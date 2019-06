Bon plan : le OnePlus 7 disponible à seulement 1€ chez Bouygues Telecom

Alors que le OnePlus 7 est incontestablement l’un des smartphones sous Android les plus attendus de l’année 2019, Bouygues Telecom n’hésite pas à offrir un argument choc à quiconque voudrait acheter ce téléphone dès son lancement officiel : ce modèle haut de gamme est disponible dès 1€ pour ceux qui choisiront un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone (avec un engagement de 24 mois), avec un bonus de reprise supplémentaire de leur ancien téléphone à hauteur de 100€. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 11 juin 2019.

Voir l’offre Bouygues Telecom

Le OnePlus 7, une évolution du précédent modèle

Cette année, OnePlus a profité d’une conférence à Londres pour officialiser deux nouveaux téléphones : le OnePlus 7 Pro, et le OnePlus 7. Ce dernier s’inscrit dans la lignée du précédent OnePlus 6T, qui était considéré par beaucoup comme le meilleur rapport qualité prix du marché. La marque a voulu maintenir ce cap en apportant non seulement des évolutions au nouveau OnePlus 7 – tout en conservant le même tarif.

Parmi les points qui distinguent ce nouveau OnePlus 7 par rapport au précédent modèle (et par rapport à d’autres acteurs), on peut citer d’abord l’écran AMOLED de 6,41 pouces qui prend une large majorité de la surface avant du téléphone, et qui bénéficie d’une luminosité plus forte que le OnePlus 6T. Le capteur photo selfie à l’avant se cache derrière une petite encoche située au milieu, qui reste toutefois vraiment discrète. A l’arrière, on retrouve un double capteur photo de qualité, qui s’est d’ailleurs bien amélioré avec le temps. A noter que le téléphone tourne sous Android, avec l’excellente sur-couche du fabricant, Oxygen OS.

OnePlus se distingue avec le OnePlus 7 avec une batterie de 3 700 mAh qui lui permet de tenir pendant 2 jours – une grande force de la marque haut de gamme chinoise. A noter qu’il est aussi équipé de la charge rapide (Warp Charge), ce qui assure un chargement de 50% de la batterie en une demie heure. Enfin, on ne pourrait pas oublier la dernière puce de chez Qualcomm, la Snapdragon 855, qui équipe le téléphone : c’est à ce jour l’une (sinon la) des puces les plus puissantes du marché.

Comment avoir le OnePlus 7 pour un euro ?

Quand il s’agit de sorties de nouveaux smartphones, Bouygues Telecom répond toujours présent. Si le OnePlus 7 Pro est déjà disponible depuis quelques semaines, le OnePlus 7 est disponible depuis le 6 juin auprès du grand public. L’opérateur a donc décidé d’offrir un argument fort pour convaincre ses clients d’opter pour le nouveau téléphone : baisser son prix !

Alors qu’il coûte en temps normal 559€ (si vous le prenez nu), Bouygues Telecom donne la possibilité d’acquérir le smartphone pour 1€ seulement, en cumulant un bonus de reprise supplémentaire, un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go (engagement 24 mois) ainsi qu’une mensualité de 8€/mois sur 24 mois (étalement de paiement).

Maintenant, comment acheter le OnePlus 7 à 1€ chez Bouygues Telecom ? Voici les étapes à suivre :

Rendre son téléphone et bénéficier de 100€ de bonus reprise supplémentaire Commander son OnePlus 7 à 101€ -100€ de bonus reprise, soit 1€ Souscrire au Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go sur 24 mois Payer 8€ / mois pendant 24 mois (étalement de paiement)

Comme vous le verrez sur le site officiel de Bouygues Telecom, il y a ensuite plusieurs moyens d’économiser un maximum sur son abonnement téléphonique mobile. Par exemple, votre Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go sera disponible pour 23,99€ par mois pendant la première année (puis 38,99€ par mois ensuite) si vous êtes déjà client d’une box Bouygues Telecom, et si vous décidez de garder votre numéro de téléphone actuel. Vous pouvez librement faire changer ces paramètres pour voir ensuite à quel prix vous sera proposé.

Encore une fois, cette offre sur le OnePlus 7 est limitée jusqu’au 11 juin :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Pour en venir maintenant au contenu de l’offre du Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go, il s’agit d’un abonnement mobile illimité sur les appels, SMS et MMS qui inclut aussi 70 Go de données internet en France, et 30 Go de données internet à l’étranger. Bouygues Telecom rajoute également plusieurs bonus comme un accès illimité au contenu du magazine sportif L’Équipe, ou plus généralement son service LeKiosk qui inclut un catalogue de plusieurs centaines de titres de presse.

A noter que le bonus supplémentaire de 100€ au moment de la reprise de votre téléphone vient s’ajouter à la prime de reprise par défaut dont vous bénéficierez lorsque vous rendrez votre téléphone. Bouygues Telecom vous demandera au travers d’un formulaire quel est le modèle de téléphone que vous allez renvoyer, et quel est son état, pour vous offrir ensuite un montant de reprise.