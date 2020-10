Bon plan : le OnePlus 8 chute drastiquement sur Amazon 🔥

A l’occasion du Prime Day, Amazon rĂ©vèle tout un tas de surprises. Parmi elles, le OnePlus 8 qui voit son prix chuter de manière très significative. Alors qu’il vient de sortir en avril dernier, son prix tombe dĂ©jĂ Ă 499€ au lieu de 699€. OnePlus qui voulait se positionner sur le crĂ©neau haut de gamme voit son smartphone tomber Ă un prix plus abordable.

Voir l’offre sur Amazon

Le Prime Day est un Ă©vĂ©nement très gĂ©nĂ©reux, et les plus grandes marques sont concernĂ©es par des offres. Pendant 48 heures, ce sont les gĂ©ants Apple, Samsung, Xiaomi ou encore OnePlus qui voient leurs smartphones tomber Ă des prix inĂ©dits. Dans le cas des OnePlus 8 (128 ou 256 Go), vous pouvez Ă©conomiser quasiment 30% sur le prix. C’est inattendu quand on sait qu’ils viennent tout juste de sortir.

Le OnePlus 8, un bon rapport qualité prix

Certes, le OnePlus 8 Pro est la rĂ©fĂ©rence de la nouvelle gĂ©nĂ©ration haut de gamme de OnePlus. Ce dernier n’est toutefois en rĂ©duction que de 15% sur Amazon pour ce Prime Day. En revanche, le prix des OnePlus 8 est beaucoup plus doux puisqu’il perd 200€ par rapport Ă son prix d’origine. S’il est un peu moins bon que le OnePlus 8 Pro sur la photo, il est au mĂŞme niveau sur le reste.

Ainsi, on retrouve un Ă©cran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il est propulsĂ© par le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 865, avec 8 Go de RAM et un stockage entre 128 Go et 256 Go. On rappellera qu’il est compatible avec la 5G. A 499€ pour la version 128 Go, on a tout simplement jamais vu mieux depuis sa sortie. Il revient au mĂŞme prix que le OnePlus Nord, alors que ce dernier est rĂ©solument moins bon.

Il faut se faire Ă l’Ă©vidence, ce bon plan ne va pas rester très longtemps en ligne. Si vous cherchez un smartphone premium Ă moins de 500€, ce OnePlus 8 est le parfait compromis. Son rapport qualitĂ© prix est imbattable avec cette offre spĂ©ciale Prime Day.

En achetant sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez de plusieurs avantages. Le premier est que vous avez la garantie constructeur (2 ans) classique. Ensuite, vous avez aussi le prix qui est rĂ©duit. Enfin, ce sont 30 jours de pĂ©riode d’essai que vous avez pour vous convaincre dĂ©finitivement du produit. Cette souplesse est ce qui a permis au marchand de se positionner comme le numĂ©ro 1 en France.

Amazon Prime Day, un événement XXL

Le OnePlus 8 est un très bon smartphone, bien qu’il ait essuyĂ© quelques critiques au dĂ©but. En effet, les fans de la marque Ă©taient déçus de la voir se positionner sur un segment haut de gamme, alors qu’elle Ă©tait toujours habituĂ©e Ă offrir des prix doux. Cela dit, ils devraient vite se rĂ©concilier avec ces mini prix, de respectivement 499€ pour la version 128 Go et 590€ pour la version 256 Go.

Outre le OnePlus 8, il y a de nombreux produits qui sont en vente flash pour le Prime Day. Il faudra toutefois ĂŞtre membre « Prime » pour en profiter. Si vous ne l’ĂŞtes pas (encore), il suffit de souscrire Ă une pĂ©riode d’essai gratuite de 30 jours pour profiter des offres. A tout moment, vous pourrez ensuite rĂ©silier cet abonnement pour ne rien avoir Ă dĂ©bourser.

Pour en savoir plus, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon