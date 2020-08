Bon plan : le dernier iPhone 11 Pro chute encore chez Amazon 🔥

Encore une belle surprise en ce lundi matin de soldes sur Amazon. Le marchand n’a pas hĂ©sitĂ© Ă baisser hier soir encore un peu plus le prix des iPhone 11 Pro (et ses dĂ©clinaisons iPhone 11 et iPhone 11 Pro Max). Les rĂ©ductions vont au delĂ des 10%, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© vu jusqu’Ă prĂ©sent. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques prix qui n’ont jamais Ă©tĂ© affichĂ©s depuis la sortie de ces smartphones. Faites (très) vite, le stock est très limitĂ©.

C’est une opĂ©ration spĂ©ciale historique sur les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Alors que Apple n’a jamais fait de remises jusqu’Ă prĂ©sent sur ses appareils, Amazon prend les devants avec de très belles offres. Vous pouvez donc faire une Ă©conomie entre 100 et 200€ sur ces appareils sortis fin 2019. C’est une opportunitĂ© pour rĂ©duire le coĂ»t de ces objets haut de gamme. Si vous voulez prĂ©parer la rentrĂ©e de la meilleure façon, c’est maintenant qu’il faut foncer.

En achetant votre iPhone 11 Pro sur Amazon, vous n’avez aucune crainte Ă avoir. La garantie du constructeur est exactement la mĂŞme que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique Apple. Au final, votre achat est donc le mĂŞme que si vous le preniez chez Apple – Ă la diffĂ©rence que le prix est nettement plus bas. L’iPhone 11 Pro le moins cher est le format avec 64 Go – dont certains modèles sont Ă tout juste 1036€ (au lieu de 1159€).

Les iPhone 11 Pro sont prisés sur Amazon

Pendant longtemps, Apple a rĂ©sistĂ© Ă rĂ©fĂ©rencer ses produits sur Amazon. Depuis fin 2018, le marchand amĂ©ricain les possède dans son catalogue, et il en Ă©coule des quantitĂ©s astronomiques. Il a dĂ©sormais plus de pouvoir pour nĂ©gocier des rĂ©ductions Ă l’instar de celle-ci sur l’iPhone 11 Pro. Cdiscount et Fnac n’ont pas ce pouvoir, Amazon est donc aujourd’hui le seul Ă proposer des remises sur les appareils les plus rĂ©cents.

Depuis le dĂ©but des soldes, Amazon ne fait pas dans le demie mesure. Cette opĂ©ration spĂ©ciale sur les iPhone 11 Pro illustre sa motivation Ă pousser encore les volumes tout au long de l’Ă©tĂ©. En parallèle, il a aussi bien amĂ©liorĂ© son offre sur les AirPods Pro (et les AirPods 2). Il y a aussi quelques unitĂ©s des derniers MacBook Pro 16″ qui sont en rĂ©duction.

D’un point de vue technique, les iPhone 11 Pro sont au sommet. Ce sont les smartphones les plus puissants du marchĂ© : la puce A13 Bionic mise au point par Apple est la plus puissante de toutes selon les benchmarks. Par ailleurs, il a vu une amĂ©lioration de son offre photo pour se place parmi l’Ă©lite. Son triple capteur photo sur l’iPhone 11 Pro et le 11 Pro Max est excellent. On rappellera que sur l’iPhone 11, seul un double capteur est intĂ©grĂ© sur le dos du tĂ©lĂ©phone.

Au niveau du design, l’iPhone 11 Pro est encore une fois au top. Apple en a fait sa marque de fabrique, et il ne déçoit pas. L’Ă©cran OLED est vraiment magnifique, le design de l’UX est lui aussi parfait. Et la mise Ă jour d’iOS 14 en septembre prochain devrait encore faciliter la gestion des tâches sur ce tĂ©lĂ©phone. Bref, vous l’aurez compris, ce nouveau smartphone ne rigole pas.

Et si l’on pouvait reprocher un peu la batterie limitĂ©es des prĂ©cĂ©dents modèles, l’iPhone 11 Pro fait un bon en avant. Vous pouvez tenir plus d’une journĂ©e et demie avec ces nouveaux appareils – voire encore plus si vous avez une utilisation classique. L’iPhone 11 Pro Max dure un peu plus que la version de base, mais c’est presque un dĂ©tail.

Pourquoi Apple est si populaire chez Amazon

Si les iPhone 11 Pro ne figurent pas dans le top des ventes de smartphones sur Amazon, c’est parce qu’ils sont chers. Cela dit, au niveau du chiffre d’affaires, ces smartphones premium doivent se placer parmi les meilleurs. Il faut dire que le marchand amĂ©ricain est gĂ©nĂ©reux depuis quelques temps, et qu’il n’hĂ©site pas Ă rĂ©duire le coĂ»t d’achat sur ces derniers tĂ©lĂ©phones Apple.

Si les appareils moins chers comme les Redmi Note 9 Pro ou les Mi Note 10 se vendent comme des petits pains, l’iPhone 11 Pro est aussi un blockbuster. Avec ces rĂ©ductions aussi gĂ©nĂ©reuses, Amazon n’a pas de mal Ă sĂ©duire les français d’acheter leur produit directement sur le site d’Amazon. Alors que la pandĂ©mie invite les français Ă rester chez eux et Ă©viter les dĂ©placements en boutique, ils ont tout intĂ©rĂŞt Ă le prendre en ligne.

Par ailleurs, il faut savoir que vous avez le droit de tester l’iPhone 11 Pro grâce Ă Amazon, sans engagement. C’est un avantage que vous n’avez pas chez d’autres acteurs. Pendant 30 jours après la livraison, vous pouvez toujours dĂ©cider de rendre le produit. Le e-commerçant s’engage alors Ă reprendre le smartphone et vous rembourser. C’est donc un bon moyen de faire un essai de l’iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max pour se convaincre du prix et de la qualitĂ©.

Sachez que cette offre spĂ©ciale sur les iPhone 11 Pro peut disparaitre Ă tout instant. Vous n’ĂŞtes donc pas Ă l’abri d’une rupture de stock. Certains modèles ne sont d’ailleurs plus disponibles en rĂ©duction. Il faut donc choisir parmi les coloris et les formats de stockage qui sont encore disponibles. Il est Ă©vident que ces deals spĂ©ciaux ne vont pas durer toute la journĂ©e, et qu’il faudra ĂŞtre vif pour les saisir. Profitez-en tant qu’il est encore temps.

