ici :

Voir les offres AliExpress