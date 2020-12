Bon plan : le dernier iPhone 12 est en chute au Black Friday 🔥

Aujourd’hui sonne le dĂ©but du Cyber Monday. Cette journĂ©e vient conclure une pĂ©riode intense de Black Friday et affiche encore son lot de surprises. Les marchands ont dĂ©voilĂ© des milliers de nouveaux deals (uniquement sur la high-tech), et notamment sur les iPhone 12 / 12 Pro et 12 mini. Ces trois tĂ©lĂ©phones voient leur prix tomber chez RED by SFR.

RED by SFR est un e-commerçant comme les autres. Il permet aux français d’acheter des smartphones nus, sans aucun engagement. Vous pouvez très bien prendre un tĂ©lĂ©phone chez lui (comme ces iPhone 12) et avoir un forfait autre part. Il faut vraiment le voir comme un site e-commerce quelconque Ă l’instar d’un Darty, Fnac, Amazon ou Cdiscount.

La principale diffĂ©rence dans le cas de l’iPhone 12 en promo au Black Friday, c’est que RED by SFR offre des remises. Il faut ĂŞtre vif en ce lundi parce que toutes les capacitĂ©s de stockage et tous les coloris ne sont plus disponibles. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com est presque en rupture de stock, il faudra donc savoir faire des concessions.

Depuis le dĂ©but de ce Black Friday, les iPhone 12 et 12 Pro n’ont Ă©tĂ© en promotion que chez RED by SFR. Aucun autre e-commerçant s’est aventurĂ© dans des remises sur ces nouveaux iPhone 2020. Les marges sont très faibles sur ces produits, l’opĂ©rateur a voulu faire un vrai coup de publicitĂ© en Ă©tant le premier Ă faire une remise sur ces smartphones.

Au final, ce sont les français qui sont les grands vainqueurs de cette opĂ©ration Black Friday sur les iPhone 12. C’est le seul moyen d’Ă©conomiser entre 30 et 50 euros sur les diffĂ©rents modèles d’iPhone 12 / 12 Pro. C’est aussi une garantie de pouvoir se faire livrer le nouveau tĂ©lĂ©phone dans les dĂ©lais impartis avant NoĂ«l. En effet, il faudra entre 2 et 5 jours pour ĂŞtre livrĂ©.

Un iPhone 12 garanti comme Ă un Apple Store

Si vous cherchez Ă acheter un iPhone 12 au meilleur prix, il faudra se rendre sur le site officiel de RED by SFR. Que ce soit sur le site officiel Apple ou dans un Apple Store, vous ne pourrez jamais trouver de rĂ©duction sur ces rĂ©fĂ©rences. MĂŞme après un an d’anciennetĂ©, la firme de Cupertino ne fait jamais de promotion sur ses produits. Il faut donc aller sur un site de revendeur pour espĂ©rer voir une rĂ©duction.

C’est donc pour cette raison que le deal mis en avant pour ce lundi post Black Friday chez RED by SFR est gĂ©nĂ©reux. C’est une bonne opportunitĂ©, surtout que le produit est strictement le mĂŞme que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique. Au niveau de la garantie, l’iPhone 12 / 12 Pro chez l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com vient aussi avec les 2 ans de garantie constructeur.

Pour ce qui concerne la remise, elle varie entre 30 et 50 euros selon le modèle d’iPhone 12 / 12 Pro. Cela reprĂ©sente moins de 10% sur tous les tĂ©lĂ©phones, mais c’est dĂ©jà ça. Sur le modèle le plus populaire du marchĂ©, l’iPhone 12 64 Go, cela fait tomber le prix Ă 859€ au lieu de 909€. C’est dĂ©jĂ une rĂ©duction intĂ©ressante qui sera toujours apprĂ©ciĂ©e.

Enfin, il faudra souligner plusieurs avantages Ă acheter un iPhone 12 chez RED by SFR pour ce Black Friday. Le premier est que vous disposez d’un droit de rĂ©tractation de 14 jours suivants la livraison. Vous pouvez donc le rendre et obtenir un remboursement s’il ne vous plait pas. Ensuite, on peut aussi rappeler que c’est une vraie chance de pouvoir avoir un iPhone 12 encore en stock : Amazon n’en a plus depuis plusieurs semaines.

Un petit luxe juste avant Noël

Les nouveaux iPhone 12 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine en septembre dernier. Il aura fallu attendre le mois d’octobre (et mĂŞme novembre pour certains modèles) pour qu’ils arrivent sur le marchĂ©. Ils ont très vite connu un grand succès avec un rapport qualitĂ©-prix qui s’est amĂ©liorĂ© par rapport aux modèles de 2018 et 2019.

Avec la rĂ©duction supplĂ©mentaire pour ce Black Friday, les iPhone 12 sont encore plus convaincants. Nous avons eu l’occasion de les tester de manière approfondie sur plusieurs semaines, nous avons Ă©tĂ© convaincu. Apple a bien amĂ©liorĂ© les performances de ces produits, et leur prix est restĂ© identique par rapport aux iPhone de 2019.

Depuis le dĂ©but du Black Friday, on a vu quelques rares remises sur des produits Apple : MacBook, AirPods, iPad Pro. Les iPhone 12 n’ont Ă©tĂ© nulle part en promo, exceptĂ© chez RED by SFR. L’opĂ©rateur veut promouvoir sa boutique de smartphones et il le fait de la plus belle des manières. En ce lundi de Cyber Monday, il faudra ĂŞtre rapide pour obtenir les derniers modèles en promotion.

RED by SFR ne propose pas juste des iPhone 12 en promotion pour Black Friday. Pour ce lundi spĂ©cial Cyber Monday, l’opĂ©rateur propose Ă©galement une sĂ©rie d’autres tĂ©lĂ©phones Ă prix avantageux. Par ailleurs, pour ceux qui veulent un forfait sans engagement, il a mis en place un deal spĂ©cial pour l’occasion. Cela vous permet d’avoir jusqu’Ă 160 Go de donnĂ©es mobiles pour 16€ par mois.

Si vous cherchez à faire doublement des économies, vous avez donc de quoi faire chez RED by SFR. Pour ce Black Friday, il a été très généreux sur tous les produits, et ce deal sur les iPhone 12 est le meilleur exemple. Si vous voulez en bénéficier, il ne faut plus attendre. Dans quelques heures, tout aura disparu.

